Lộ hình ảnh và thân thế 'tình tin đồn' kém 2 giáp của Johnny Trí Nguyễn

Thứ sáu, 11:33 24/04/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Johnny Trí Nguyễn mới đây đã xuất hiện bên một cô gái trẻ xinh đẹp có tên Kalli Nguyễn ở một sự kiện ra mắt phim. Sự việc này đã khiến nhiều người quan tâm và tò mò thân thế của cô gái trẻ.

Johnny Trí Nguyễn sau 8 năm 'mất tích' trở lại mạnh mẽ với diện mạo mới

GĐXH - Johnny Trí Nguyễn đã có sự trở lại gây ấn tượng trong phim điện ảnh sắp ra mắt vào dịp mùng 2/9. Trong bộ phim này, anh vào vai tướng quân quyền lực.

Johnny Trí Nguyễn thời gian gần đây rất kín tiếng sau khi chia tay người tình lâu năm Nhung Kate. Anh chỉ tập trung cho công việc và thời gian dành cho hội quán võ của mình. Mới đây, trong một sự kiện ra mắt phim, anh bất ngờ xuất hiện bên một cô gái trẻ có tên Kalli Nguyễn.

Kalli Nguyễn hiện đang được đồn thổi là bạn gái mới của Johnny Trí Nguyễn. Sự việc rất được công chúng quan tâm vì câu chuyện tình ái của nam diễn viên đình đám. Dù chưa chia sẻ nhiều về đời tư, Kalli Nguyễn được nhận xét sở hữu ngoại hình trẻ trung, phong cách năng động và gu thời trang hiện đại.

Johnny Trí Nguyễn và Kalli Nguyễn trong một số khoảnh khắc trên thảm đỏ. Nguồn clip: TikTok HiSaiGon

Trên mạng xã hội, cô thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường giản dị, cho thấy lối sống tích cực và kín tiếng. Việc đồng hành bên Johnny Trí Nguyễn – một gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt – càng khiến Kalli Nguyễn trở thành cái tên được chú ý, song cả hai vẫn giữ thái độ chừng mực, hạn chế phát ngôn về chuyện tình cảm trước truyền thông.

Được biết, Kalli Nguyễn từng sinh năm 1998, là hot girl Sài Gòn nổi tiếng một thời. Khoảng 6 năm trước, khi xuất hiện tin đồn cô hẹn hò với một thiếu gia đình đám, người đẹp nhanh chóng lên tiếng phủ nhận bằng cách công khai hình ảnh bạn trai đã gắn bó suốt một năm, qua đó xóa tan những suy đoán từ dư luận.

Không chỉ được biết đến tại Việt Nam, Kalli Nguyễn còn từng gây chú ý với truyền thông quốc tế. Một số trang báo Trung Quốc gọi cô là "nữ thần dương cầm", đồng thời dành nhiều lời khen cho nhan sắc và tài năng. Các bài viết mô tả cô sở hữu gương mặt "tựa thiên thần", có khả năng chơi piano ấn tượng và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Facebook Kalli Nguyễn đăng tải hình ảnh cô và Johnny Trí Nguyễn với dòng trạng thái: "Vì hôm nay cả hai chúng ta đều ăn mặc hơi chỉnh tề một chút".

Việc Kalli Nguyễn bị đồn thổi là "tình mới" của Johnny Trí Nguyễn vì lý do trên trang cá nhân, người đẹp cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh bên nam diễn viên. Kalli còn "check-in" tại võ đường của Johnny Trí Nguyễn. Trong khi Johnny Trí Nguyễn cũng để lại tương tác dưới bài đăng của Kalli Nguyễn.

Không chỉ vậy, sau khi chia tay Nhung Kate, thời gian gần đây, trên trang cá nhân Johnny Trí Nguyễn còn viết một số cảm xúc về tình yêu của mình. "Ai cũng cần một góc không gian cho riêng mình. Phần còn lại của cuộc sống là để kết nối với gia đình, bạn bè, xã hội và cả những tầng rộng lớn hơn thế. Tất cả đều quan trọng, nhưng không có mối liên hệ nào thắm thiết bằng sự kết nối với người mình yêu", nam chính "Dòng máu anh hùng" bày tỏ.

Hiện tại, dù cả 2 người trong cuộc chưa lên tiếng nhưng MXH vẫn tích cực chia sẻ thông tin và "ghép cặp" vì họ quá đẹp đôi.

Johnny Trí Nguyễn (tên thật Nguyễn Chánh Minh Trí, sinh năm 1974) là diễn viên, võ sư và cascadeur người Mỹ gốc Việt. Anh sinh tại Việt Nam, lớn lên ở Mỹ và từng hoạt động trong ngành điện ảnh Hollywood trước khi về nước phát triển sự nghiệp. Johnny Trí Nguyễn nổi tiếng với các bộ phim hành động như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng và được đánh giá là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng phim hành động Việt Nam nhờ khả năng võ thuật và phong cách diễn xuất mạnh mẽ.

Johnny Trí Nguyễn ở tuổi trung niên: Độc thân, không còn nhiều nhu cầu trong cuộc sống

GĐXH - Johnny Trí Nguyễn ở tuổi 54 đã trở lại với điện ảnh sau 8 năm "ở ẩn". Anh từng có thời gian thiền định, ăn một bữa/ngày, để râu dài và khiến khán giả bị sốc khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ.

Chuyện tình Đình Tú và Ngọc Huyền khiến hai gia đình lo lắng trong 'Ngược đường ngược nắng'

Chuyện tình Đình Tú và Ngọc Huyền khiến hai gia đình lo lắng trong 'Ngược đường ngược nắng'

Xem - nghe - đọc - 28 phút trước

GĐXH - Chuyện tình cảm của Trung và Mai khiến cả hai bên gia đình tỏ ra lo lắng.

