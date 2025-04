Loại quả mùa hè giúp thải độc gan và bảo vệ tế bào gan hiệu quả, người Việt nên ăn để phòng bệnh

Ăn mướp đắng có giúp thải độc gan không?

Mướp đắng không chỉ là món ăn của người Việt mà được sử dụng khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới như ở Ấn Độ, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản...

Trong y học dân gian Thổ Nhĩ Kỳ, mướp đắng được biết đến như một loại thuốc làm dịu dạ dày. Người Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng mướp đắng từ hàng trăm năm trước để làm dịu vết loét, táo bón, giữ nước, đầy hơi...

Ở Ấn Độ, mướp đắng được coi là một trong những loại cây quan trọng nhất đối với "thực hành y học dân tộc" Ayurvedic. Mướp đắng được sử dụng để giúp cân bằng hormone, kiểm soát các triệu chứng của bệnh gan, bệnh đái tháo đường, giảm rối loạn tiêu hóa, điều trị rối loạn da hoặc vết thương và cũng là thuốc nhuận tràng tự nhiên để điều trị táo bón.

Ảnh minh họa

Mướp đắng cũng nổi tiếng vì có tác dụng giảm ho tự nhiên và bảo vệ các bệnh về đường hô hấp. Ngày nay, mướp đắng vẫn được sử dụng rộng rãi như một loại rau trong nấu ăn hàng ngày ở nước ta và một số nước khác ở châu Á.

Tại Việt Nam, theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), trong Đông y, mướp đắng có vị đắng, tính mát, công dụng giải nhiệt, tiêu đờm, sáng mắt, mát máu, nhuận tràng, nhuận tỳ, bổ thận, nuôi can huyết, lợi niệu, trừ nhiệt độc, chống mệt mỏi.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng còn cho rằng, thực tế vị đắng tự nhiên của mướp đắng khiến nhiều người khó chịu nhưng hãy nhớ rằng đa số những thực phẩm có vị đắng rất tốt cho gan. Chúng không chỉ thải độc gan (cùng với phổi, lá lách và tim) mà còn có những hợp chất trong đó giúp ích cho gan rất nhiều.

5 công dụng của mướp đắng với lá gan của bạn

Giúp giảm hiện tượng vàng da

Vàng da là một căn bệnh tiềm ẩn có thể để lại nhiều hậu quả tai hại nếu không được điều trị sớm. Làm sạch gan có thể hữu ích trong việc giảm vàng da. Thường xuyên uống nước ép mướp đắng sẽ làm sạch gan, nhờ đó làm giảm vàng da hiệu quả.

Ảnh minh họa

Trẻ hoá tế bào gan

Nước ép mướp đắng giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Do đó, uống một ly nước ép mướp đắng mỗi ngày sẽ làm trẻ hóa các tế bào gan. Điều này góp phần cải thiện chức năng gan, giữ cho gan khỏe mạnh.

Ngăn ngừa tác nhân làm gan to

Gan to là tình trạng kích thước gan lớn hơn bình thường, là dấu hiệu của nhiều bệnh lý liên quan đến gan như ung thư gan, béo phì, suy tim. Nước ép mướp đắng là lá chắn bảo vệ gan khỏi tác nhân gây ra bệnh gan to. Bên cạnh đó, mướp đắng còn giúp thải bỏ độc tố, thanh lọc máu, ngăn ngừa các tác nhân làm gan to.

Ngăn ngừa suy gan

Cơ thể dễ bị suy gan khi uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá và ăn nhiều đồ cay,... Nước ép mướp đắng có chứa các đặc tính chống viêm giúp ngăn ngừa nguy cơ suy gan.

Làm sạch gan

Theo đông y, nước ép mướp đắng là một trong những thức uống làm sạch gan. Điều này là do mướp đắng có thể loại bỏ các chất độc ra khỏi máu và đóng vai trò như thuốc lợi tiểu. Nhờ quá trình này, lá gan được giữ sạch sẽ vàthực hiện các chức năng hiệu quả.

Lưu ý khi ăn mướp đắng thải độc gan

Theo các chuyên gia y tế, nếu bạn định thường xuyên ăn mướp đắng để chữa bệnh thì nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng vì mỗi người có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác nhau hoặc đang dùng một loại thuốc có thể khiến thuốc giảm tác dụng, thậm chí không an toàn khi sử dụng.

Ví dụ, mướp đắng có thể ảnh hưởng đến insulin và thuốc trị đái tháo đường. Do khả năng hạ đường huyết mạnh mẽ nếu ăn mướp đắng hàng ngày nên một số người có thể bắt đầu gặp các triệu chứng của lượng đường trong máu thấp, chẳng hạn như chóng mặt, ngất xỉu hoặc buồn nôn. Vì vậy, nên cân nhắc ăn mướp đắng 2-3 lần một tuần.