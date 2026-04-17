Johnny Trí Nguyễn ở tuổi trung niên: Độc thân, không còn nhiều nhu cầu trong cuộc sống

Thứ sáu, 13:30 17/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Johnny Trí Nguyễn ở tuổi 54 đã trở lại với điện ảnh sau 8 năm "ở ẩn". Anh từng có thời gian thiền định, ăn một bữa/ngày, để râu dài và khiến khán giả bị sốc khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ.

Mỹ nhân 'Áo lụa Hà Đông' bất ngờ góp mặt trong phim của Johnny Trí Nguyễn

GĐXH - Thiên Tú - nữ phụ phim Áo lụa Hà Đông' sẽ là 1 trong 2 "tráng sĩ" tiếp theo sẽ xuất hiện trong phim mới do Johnny Trí Nguyễn làm đạo diễn võ thuật. Đây là vai diễn đặc biệt của mỹ nhân 9X.

Johnny Trí Nguyễn mới đây xuất hiện trong buổi showcase "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" tại TP.HCM. Trong dự án phim này, nam nghệ sĩ là đạo diễn võ thuật.

Sau thời gian "ở ẩn", nam nghệ sĩ tiết lộ, cuộc sống của anh rất bận rộn với nhiều công việc khác nhau. Trong số đó, anh tập trung cho lò luyện võ và những dự án cộng đồng của mình.

Khi đủ nhân duyên, Johnny Trí Nguyễn đã quyết định quay trở lại phim ảnh với dự án "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Đây là một bộ phim huyền sử, được đầu tư rất công phu về võ thuật cũng như nội dung. Ngoài Johnny Trí Nguyễn, bộ phim có sự có góp mặt của nhiều gương mặt hot trong làng điện ảnh như: NSND Tự Long, Đỗ Hải Yến, Tuấn Trần, Thiên Tú...

Về cuộc sống của Johnny Trí Nguyễn, theo anh chia sẻ với truyền thông, bản thân là người không có quá nhiều nhu cầu nên vẫn tạm ổn khi không đi làm.

Thời gian này, anh dành cho các môn thể thao như: bóng rổ, cưỡi ngựa, bơi lội, bắn súng... Bên cạnh đó, Johnny Trí Nguyễn còn theo đuổi lối sống thiền định để hướng tới sự tỉnh thức trong cuộc sống. Chính vì vậy có thời gian anh chỉ ăn một bữa/ngày, để râu dài và khiến khán giả bị sốc khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ.

Hiện tại, sau thời gian "nghiêm khắc" với bản thân, Johnny Trí Nguyễn đã cân bằng trở lại và trở về trạng thái bình thường.

Sau những giờ căng mình làm việc, anh tận hưởng những phút giây bình yên ở nhà tại Nhà Bè, TP.HCM. Với nam nghệ sĩ những khoảnh khắc bình dị ấy giúp anh lấy lại được năng lượng và có thêm nhiều ý tưởng mới cho công việc của mình.

Về chuyện tình cảm, năm 2025, Johnny Trí Nguyễn cho biết đã khép lại mối tình hơn một thập kỷ với diễn viên Nhung Kate. Nam diễn viên cho biết hai người không còn liên lạc thời gian qua, không muốn can thiệp vào cuộc sống của nhau và không chắc còn cơ hội hợp tác trong các dự án sau này hay không.

Johnny Trí Nguyễn sinh năm 1974 tại TP HCM (Bình Dương cũ). Sau đó, anh theo gia đình sang Mỹ định cư từ năm 8 tuổi. Thời trẻ anh hoạt động ca hát ở nước ngoài và làm cascadeur tại Hollywood, anh trở về Việt Nam theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, ghi dấu ấn qua các phim như: Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết, Hồn Trương Ba - da hàng thịt, Bẫy rồng, Tèo em, Fan cuồng.

Johnny Trí Nguyễn tiết lộ điều chưa từng xuất hiện trong phim huyền sử có NSND Tự Long tham gia

GĐXH - Johnny Trí Nguyễn đã có những tiết lộ thú vị và gây tò mò về bộ phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh". Được biết, phim này có sự tham gia của NSND Tự Long.

