Johnny Trí Nguyễn sau 8 năm 'mất tích' trở lại mạnh mẽ với diện mạo mới
GĐXH - Johnny Trí Nguyễn đã có sự trở lại gây ấn tượng trong phim điện ảnh sắp ra mắt vào dịp mùng 2/9. Trong bộ phim này, anh vào vai tướng quân quyền lực.
Johnny Trí Nguyễn và ê-kip phim "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh" đã có buổi sneak show giới thiệu về phim. Sau 8 năm rời xa màn ảnh và tận hưởng cuộc sống "ở ẩn" Johnny Trí Nguyễn đã trở lại với vai Hữu tướng quân. Đây là vai diễn đòi hỏi cao về võ thuật và khiến anh cảm thấy hứng thú.
Chia sẻ về bộ phim này, Johnny Trí Nguyễn cho biết: "Trong suốt hơn nửa năm tập trung luyện tập, các diễn viên bắt đầu từ con số 0, thậm chí không biết võ. Nhưng đến khi lên màn ảnh, họ đã thực sự trở thành những cao thủ, không phải nhờ kỹ xảo hay AI, mà từ chính công sức tập luyện của mình. Đó là điều tôi tự hào nhất.
Một điều tôi rất thích ở bộ phim là chúng tôi đã đưa 'cái thật' vào điện ảnh. Không chỉ có diễn viên, mà còn có những võ sĩ thi đấu thật của Việt Nam. Các diễn viên phải đứng chung khung hình, thậm chí đối đầu trực tiếp với những võ sĩ thực thụ như Trần Quang Lộc, Trương Vi Nhạt và rất nhiều nhà vô địch khác".
Ngoài ra, Johnny Trí Nguyễn cũng tiết lộ khi xem phim, khán giả sẽ cảm nhận được một năng lượng rất khác, rất thật và rất sống động, điều mà không phải bộ phim nào cũng có thể mang lại.
Trước khi trở lại với phim "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh", Johnny Trí Nguyễn có cuộc sống rất tĩnh lặng. Theo anh chia sẻ với truyền thông, bản thân là người không có quá nhiều nhu cầu nên vẫn tạm ổn khi không đi làm.
Thời gian này, anh dành cho các môn thể thao như: bóng rổ, cưỡi ngựa, bơi lội, bắn súng... Bên cạnh đó, Johnny Trí Nguyễn còn theo đuổi lối sống thiền định để hướng tới sự tỉnh thức trong cuộc sống. Chính vì vậy có thời gian anh chỉ ăn một bữa/ngày, để râu dài và khiến khán giả bị sốc khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ.
Hiện tại, sau thời gian "nghiêm khắc" với bản thân, Johnny Trí Nguyễn đã cân bằng trở lại và trở về trạng thái bình thường.
Về phim "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh", đây là bộ phim huyền sử mở đầu bằng trận chiến 12 sứ quân oanh liệt của Đinh Tiên Hoàng Đế và về hành trình của 7 hộ linh tráng sĩ trong nhiệm vụ cuối cùng Tiên Đế giao. Họ phải chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 99 quan tài của Vua đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ - nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc.
Nhưng điều gì ẩn giấu trong những chiếc quan tài ấy? Liệu đó chỉ là thi hài của vị Hoàng đế đầu tiên, hay còn một bí mật lớn lao hơn mà 7 tráng sĩ đã thề chết để bảo vệ? Hành trình của họ không chỉ là cuộc chiến với kẻ thù bên ngoài, mà còn là cuộc chiến nội tâm, nơi lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh đan xen, tạo nên một khúc ca bi hùng. Đây không chỉ là một bộ phim võ thuật, tâm lý, tình cảm, mà còn là một bản anh hùng ca bi tráng, thấm đẫm tinh thần dân tộc. Lấy cảm hứng từ một trong vô vàn những truyền thuyết dân gian huyền bí về lăng mộ Vua Đinh Tiên Hoàng - vị Hoàng đế đầu tiên đặt nền móng cho nước Việt độc lập sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc.
