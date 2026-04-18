Johnny Trí Nguyễn sau 8 năm 'mất tích' trở lại mạnh mẽ với diện mạo mới

Thứ bảy, 14:26 18/04/2026 | Câu chuyện văn hóa
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Johnny Trí Nguyễn đã có sự trở lại gây ấn tượng trong phim điện ảnh sắp ra mắt vào dịp mùng 2/9. Trong bộ phim này, anh vào vai tướng quân quyền lực.

Johnny Trí Nguyễn ở tuổi trung niên: Độc thân, không còn nhiều nhu cầu trong cuộc sốngJohnny Trí Nguyễn ở tuổi trung niên: Độc thân, không còn nhiều nhu cầu trong cuộc sống

GĐXH - Johnny Trí Nguyễn ở tuổi 54 đã trở lại với điện ảnh sau 8 năm "ở ẩn". Anh từng có thời gian thiền định, ăn một bữa/ngày, để râu dài và khiến khán giả bị sốc khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ.

Johnny Trí Nguyễn và ê-kip phim "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh" đã có buổi sneak show giới thiệu về phim. Sau 8 năm rời xa màn ảnh và tận hưởng cuộc sống "ở ẩn" Johnny Trí Nguyễn đã trở lại với vai Hữu tướng quân. Đây là vai diễn đòi hỏi cao về võ thuật và khiến anh cảm thấy hứng thú.

Johnny Trí Nguyễn sau 8 năm 'mất tích' trở lại mạnh mẽ với diện mạo mới - Ảnh 2.

Hình ảnh Johnny Trí Nguyễn trong tạo hình phim "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh" do BHD sản xuất dự kiến khởi chiếu vào mùng 2/9.

Chia sẻ về bộ phim này, Johnny Trí Nguyễn cho biết: "Trong suốt hơn nửa năm tập trung luyện tập, các diễn viên bắt đầu từ con số 0, thậm chí không biết võ. Nhưng đến khi lên màn ảnh, họ đã thực sự trở thành những cao thủ, không phải nhờ kỹ xảo hay AI, mà từ chính công sức tập luyện của mình. Đó là điều tôi tự hào nhất.

Một điều tôi rất thích ở bộ phim là chúng tôi đã đưa 'cái thật' vào điện ảnh. Không chỉ có diễn viên, mà còn có những võ sĩ thi đấu thật của Việt Nam. Các diễn viên phải đứng chung khung hình, thậm chí đối đầu trực tiếp với những võ sĩ thực thụ như Trần Quang Lộc, Trương Vi Nhạt và rất nhiều nhà vô địch khác".

Ngoài ra, Johnny Trí Nguyễn cũng tiết lộ khi xem phim, khán giả sẽ cảm nhận được một năng lượng rất khác, rất thật và rất sống động, điều mà không phải bộ phim nào cũng có thể mang lại.

Trước khi trở lại với phim "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh", Johnny Trí Nguyễn có cuộc sống rất tĩnh lặng. Theo anh chia sẻ với truyền thông, bản thân là người không có quá nhiều nhu cầu nên vẫn tạm ổn khi không đi làm.

Thời gian này, anh dành cho các môn thể thao như: bóng rổ, cưỡi ngựa, bơi lội, bắn súng... Bên cạnh đó, Johnny Trí Nguyễn còn theo đuổi lối sống thiền định để hướng tới sự tỉnh thức trong cuộc sống. Chính vì vậy có thời gian anh chỉ ăn một bữa/ngày, để râu dài và khiến khán giả bị sốc khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ.

Johnny Trí Nguyễn sau 8 năm 'mất tích' trở lại mạnh mẽ với diện mạo mới - Ảnh 3.

Diện mạo Johnny Trí Nguyễn vào buổi sneak show của BHD diễn ra vào ngày 15/4.

Hiện tại, sau thời gian "nghiêm khắc" với bản thân, Johnny Trí Nguyễn đã cân bằng trở lại và trở về trạng thái bình thường.

Về phim "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh", đây là bộ phim huyền sử mở đầu bằng trận chiến 12 sứ quân oanh liệt của Đinh Tiên Hoàng Đế và về hành trình của 7 hộ linh tráng sĩ trong nhiệm vụ cuối cùng Tiên Đế giao. Họ phải chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 99 quan tài của Vua đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ - nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc.

Nhưng điều gì ẩn giấu trong những chiếc quan tài ấy? Liệu đó chỉ là thi hài của vị Hoàng đế đầu tiên, hay còn một bí mật lớn lao hơn mà 7 tráng sĩ đã thề chết để bảo vệ? Hành trình của họ không chỉ là cuộc chiến với kẻ thù bên ngoài, mà còn là cuộc chiến nội tâm, nơi lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh đan xen, tạo nên một khúc ca bi hùng. Đây không chỉ là một bộ phim võ thuật, tâm lý, tình cảm, mà còn là một bản anh hùng ca bi tráng, thấm đẫm tinh thần dân tộc. Lấy cảm hứng từ một trong vô vàn những truyền thuyết dân gian huyền bí về lăng mộ Vua Đinh Tiên Hoàng - vị Hoàng đế đầu tiên đặt nền móng cho nước Việt độc lập sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc.

