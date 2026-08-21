Lý do giá xe ô tô Toyota giảm sốc, Toyota Vios rẻ hơn cả Hyundai Grand i10

Vì sao giá lăn bánh Mazda 3 tiếp tục giảm sốc, rẻ hơn Honda City, Hyundai Accent? GĐXH - Giá lăn bánh Mazda 3 đang ở mức giảm sâu nhất của mẫu sedan này trong năm 2026, do nhận ưu đãi lên tới 50 triệu đồng.

Giá xe ô tô Toyota giảm sốc

Toyota Vios ưu đãi tới 100% phí trước bạ.

Toyota Việt Nam thông báo, trong tháng 8, Toyota kết hợp hệ thống đại lý giảm giá hàng loạt mẫu xe dưới hình thức ưu đãi phí trước bạ lên tới 100%.

Theo đó tất cả khách hàng mua xe Toyota trong tháng 8/2026 (từ 01/08/2026 đến hết ngày 28/08/2026) và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trong thời gian diễn ra chương trình đều được hưởng ưu đãi lên tới 100% phí trước bạ.

Cụ thể, khách hàng mua xe Toyota Vios được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Với Toyota Vios 1.5G, người dùng tiết kiệm được 54,5 triệu đồng, bản E-CVT là 49 triệu đồng và E-MT tiết kiệm 46 triệu đồng.

Mức ưu đãi trên là con số không nhỏ đối với người tiêu dùng trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện tại. Điều này sẽ giúp Toyota Vios làm khó đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Honda City trong thời gian tới.

Toyota Yaris Cross hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng.

Với bộ đôi MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, gói ưu đãi bao gồm giảm 100% lệ phí trước bạ và tặng 01 năm bảo hiểm vật chất xe, tương đương tổng giá trị ưu đãi 73 – 75 triệu đồng cho Veloz Cross và 65 – 70 triệu đồng cho Avanza Premio. Khách mua Yaris Cross cũng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng phí trước bạ áp dụng cho cả hai phiên bản.

Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) tiếp tục tháo gỡ áp lực chi phí trả góp bằng các gói vay linh hoạt. Khách hàng mua Veloz Cross hoặc Avanza Premio được áp dụng mức lãi suất 0% với hai lựa chọn: cố định trong 12 tháng đầu, hoặc kéo dài trong 24 tháng (gồm 0% trong 6 tháng đầu, 6,49% trong 6 tháng tiếp theo và giảm 3,5% trên lãi suất điều chỉnh thông thường ở năm thứ 2).

Các dòng xe còn lại được áp dụng mức lãi suất vay chỉ từ 7.75%/năm trong 6 tháng đầu. Đồng thời, chương trình vay "Trả trước 0 đồng" với mức lãi suất vay cố định trong 2 năm vẫn được triển khai cho nhóm khách hàng đặc thù.

Theo VOV.vn, bên cạnh đó, nhằm mang đến sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe, bảo hiểm Toyota triển khai chương trình ưu đãi giảm phí lên đến 10% trong tháng 8/2026. Chương trình áp dụng cho các khách hàng mua xe Toyota HEV, Hilux mới, Veloz Cross và khách hàng mua Vios tại các đại lý khu vực Đông Bắc Bộ, TP.HCM và miền Nam.

Chính sách bán hàng hấp dẫn kể trên được áp dụng tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc đến hết 30/8. Sự kết hợp giữa ưu đãi tài chính thiết thực và dịch vụ hậu mãi uy tín không chỉ mang đến doanh số tốt cho Toyota mà còn mang lại sự tin tưởng và an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Bảng giá xe ô tô Toyota

Đánh giá xe ô tô Toyota

Toyota là hãng xe nổi tiếng của Nhật Bản và hiện nay là một trong những hãng ô tô bán chạy nhất thế giới được nhiều người tin dùng.

Toyota là thương hiệu ô tô rất quen thuộc và được lòng người dân Việt. Những chiếc ô tô xuất xứ Nhật thường mang lại độ tin cậy cao cho người dùng nhờ tính bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu lại ít hỏng vặt. Giá xe Toyota đang nhỉnh hơn so với các đối thủ song những gì được trang bị trên xe lại hoàn toàn xứng đáng.



