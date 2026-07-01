Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Giữa vùng đất khô cằn của Thung lũng Chết ở bang Nevada, Mỹ, có một sinh vật nhỏ bé đang mang trên mình câu chuyện sinh tồn kỳ lạ bậc nhất thế giới tự nhiên. Đó là cá pupfish Hang Quỷ (Cyprinodon diabolis), loài cá được nhiều nhà nghiên cứu gọi là "loài cá cô độc nhất hành tinh".

Dài chỉ khoảng 2-3 cm, cá đực sở hữu màu xanh ánh kim đặc trưng trong khi cá cái mang sắc ô liu sẫm. Kích thước nhỏ bé và vẻ ngoài khiêm tốn khiến chúng dễ bị bỏ qua, nhưng lịch sử tiến hóa của loài cá này lại khiến giới khoa học kinh ngạc.

Môi trường sống của chúng vô cùng khắc nghiệt, toàn bộ sinh mệnh chỉ phụ thuộc vào một bệ đá nước nông rộng vỏn vẹn khoảng 20 mét vuông.

Các nghiên cứu địa chất và di truyền học cho thấy tổ tiên của chúng có thể đã bị lũ cuốn vào Hang Quỷ cách đây từ 5.000 đến 10.000 năm. Sau những biến động địa chất kéo dài, quần thể này bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Không có kẻ săn mồi, không có đối thủ cạnh tranh và cũng không có sự trao đổi gene với bất kỳ quần thể nào khác, chúng âm thầm tiến hóa trong môi trường khép kín suốt hàng nghìn năm. Chính sự cô lập đó đã tạo nên một trong những loài cá đặc biệt nhất từng được biết đến.

Tuy nhiên, quá trình tiến hóa biệt lập cũng để lại những hệ lụy nghiêm trọng. Một nghiên cứu hệ gene công bố năm 2025 cho thấy mức độ tương đồng gene giữa các cá thể lên tới 58%. Điều này phản ánh tình trạng cận huyết kéo dài qua nhiều thế hệ, khiến nguồn gene của loài trở nên nghèo nàn và khả năng thích nghi với những thay đổi môi trường cực kỳ hạn chế.

Loài này cực kỳ mỏng manh do cấu trúc gen nghèo nàn (độ tương đồng lên tới 58%) và khả năng thích nghi với biến đổi môi trường rất kém.

Nếu đa số các loài động vật có thể thích nghi với biến động khí hậu hoặc môi trường sống, thì cá pupfish Hang Quỷ lại gần như không có lựa chọn đó. Chỉ một thay đổi nhỏ trong điều kiện sinh tồn cũng có thể khiến quần thể lao dốc nhanh chóng.

Nơi sinh sống của chúng cũng đặc biệt không kém. Hang Quỷ thực chất là một giếng đá vôi thẳng đứng nằm trong khu vực Thung lũng Chết. Độ sâu được khảo sát đã vượt quá 137 mét nhưng cho đến nay vẫn chưa xác định được đáy thực sự của hang.

Nước trong hang duy trì nhiệt độ khoảng 33 độ C quanh năm và có lượng oxy hòa tan cực thấp, gần chạm ngưỡng sinh tồn của nhiều sinh vật thủy sinh. Trong môi trường khắc nghiệt đó, toàn bộ cuộc sống của loài cá chỉ xoay quanh một bãi đá nông rộng khoảng 20 mét vuông gần miệng hang.

Đây là nơi duy nhất ánh sáng mặt trời có thể chiếu tới đủ để tảo phát triển. Lớp tảo mỏng manh này vừa là nguồn thức ăn duy nhất, vừa là nơi sinh sản và nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp của loài cá.

Sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào một khu vực nhỏ bé đã khiến loài cá này nhiều lần đối mặt với thảm họa.

Một trong những cú sốc nghiêm trọng nhất xảy ra vào đêm 30/4/2016 khi ba thanh niên say rượu vượt rào bảo vệ để xuống bơi trong hang. Họ giẫm đạp lên bãi đá sinh sản, khuấy tung lớp tảo và làm ô nhiễm nguồn nước bằng rác thải cùng chất nôn.

