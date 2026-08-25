Lý do ô tô Hyundai giảm giá lăn bánh hàng trăm triệu đồng

Lý do giá xe ô tô Toyota giảm sốc, Toyota Vios rẻ hơn cả Hyundai Grand i10 GĐXH - Giá xe ô tô Toyota đang vô cùng hấp dẫn khi áp dụng chương trình giảm giá quy mô lớn cho nhiều dòng xe chủ lực như Vios, Yaris Cross, Alphard, Veloz,..

Ô tô Hyundai giảm giá lăn bánh

Hyundai Palisade giảm tới 200 triệu đồng tại một số đại lý trong tháng 8-2026 - Ảnh: Đại lý





Sang tháng 8/2026, Hyundai Thành Công tiếp tục đẩy mạnh các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường, trong bối cảnh ngành ô tô chuẩn bị bước vào tháng 7 âm lịch - giai đoạn thường có sức mua chững lại. Đáng chú ý, Hyundai Tucson và Hyundai Creta là hai mẫu xe được nâng mức ưu đãi so với tháng trước.

Cụ thể, Hyundai Tucson được ưu đãi tối đa 101 triệu đồng, cao hơn 16 triệu đồng so với tháng 7. Sau ưu đãi, giá bán thực tế của mẫu SUV cỡ C dao động 668 - 888 triệu đồng, tùy phiên bản.

Trong khi đó Hyundai Creta được tăng mức hỗ trợ lên tối đa 91 triệu đồng, nhiều hơn 12 triệu đồng so với tháng trước.

Nhờ đó giá bán thực tế của mẫu SUV cỡ B giảm còn 508 - 624 triệu đồng, tiệm cận nhiều mẫu SUV cỡ A như Toyota Raize (510 triệu đồng) hay Kia Sonet (489 - 609 triệu đồng).

Hyundai Tucson giảm tới 101 triệu đồng trong tháng 8 - Ảnh: Đại lý





Các mẫu xe còn lại gồm Grand i10, Accent, Stargazer và Santa Fe tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi như tháng trước. Trong đó Santa Fe vẫn là mẫu xe có tổng giá trị ưu đãi cao nhất trong danh mục sản phẩm Hyundai tại Việt Nam, lên tới 220 triệu đồng.

Đối với Grand i10, Accent, Stargazer và Santa Fe, tổng giá trị ưu đãi bao gồm mức hỗ trợ từ Hyundai Thành Công và đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim cùng gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km (tùy điều kiện nào đến trước). Riêng Creta và Tucson được áp dụng ưu đãi từ Hyundai Thành Công, đại lý và quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.

Theo Tạp chí Thể thao 247, thành công của Hyundai tại Việt Nam trước đây phần lớn dựa trên công thức khá rõ ràng: thiết kế trẻ trung, nhiều tiện nghi và mức giá dễ tiếp cận. Tuy nhiên, sự cạnh tranh mạnh của các dòng xe động cơ hybrid và ô tô điện khiến doanh số ô tô Hyundai giảm dần theo từng năm. Để giành lại thị phần, Hyundai đã tăng ưu đãi cho hàng loạt xe ăn khách. Ngoài ra, thời gian tới, cơ hội của xe Hàn vì thế vẫn còn. Nếu các dòng SUV hybrid có giá bán đủ cạnh tranh và chứng minh được hiệu quả sử dụng thực tế, Hyundai toàn có thể lấy lại một phần sức hút. Cuộc cạnh tranh lần này chỉ khó hơn trước khi lợi thế không còn nằm ở số lượng trang bị, mà ở khả năng theo kịp sự thay đổi của người mua Việt.

Bảng giá ô tô Hyundai tháng 8

Tên xe Giá niêm yết Mức giảm Giá sau ưu đãi Hyundai Grand i10 360-455 triệu đồng 50 triệu đồng 310-405 triệu đồng Hyundai Accent 439-569 triệu đồng 89 triệu đồng 350-480 triệu đồng Hyundai Stargazer 569-615 triệu đồng 117 triệu đồng 452-498 triệu đồng Hyundai Santa Fe 1,069-1,369 tỉ đồng 220 triệu đồng 849-1,149 tỉ đồng Hyundai Creta 599-715 triệu đồng 91 triệu đồng 508-624 triệu đồng Hyundai Tucson 769-989 triệu đồng 101 triệu đồng 668-888 triệu đồng

Đánh giá ô tô Hyundai

Ưu điểm

- Các dòng xe của Hyundai đều có khả năng vận hành tốt, thiết kế bắt mắt, hiện đại và được trang bị nhiều tiện nghi vượt trội đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Mức giá xe Hyundai cạnh tranh, nhiều sự lựa chọn cho khách hàng phổ thông nhưng chất lượng không có nhiều sự chênh lệch khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ cạnh tranh.

- Trong các trường hợp cần thay thế linh kiện, Hyundai có phụ tùng thay thế rẻ hơn so với mức giá trung bình của thị trường xe ô tô tại Việt Nam, góp phần tiết kiệm chi phí sử dụng cho khách hàng/

- Các dòng xe của Hyundai phần lớn đều được trang bị hệ thống an toàn hiện đại như: chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, camera trước - sau, hệ thống hỗ trợ cá nhân thông minh, định vị GPS,…

Nhược điểm

- Việc thường xuyên cập nhật cải tiến các phiên bản mới cũng là một nhược điểm đáng nói của Hyundai, khiến các phiên bản xe có tuổi đời ngắn và nhanh chóng bị lỗi thời.

- Để so độ bền với các dòng xe Nhật thì hiện tại Hyundai có phần không cân sức, tuy nhiên về giá bán Hyundai có phần hợp túi tiền của khách hơn.

Có thể thấy, việc tiếp tục giảm giá diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ôtô ngày càng gay gắt. Trong những tháng qua, nhiều thương hiệu cũng triển khai các chương trình kích cầu. Hyundai vẫn là một trong những thương hiệu có doanh số lớn nhất thị trường.

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.