Lừa bán cháu bé mới 14 tuổi ra nước ngoài với giá 250 triệu đồng

Ngày 31/7, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Tuyết (SN 1989) và Cụt Thị Liên (SN 1992) cùng trú tại huyện Kỳ Sơn về tội "Mua bán trẻ em".



Đối tượng Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết. ẢNH: P.T

Thời gian qua Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn cấu kết với người Việt Nam ở nước ngoài liên quan đến hành vi mua bán người, trẻ em.

Tuy nhiên, do nạn nhân đang ở nước ngoài, các đối tượng nghi vấn không có mặt tại địa phương nên công tác điều tra, gặp nhiều khó khăn. Đầu tháng 7/2024, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được đơn trình báo của L.T.X. (SN 2002, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) với nội dung: Năm 2016 (lúc đó X. mới 14 tuổi) bị 2 người phụ nữ cùng trú tại huyện Kỳ Sơn lừa bán sang nước ngoài.

Qua điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn xác định, Cụt Thị Tuyết và Cụt Thị Liên là các đối tượng liên quan trực tiếp đến việc đưa L.T.X. sang nước ngoài. Tuy nhiên, thời điểm này các đối tượng không có mặt tại địa phương mà đang làm việc tại Bình Dương, Bắc Ninh.

Ngày 25/7, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) chia thành 2 tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, Bắc Ninh bắt giữ thành công đối tượng Cụt Thị Tuyết, Cụt Thị Liên và dẫn giải thành công về trụ sở Công an huyện Kỳ Sơn.

Tại cơ quan công an, Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết ban đầu trả lời quanh co, hòng chối tội. Tuy nhiên, trước chứng cứ, tài liệu sắc bén từ điều tra viên, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, Tuyết và Liên đã tiếp cận rồi vẽ ra viễn cảnh "việc nhẹ, lương cao" để dụ dỗ, thuyết phục gia đình nạn nhân tin tưởng để cho X. đi "làm". Tuyết và Liên cam kết sẽ trả cho gia đình 100 triệu đồng và sau 3 năm sẽ được đón về nhà. Nghe vậy, gia đình đồng ý cho X. đi nước ngoài làm việc.

Sau đó, 2 đối tượng đưa X. bắt xe khách rồi vượt biên trái phép sang nước ngoài. Tại đây, Liên, Tuyết và X. đã ở lại nhà người phụ nữ tên Y. Sau đó, X. bị Y. bán cho một người đàn ông lấy làm vợ với giá 250 triệu đồng.

Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết được Y. đưa số tiền 110 triệu đồng. Số tiền này, Tuyết và Liên đưa cho ông T. 100 triệu đồng nói rằng, "tiền X. đi làm gửi về", số còn lại tiêu xài cá nhân.

Sau khi bị bán làm vợ cho người đàn ông xa lạ làm chồng nơi xứ người, L.T.X. bị gia đình chồng quản thúc và bị áp chế làm việc quần quật suốt ngày. Tháng 6/2024, lợi dụng sơ hở từ nhà chồng, X. bỏ trốn về Việt Nam và trình báo lên cơ quan chức năng.