Chỉ trong thời gian ngắn, quần thể cá vốn đang phục hồi đã lao dốc nghiêm trọng, có thời điểm chỉ còn khoảng 38 cá thể. Các nhà bảo tồn sau đó phải mất tới 8 năm để phục hồi số lượng lên 212 cá thể vào mùa xuân năm 2024, mức cao nhất trong vòng 25 năm.

Nhưng khi tia hy vọng vừa xuất hiện, thiên tai lại giáng đòn mới.

Từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, sóng đứng từ các trận động đất xa xôi đã xé rách thảm tảo tự nhiên, khiến số lượng cá giảm kỷ lục xuống mức 20 đến 38 con.

Cuối năm 2024 và đầu năm 2025, hai trận động đất lớn xảy ra tại California và bán đảo Kamchatka đã tạo nên những đợt sóng dao động mạnh bên trong Hang Quỷ. Năng lượng địa chấn truyền qua hàng nghìn km địa chất khiến mặt nước trong hang xuất hiện các đợt sóng cao gần 2 mét.

Những đợt sóng này đã xé rách lớp thảm tảo trên bãi đá đúng vào mùa sinh sản, cuốn trôi nhiều trứng cá và làm suy giảm nghiêm trọng nguồn thức ăn. Đến tháng 3/2025, các cuộc khảo sát cho thấy số lượng cá ngoài tự nhiên chỉ còn khoảng 20-38 cá thể.

Nhiều chuyên gia khi đó lo ngại loài cá độc đáo này có thể biến mất hoàn toàn khỏi Trái Đất.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhóm bảo tồn đã đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ. Họ bắt đầu thả những cá thể được nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt trở lại môi trường tự nhiên.

Đợt đầu tiên gồm 19 cá thể được thả vào mùa xuân năm 2025. Trong những tháng tiếp theo, tổng cộng khoảng 50 cá thể nuôi nhân tạo tiếp tục được bổ sung vào quần thể hoang dã.

Đây được xem là một canh bạc lớn bởi những con cá sinh trưởng trong môi trường ổn định chưa từng phải đối mặt với nhiệt độ khắc nghiệt, lượng oxy thấp hay điều kiện sống khắc nghiệt tại Hang Quỷ.

May mắn đã mỉm cười với các nhà bảo tồn. Đến mùa xuân năm 2026, số lượng cá trong tự nhiên tăng lên 77 cá thể. Kết quả này cho thấy ít nhất một phần cá thể được thả đã thích nghi thành công và tham gia sinh sản.

Tính đến mùa xuân năm 2026, chiến dịch giải cứu đã mang lại kết quả tích cực khi số lượng cá hoang dã phục hồi lên mức 77 con.

Song song với đó, hàng trăm cá thể khác vẫn được duy trì trong các cơ sở bảo tồn như một "quỹ dự phòng sinh học" nhằm phòng ngừa nguy cơ tuyệt chủng hoàn toàn.

Dù vậy, tương lai của loài cá cô độc nhất thế giới vẫn còn rất mong manh. Sau hàng nghìn năm tiến hóa trong môi trường đặc biệt của Hang Quỷ, chúng gần như không thể sinh sống ở bất kỳ nơi nào khác. Mọi nỗ lực tái tạo hoàn hảo hệ sinh thái độc nhất này trong môi trường nhân tạo đều gặp vô số khó khăn.

Câu chuyện của cá pupfish Hang Quỷ là minh chứng rõ nét cho sự mong manh của đa dạng sinh học. Một loài sinh vật đã tồn tại hàng nghìn năm giữa vùng "địa ngục" sa mạc có thể bị đẩy tới bờ vực biến mất chỉ bởi những hành động tưởng như nhỏ bé của con người hoặc những biến động bất ngờ từ thiên nhiên. Tuy nhiên, sự phục hồi bước đầu trong năm 2026 cũng cho thấy rằng khi khoa học và nỗ lực bảo tồn được đặt đúng chỗ, hy vọng vẫn còn tồn tại, ngay cả đối với những sinh vật tưởng chừng đã bị số phận bỏ quên.