Hoa hậu Vi Minh khởi sắc nhờ hẹn hò với thiếu gia tập đoàn

Hoa hậu Vi Minh khởi sắc nhờ hẹn hò với thiếu gia tập đoàn

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Vi Minh nhận được nhiều hợp đồng của các nhãn hàng, được nhiều người biết đến nhờ drama hẹn hò với thiếu gia Tập đoàn Hải Minh.

Chồng quân nhân nghỉ phép đi du lịch cùng Hòa Minzy

Chồng quân nhân nghỉ phép đi du lịch cùng Hòa Minzy

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy đã hạnh phúc khi khoe hình ảnh đi du lịch cùng chồng quân nhân. Điều khiến khán giả chú ý chính là biểu cảm hạnh phúc như chụp ảnh cưới của cặp đôi.

Hà Trần đăng video tuổi 90 của NSND Trần Hiếu, tiết lộ điều đặc biệt

Hà Trần đăng video tuổi 90 của NSND Trần Hiếu, tiết lộ điều đặc biệt

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - NSND Trần Hiếu bước sang tuổi 90, con gái - Hà Trần nhắn gửi đầy yêu thương, biết ơn: "Cả đời bố chỉ biết đến âm nhạc".

Cuộc sống giản dị, ở nhà thuê tại Mỹ của Á hậu Việt vừa tham gia casting Victoria's Secret

Cuộc sống giản dị, ở nhà thuê tại Mỹ của Á hậu Việt vừa tham gia casting Victoria's Secret

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi ly hôn chồng Việt kiều, Trương Tri Trúc Diễm chọn cuộc sống đơn giản ở Mỹ. Cô ở nhà thuê, không còn mua sắm hay tiệc tùng mà tập trung vào những niềm vui giản dị trong cuộc sống.

Mỹ nhân 'Bỗng dưng muốn khóc' từng thi Hoa hậu Việt Nam, bỏ showbiz giờ ra sao?

Mỹ nhân 'Bỗng dưng muốn khóc' từng thi Hoa hậu Việt Nam, bỏ showbiz giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Nổi tiếng với vai phản diện Ngọc Diệp trong phim "Bỗng dưng muốn khóc", nữ diễn viên này đột ngột bỏ showbiz để sang nước ngoài sinh sống.

Thân thế Á hậu Việt sống ở Mỹ, 39 tuổi vẫn casting Victoria's Secret

Thân thế Á hậu Việt sống ở Mỹ, 39 tuổi vẫn casting Victoria's Secret

Thế giới showbiz - 16 giờ trước

GĐXH - Trương Tri Trúc Diễm xác nhận tham gia casting Victoria's Secret và đang tích cực rèn luyện thể lực để chinh phục cơ hội mới. Sự trở lại của người đẹp đã thu hút được nhiều sự chú ý.

Con gái 7 tháng tuổi nhà H'Hen Niê khoe biểu cảm hài hước khiến fan 'tan chảy'

Con gái 7 tháng tuổi nhà H'Hen Niê khoe biểu cảm hài hước khiến fan 'tan chảy'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Bé Harley - con gái H'Hen Niê, gây sốt với loạt biểu cảm đáng yêu. Những khoảnh khắc bên mẹ và ba luôn khiến fan thích thú với sự ngơ ngác và dễ thương.

Đình Tú bắt Ngọc Huyền phải thể hiện như đang yêu nhau trong 'Ngược đường ngược nắng'

Đình Tú bắt Ngọc Huyền phải thể hiện như đang yêu nhau trong 'Ngược đường ngược nắng'

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Trung bắt Mai phải thay đổi cách xưng hô vì hai người đã trở thành người yêu của nhau.

Hoa hậu Vi Minh nổi tiếng chóng mặt nhờ drama

Hoa hậu Vi Minh nổi tiếng chóng mặt nhờ drama

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Quản lý của Hoa hậu Vi Minh đã cố tình chụp ảnh cuộc gặp gỡ giữa cô và bố nhằm tạo drama thu hút dư luận.

Xem nhiều

Thân thế Á hậu Việt sống ở Mỹ, 39 tuổi vẫn casting Victoria's Secret

Thân thế Á hậu Việt sống ở Mỹ, 39 tuổi vẫn casting Victoria's Secret

Thế giới showbiz

GĐXH - Trương Tri Trúc Diễm xác nhận tham gia casting Victoria's Secret và đang tích cực rèn luyện thể lực để chinh phục cơ hội mới. Sự trở lại của người đẹp đã thu hút được nhiều sự chú ý.

Con gái 7 tháng tuổi nhà H'Hen Niê khoe biểu cảm hài hước khiến fan 'tan chảy'

Con gái 7 tháng tuổi nhà H'Hen Niê khoe biểu cảm hài hước khiến fan 'tan chảy'

Giải trí
Hà Trần đăng video tuổi 90 của NSND Trần Hiếu, tiết lộ điều đặc biệt

Hà Trần đăng video tuổi 90 của NSND Trần Hiếu, tiết lộ điều đặc biệt

Giải trí
Thiếu gia ngỡ ngàng khi biết sự thật về 'cô gái quán bar'

Thiếu gia ngỡ ngàng khi biết sự thật về 'cô gái quán bar'

Xem - nghe - đọc
Hình ảnh và động thái của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trước khi xuất hiện tin đồn mang thai sắp sinh

Hình ảnh và động thái của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trước khi xuất hiện tin đồn mang thai sắp sinh

Giải trí

