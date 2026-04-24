Lộ hình ảnh và thân thế 'tình tin đồn' kém 2 giáp của Johnny Trí Nguyễn

Johnny Trí Nguyễn sau 8 năm 'mất tích' trở lại mạnh mẽ với diện mạo mới GĐXH - Johnny Trí Nguyễn đã có sự trở lại gây ấn tượng trong phim điện ảnh sắp ra mắt vào dịp mùng 2/9. Trong bộ phim này, anh vào vai tướng quân quyền lực.

Johnny Trí Nguyễn thời gian gần đây rất kín tiếng sau khi chia tay người tình lâu năm Nhung Kate. Anh chỉ tập trung cho công việc và thời gian dành cho hội quán võ của mình. Mới đây, trong một sự kiện ra mắt phim, anh bất ngờ xuất hiện bên một cô gái trẻ có tên Kalli Nguyễn.

Kalli Nguyễn hiện đang được đồn thổi là bạn gái mới của Johnny Trí Nguyễn. Sự việc rất được công chúng quan tâm vì câu chuyện tình ái của nam diễn viên đình đám. Dù chưa chia sẻ nhiều về đời tư, Kalli Nguyễn được nhận xét sở hữu ngoại hình trẻ trung, phong cách năng động và gu thời trang hiện đại.

Johnny Trí Nguyễn và Kalli Nguyễn trong một số khoảnh khắc trên thảm đỏ. Nguồn clip: TikTok HiSaiGon

Trên mạng xã hội, cô thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường giản dị, cho thấy lối sống tích cực và kín tiếng. Việc đồng hành bên Johnny Trí Nguyễn – một gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt – càng khiến Kalli Nguyễn trở thành cái tên được chú ý, song cả hai vẫn giữ thái độ chừng mực, hạn chế phát ngôn về chuyện tình cảm trước truyền thông.

Được biết, Kalli Nguyễn từng sinh năm 1998, là hot girl Sài Gòn nổi tiếng một thời. Khoảng 6 năm trước, khi xuất hiện tin đồn cô hẹn hò với một thiếu gia đình đám, người đẹp nhanh chóng lên tiếng phủ nhận bằng cách công khai hình ảnh bạn trai đã gắn bó suốt một năm, qua đó xóa tan những suy đoán từ dư luận.

Không chỉ được biết đến tại Việt Nam, Kalli Nguyễn còn từng gây chú ý với truyền thông quốc tế. Một số trang báo Trung Quốc gọi cô là "nữ thần dương cầm", đồng thời dành nhiều lời khen cho nhan sắc và tài năng. Các bài viết mô tả cô sở hữu gương mặt "tựa thiên thần", có khả năng chơi piano ấn tượng và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Facebook Kalli Nguyễn đăng tải hình ảnh cô và Johnny Trí Nguyễn với dòng trạng thái: "Vì hôm nay cả hai chúng ta đều ăn mặc hơi chỉnh tề một chút".

Việc Kalli Nguyễn bị đồn thổi là "tình mới" của Johnny Trí Nguyễn vì lý do trên trang cá nhân, người đẹp cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh bên nam diễn viên. Kalli còn "check-in" tại võ đường của Johnny Trí Nguyễn. Trong khi Johnny Trí Nguyễn cũng để lại tương tác dưới bài đăng của Kalli Nguyễn.

Không chỉ vậy, sau khi chia tay Nhung Kate, thời gian gần đây, trên trang cá nhân Johnny Trí Nguyễn còn viết một số cảm xúc về tình yêu của mình. "Ai cũng cần một góc không gian cho riêng mình. Phần còn lại của cuộc sống là để kết nối với gia đình, bạn bè, xã hội và cả những tầng rộng lớn hơn thế. Tất cả đều quan trọng, nhưng không có mối liên hệ nào thắm thiết bằng sự kết nối với người mình yêu", nam chính "Dòng máu anh hùng" bày tỏ.

Nhan sắc tình tin đồn kém 24 tuổi của Johnny Trí Nguyễn.

Hiện tại, dù cả 2 người trong cuộc chưa lên tiếng nhưng MXH vẫn tích cực chia sẻ thông tin và "ghép cặp" vì họ quá đẹp đôi.

Johnny Trí Nguyễn (tên thật Nguyễn Chánh Minh Trí, sinh năm 1974) là diễn viên, võ sư và cascadeur người Mỹ gốc Việt. Anh sinh tại Việt Nam, lớn lên ở Mỹ và từng hoạt động trong ngành điện ảnh Hollywood trước khi về nước phát triển sự nghiệp. Johnny Trí Nguyễn nổi tiếng với các bộ phim hành động như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng và được đánh giá là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng phim hành động Việt Nam nhờ khả năng võ thuật và phong cách diễn xuất mạnh mẽ.