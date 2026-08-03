Bí ẩn con đường do Tần Thủy Hoàng xây dựng cỏ không mọc nổi suốt 2.000 năm

Tần Trực đạo hay đường Tần Chí là con đường huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc. Nó được coi là “siêu xa lộ” quân sự đầu tiên, đóng vai trò chiến lược quyết định trong việc bảo vệ biên giới phía Bắc của nhà Tần trước sự đe dọa của tộc người Hung Nô.

Điều kỳ lạ là kể từ khi được xây dựng tới nay, trải qua hơn 2.000 năm mưa gió, gần như không có cỏ dại mọc trên đường. Câu hỏi đặt ra là người thời Tần Thủy Hoàng đã sử dụng công nghệ bí ẩn nào khiến cho con đường cổ xưa này bất chấp quy luật tự nhiên?

Suốt 2.000 năm qua không có cỏ mọc trên con đường do Tần Thủy Hoàng xây dựng.

Vì sao cỏ không mọc trên Tần Trực đạo suốt 2.000 năm?

Tần Trực đạo được Tần Thủy Hoàng cho xây dựng vào năm 212 trước Công nguyên như một “đường cao tốc” để nhanh chóng huy động quân đội, đối phó với quân Hung Nô ở phía bắc.

Con đường này trải dài gần 800km, nơi rộng nhất của nó lên đến gần 70m, có thể chứa 13 cỗ xe ngựa chạy song song, quy mô sánh ngang dải cao tốc 16 làn xe ngày nay.

Vào thời cổ đại, không có máy móc hạng nặng hiện đại, chỉ dựa vào sức lao động thủ công của con người, nhưng Tần Thủy Hoàng chỉ mất 5 năm để hoàn thiện con đường này. Đây có thể coi là công trình xây dựng vĩ đại thứ 2 mà ông cho xây dựng, xếp sau Vạn Lý Trường Thành.

Theo ước tính của các nhà khoa học, lượng đất đá dùng để xây đường đủ để dựng bức tường rộng và cao 1m chạy quanh nửa vòng Trái đất. Điều kỳ lạ là con đường gần như vẫn còn nguyên vẹn trong suốt 2.000 năm qua và đặc biệt là không có cỏ dại mọc trên đó.

Tần Trực đạo dài gần 800km, nơi rộng nhất lên đến gần 70m.

Điều kỳ lạ này khiến giới khoa học Trung Quốc vào cuộc tìm hiểu. Sau khi kiểm tra các mẫu đất, các chuyên gia phát hiện ra rằng những người thợ thủ công thời Tần đã sử dụng cấu trúc ba lớp nghiêm ngặt khi làm con đường này.

Toàn bộ đất dùng để làm đường đều được sàng lọc kỹ lưỡng từng lớp, sau đó được mang đi nung qua lửa hoặc đun trong những chiếc vạc lớn ở nhiệt độ cao suốt thời gian dài. Quá trình nung nhiệt này đã đốt cháy hoàn toàn các chất hữu cơ, loại bỏ mọi nguồn dinh dưỡng và làm chết toàn bộ hạt giống cỏ dại bám sẵn trong đất.

Tiếp đến, họ còn trộn thêm muối, vôi sống và các chất kiềm mạnh vào hỗn hợp. Sự xuất hiện của vôi và muối tạo ra môi trường có tác dụng kiềm và nồng độ mặn cực cao. Môi trường hóa học khắc nghiệt này khiến các tế bào thực vật bị mất nước, cây cỏ hoàn toàn không thể bén rễ hay sinh tồn nếu có hạt giống mới bay từ nơi khác đến.

Sau khi rải hỗn hợp đất đặc biệt này xuống đường, các binh lính và thợ thủ công tiếp tục dùng vật nặng để lèn, đầm nén nhiều lần một cách cực kỳ chặt chẽ. Mặt đường sau khi đầm nén trở nên cứng rắn không kém gì bê tông hiện đại, ngăn chặn tuyệt đối khả năng hạt cỏ găm sâu và đâm chồi xuống lòng đất.

Tần Trực đạo được coi là được coi là siêu xa lộ quân sự đầu tiên trong lịch sử.

Làm đường nhanh kỷ lục nhờ kỷ luật hà khắc

Việc xây dựng tuyến đường được Tần Thủy Hoàng giao cho Đại tướng Mông Điềm. Theo các nghiên cứu lịch sử và khảo cổ học, triều đình nhà Tần đã huy động khoảng 200.000 đến 300.000 người để xây dựng Tần Trực đạo. Trong đó, lực lượng nòng cốt và trực tiếp chỉ đạo, thi công chính là 150.000 binh sỹ thuộc quân đội tinh nhuệ phía Bắc.

Đây là đội quân kỵ binh và bộ binh tinh nhuệ do danh tướng Mông Điềm chỉ huy đang đồn trú tại biên thùy để chống Hung Nô. Nhờ có tính tổ chức, kỷ luật cao và thể lực vượt trội, binh sỹ đảm nhận những phần việc nặng nhọc nhất như bạt núi, lấp thung lũng, vận chuyển vôi muối và trực tiếp đầm nén mặt đường.

Một lực lượng nữa là khoảng 100.000 dân phu bị cưỡng bức làm việc. Nhà Tần thực hiện chính sách trưng tập khắc nghiệt, bắt ép hàng vạn người dân từ khắp nơi trên cả nước đi lao dịch. Trong quá trình xây dựng Tần Trực đạo, lực lượng này chủ yếu làm các công việc hậu cần như sàng lọc đất, kiếm củi nung đất, đun các vạc trộn hóa chất và vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ công trường.