Mỹ nhân "Áo lụa Hà Đông" bất ngờ góp mặt trong phim của Johnny Trí NguyễnMỹ nhân 'Áo lụa Hà Đông' bất ngờ góp mặt trong phim của Johnny Trí Nguyễn

GĐXH - Thiên Tú - nữ phụ phim Áo lụa Hà Đông' sẽ là 1 trong 2 "tráng sĩ" tiếp theo sẽ xuất hiện trong phim mới do Johnny Trí Nguyễn làm đạo diễn võ thuật. Đây là vai diễn đặc biệt của mỹ nhân 9X.

Lý do Johnny Trí Nguyễn trở lại màn ảnh sau gần 10 năm 'ở ẩn'

Lý do Johnny Trí Nguyễn trở lại màn ảnh sau gần 10 năm 'ở ẩn'

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Sau gần 10 năm rời điện ảnh trong nước để tập trung cho võ đường, tài tử Johnny Trí Nguyễn gây chú ý khi trở lại với dự án phim huyền sử về vua Đinh Tiên Hoàng.

Ca sĩ Thiện Nhân phản bác

Ca sĩ Thiện Nhân phản bác

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Ca sĩ Thiện Nhân tiếp tục đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để phản bác thông tin mà người thân đưa ra. Nữ ca sĩ cho biết đang bị người thân chiếm đoạt tài sản.

Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân

Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Ca sĩ Đan Trường đang tận hưởng cuộc sống ở Mỹ kết hợp biểu diễn cả trong nước và hải ngoại. Những ngày rảnh rỗi, nam ca sĩ tự tay chăm sóc nhà cửa, trồng hoa, cây cối, cắt cỏ... mà không cần thuê người làm.

Nữ ca sĩ là 'bảo chứng phòng vé', từng giành Á quân nhiều cuộc thi âm nhạc

Nữ ca sĩ là 'bảo chứng phòng vé', từng giành Á quân nhiều cuộc thi âm nhạc

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Là một trong những gương mặt "bảo chứng phòng vé" tại các phòng trà lớn trên toàn quốc, nhưng tên tuổi của cô vẫn chưa tiệm cận được nhiều tệp khán giả.

Học vấn ấn tượng của nữ MC quen mặt trên VTV vừa đăng quang Á hậu

Học vấn ấn tượng của nữ MC quen mặt trên VTV vừa đăng quang Á hậu

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

MC, Á hậu Hải Vân gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc mà còn học vấn ấn tượng và khả năng ngoại ngữ đáng nể.

Đạo diễn phim 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò' sau 13 năm giờ ra sao?

Đạo diễn phim 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò' sau 13 năm giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Sau hơn 1 thập kỷ từ cơn sốt "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò", cuộc sống của đạo diễn thực hiện dự án này có nhiều thay đổi.

Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'

Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Sự xuất hiện của nam MC duyên dáng này tại chương trình "Ai là triệu phú" khiến nhiều khán giả thích thú.

Đánh thức tiềm năng phía đông Thủ đô theo hướng văn hóa, tâm linh, làng nghề và trải nghiệm

Đánh thức tiềm năng phía đông Thủ đô theo hướng văn hóa, tâm linh, làng nghề và trải nghiệm

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Là điểm đến quan trọng trong không gian du lịch phía đông Thủ đô, Gia Lâm sẽ hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng theo hướng văn hóa, tâm linh, làng nghề và trải nghiệm, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

NSND đóng phim dẫn đầu phòng vé: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 vẫn trẻ đẹp khó tin

NSND đóng phim dẫn đầu phòng vé: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 vẫn trẻ đẹp khó tin

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Không chỉ nổi bật với tài năng diễn xuất, nữ NSND này còn chinh phục khán giả suốt nhiều thập kỷ qua bằng nét đẹp thanh tao và phong thái nền nã.

Lê Hữu Hiếu: Nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có triển lãm cá nhân ở Venice Biennale lần thứ 61

Lê Hữu Hiếu: Nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có triển lãm cá nhân ở Venice Biennale lần thứ 61

Câu chuyện văn hóa - 2 tuần trước

GĐXH - Tại Venice Art Biennale lần thứ 61 (Italy), Việt Nam lần đầu tiên chính thức ra mắt gian Triển lãm Quốc gia tại Ca’ Faccanon. Trưng bày mang chủ đề “Vietnam: Art in Global Flow” được giới chuyên môn đánh giá là một đề xuất giàu tính suy tư về khả năng kiến tạo những mô hình chung sống bền vững trong bối cảnh thế giới đang đối diện với nhiều biến động.

Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân

Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Ca sĩ Đan Trường đang tận hưởng cuộc sống ở Mỹ kết hợp biểu diễn cả trong nước và hải ngoại. Những ngày rảnh rỗi, nam ca sĩ tự tay chăm sóc nhà cửa, trồng hoa, cây cối, cắt cỏ... mà không cần thuê người làm.

Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'

Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'

Câu chuyện văn hóa
Đời thực của Phó giám đốc đang bị ghét trên phim giờ vàng VTV

Đời thực của Phó giám đốc đang bị ghét trên phim giờ vàng VTV

Câu chuyện văn hóa
Ca sĩ Thiện Nhân phản bác

Ca sĩ Thiện Nhân phản bác

Câu chuyện văn hóa
NSND đóng phim dẫn đầu phòng vé: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 vẫn trẻ đẹp khó tin

NSND đóng phim dẫn đầu phòng vé: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 vẫn trẻ đẹp khó tin

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

