Lộ đoạn tin nhắn khiến Hoa hậu Thùy Tiên và 1 sao nam vướng tranh cãi nhạy cảm

Từ sau khi cùng nhau quay chương trình thực tế Đu đêm, mối quan hệ của Thùy Tiên và WEAN Lê ngày càng thân thiết. Trên mạng xã hội, nam rapper liên tục "thả thính" Hoa hậu, đồng thời còn "kết nạp" cô vào nhóm broadcast trên Instagram cá nhân. Tuy nhiên, mới đây, đoạn trò chuyện giữa Hoa hậu Thùy Tiên và WEAN trong broadcast tạo nên một cuộc tranh cãi dữ dội.

Theo đó, Hoa hậu Thùy Tiên xưng hô với WEAN là "mày - tao". Tiếp đến, khi WEAN lên tiếng "cảnh cáo" về việc Thùy Tiên nhắn tin trêu đùa với HURRYKNG: "Ê, trước khi em muốn nói gì em phải xin phép hỏi anh chứ Tiên. Anh đang nói chuyện tự nhiên vô giành sự chú ý vật. Có trên có dưới chứ em. Nhà anh á" . Sau đó, Thùy Tiên đáp lại: "Mày là gì mà tao phải hỏi vậy trời. Có trên có dưới,...". Tiếp đến, WEAN đã dựa theo câu nói của Thùy Tiên mà đáp trả 1 câu nhạy cảm, dễ bị hiểu nhầm là đùa cợt mang tính 18+.

Đoạn trò chuyện này của cả hai xuất hiện trên các diễn đàn mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng nhóm chat này của WEAN có gần 430 nghìn thành viên, không giới hạn độ tuổi nên việc xưng hô "mày tao" và nói những câu ẩn ý nhạy cảm thế kia sẽ làm ảnh hưởng đến những người hâm mộ nhỏ tuổi. Cư dân mạng cho rằng Thùy Tiên và WEAN lên biết tiết chế, kiểm soát phát ngôn khi chat bên trong nhóm công khai này.

Thùy Tiên và WEAN vướng tranh cãi vì đùa nhạy cảm, dễ bị suy diễn theo hướng 18+

WEAN và Hoa hậu Thùy Tiên cùng sinh năm 1998, cả hai có nhiều tương tác thân thiết sau khi tham gia show thực tế của nàng hậu. Trong chương trình, nam rapper liên tục "thả thính", gọi Thùy Tiên là "vợ - chồng" nhưng toàn bị cô "phũ" hoặc lảng đi. Thế nhưng WEAN quyết "dí" không bỏ cuộc, anh liên tục tương tác, nhắc đến Thùy Tiên khiến netizen cũng thích thú hợp lực "đẩy thuyền" chung.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên là một trong những cái tên sáng giá của làng nhan sắc Việt, được công chúng yêu mến không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn vì sự thông minh, năng động và bản lĩnh. Sau khi đăng quang về nước, từ một người đẹp ít tên tuổi, Thuỳ Tiên đã nhanh chóng trở thành nàng hậu hot nhất nhì Vbiz. Sự hoạt ngôn, khéo léo trong giao tiếp, tính cách thân thiện giúp Thùy Tiên có lượng fan hùng hậu.

Sau khi đăng quang, Thùy Tiên nhanh chóng khẳng định vị thế của mình. Cô tham gia nhiều sự kiện lớn, trở thành đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng. Không chỉ nổi bật với nhan sắc và tài năng, Thùy Tiên còn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, truyền cảm hứng cho giới trẻ về tinh thần lạc quan và ý chí vượt khó. Gần đây, Thùy Tiên đã thử sức với lĩnh vực nghệ thuật thứ 7 khi tham gia vài bộ phim điện ảnh mới. Đây là bước chuyển mình thú vị trong sự nghiệp, đánh dấu tham vọng và sự đa dạng trong hình ảnh của nàng hậu.

Sau khi đăng quang, Thùy Tiên phát triển đa dạng lĩnh vực và trở thành 1 trong những Hoa hậu nổi bật của Vbiz

WEAN LE - tên thật là Lê Thượng Long, sinh năm 1998 là một trong những gương mặt nổi bật nhất lứa nghệ sĩ Gen Z. Được biết đến lần đầu với vai diễn non trẻ trong phim điện ảnh Trường Học Bá Vương. Anh chàng Gen Z gây ấn tượng với vẻ ngoài ngổ ngáo, theo đuổi phong cách độc đáo và cực cá tính gây sốt giới trẻ.

Hoạt động mạnh mẽ trong giới Underground với vai trò rapper, WEAN khiến không ít người ngưỡng mộ bởi âm nhạc cực chất của mình. Với các fan nhạc indie, anh chàng này không còn xa lạ, nhất là trong những năm 2019 - 2022, WEAN được biết đến rộng rãi khi kết hợp với tình cũ Naomi cho ra loạt hit như She Said, Retrograde, A Line Without Hook...