Cuối cùng là các tù binh và tội phạm với hàng chục nghìn người. Theo luật lệ hà khắc thời Tần, những người phạm tội hoặc tù binh chiến tranh từ 6 nước chư hầu bị kết án khổ sai sẽ bị áp giải lên biên giới phía Bắc. Họ phải làm việc trong tình trạng bị xiềng xích và giám sát chặt chẽ bởi binh lính.

Nhà Tần huy động khoảng 200.000 đến 300.000 người để xây dựng Tần Trực đạo, trong đó lực lượng nòng cốt là 150.000 binh sỹ thuộc quân đội tinh nhuệ phía Bắc.

Để sớm hoàn thành tuyến đường, Tần Thủy Hoàng ban hành hàng loạt chính sách tàn khốc với lực lượng thi công. Theo sử sách ghi chép, triều đình quy định, nếu một dân phu bỏ trốn khỏi công trường, không chỉ người đó bị truy nã mà toàn bộ gia đình, họ hàng cũng sẽ bị bắt làm nô lệ hoặc xử tử.

Trong quá trình xây dựng, lực lượng lao động được chia thành các nhóm nhỏ. Nếu một người lười biếng hoặc trốn việc mà các thành viên khác không báo cáo, cả nhóm sẽ cùng chịu hình phạt khắc nghiệt như chặt chân, xăm mặt hoặc chém đầu. Kết quả là sự nghi kỵ và nỗi sợ hãi bao trùm khiến mọi người giám sát lẫn nhau, không ai dám có ý định phản kháng hay lơi lỏng công việc.

Tần Thủy Hoàng còn áp dụng chính sách quản lý chất lượng cực đoan. Mỗi đoạn đường đều phải khắc tên người thợ và quan viên giám sát. Nếu nghiệm thu phát hiện một đoạn đường bị lún, nứt hoặc có cỏ mọc lên do làm ẩu, tất cả những người có tên trong dây chuyền thi công đoạn đó đều bị xử tử.

Bên cạnh đó là yêu cầu chặt chẽ về tiến độ. Sự chậm trễ do bất kỳ lý do gì (kể cả thiên tai, mưa bão) đều khiến những người liên quan bị khép vào tội chết.

Với hàng loạt quy định hà khắc đó, binh sỹ, dân phu và tù nhân phải lao động liên tục ngày đêm, bất kể nắng nóng thiêu đốt hay mùa đông tuyết phủ. Chế độ ăn uống kham khổ khiến hàng vạn người kiệt sức ngã xuống. Người chết thường bị vùi lấp trực tiếp ngay cạnh công trường để tiết kiệm thời gian đào mộ. Theo sử sách, số người hy sinh tại công trường này không hề nhỏ, chỉ xếp sau Vạn Lý Trường Thành.

Thông thường, việc xây dựng một công trình dài hơn 700km băng qua địa hình núi non hiểm trở phải mất hàng thập kỷ. Tuy nhiên, dưới áp lực tàn khốc của Tần Thủy Hoàng và sự chỉ huy cực kỳ nghiêm khắc của Mông Điềm, hơn 200.000 con người đã hoàn thành Tần Trực đạo chỉ trong khoảng thời gian ngắn kỷ lục là từ 2,5 đến 5 năm (từ năm 212 TCN đến năm 210 TCN).

Chỉ trong thời gian ngắn lên ngôi, Tần Thủy Hoàng đã tạo nên những công trình khiến hậu thế sửng sốt.

Vai trò của tuyến đường

Các nhà khảo sát Trung Quốc đã thăm dò chi tiết Tần Trực đạo và nhận thấy phần lớn con đường nằm trên sống núi, cho phép theo dõi quân địch từ vị trí chỉ huy.

Nhờ nền đường cứng cáp, Tần Trực đạo không bị lầy lội, có thể chịu được sức nặng của hàng vạn kỵ binh và cỗ xe ngựa. Đây là huyết mạch giao thông giúp quân Tần cơ động và trấn áp các bộ tộc phương Bắc nhanh chóng.

Tần Trực đạo được coi là siêu xa lộ quân sự đầu tiên trong lịch sử, đóng vai trò chiến lược quyết định trong việc bảo vệ biên giới phía Bắc của nhà Tần trước sự đe dọa của tộc người Hung Nô.

Nhờ mặt đường phẳng, rộng và không bị cỏ dại cản trở, kỵ binh nhà Tần chỉ mất 3 ngày 3 đêm để di chuyển từ kinh đô đến biên thùy. Tốc độ này giúp quân đội Tần Thủy Hoàng ngay lập tức ứng phó với các cuộc tấn công chớp nhoáng, bất ngờ của quân Hung Nô.

Đường rộng cho phép các xe chở lương thực, vũ khí và khí tài quân sự hạng nặng di chuyển cùng lúc với số lượng lớn. Tuyến đường bằng phẳng giúp giảm thiểu tối đa sự tiêu hao sức lực của binh sỹ và ngựa trước khi bước vào trận chiến.

Bên cạnh đó, Tần Trực đạo không đứng độc lập mà kết nối trực tiếp với các đồn bốt biên phòng và hệ thống Vạn Lý Trường Thành. Tuyến đường đóng vai trò như bệ phóng quân sự, cho phép triều đình nhà Tần tập trung và phân phối quân lực đến bất kỳ điểm xung yếu nào trên bản đồ phòng thủ biên giới một cách nhanh nhất.

Sự hiện diện của con đường quân sự khổng lồ, thông suốt giúp nhà Tần khẳng định sức mạnh hậu cần vượt trội. Thực tế, nhìn thấy khả năng điều quân thần tốc của quân Tần, quân Hung Nô luôn phải e dè và không dám tùy tiện nam hạ đánh chiếm trong suốt thời gian dài.