Giá chung cư Hà Nội hạ nhiệt trong tháng 7 âm lịch

Thị trường chung cư Quý II/2026: Giá thứ cấp giảm, lượng giao dịch sụt giảm

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Xây dựng, trong quý II/2026, giá bán căn hộ chung cư tại thị trường thứ cấp trên toàn quốc đã có xu hướng giảm so với quý I/2026. Tuy nhiên, mức giá bình quân niêm yết tại các đô thị lớn vẫn duy trì ở ngưỡng rất cao.

Tại Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư bình quân đạt khoảng 123 triệu đồng/m². Tại TP.HCM, giá bán bình quân ghi nhận khoảng 108 triệu đồng/m². Tại Hưng Yên giá bán bình quân đạt khoảng 69 triệu đồng/m².

Về quy mô thanh khoản, tổng lượng giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trên toàn quốc đạt 26.567 giao dịch thành công. Con số này ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt, chỉ bằng 86,1% so với quý I/2026 và bằng 77,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Báo cáo thị trường của Savills Việt Nam trong quý II/2026 tại Hà Nội cũng chỉ ra những biến động đáng chú ý về cơ cấu sản phẩm. Trong đó nguồn cung hạn chế khi nguồn cung mới đạt 5.317 căn, giảm cả theo quý và theo năm, trong đó chủ yếu đến từ các dự án thuộc Hạng A (cao cấp).

Phân khúc chủ lực, chung cư Hạng B đóng góp tích cực nhất khi chiếm 52% tổng số lượng giao dịch trên thị trường. Mặc dù thị trường thứ cấp hạ nhiệt, giá chào bán sơ cấp tại Hà Nội vẫn tăng tới 16% theo quý và 27% theo năm.

Thị trường hoàn toàn không có nguồn cung mới nào có giá dưới 70 triệu đồng/m². Dữ liệu cho thấy kể từ năm 2022, nguồn cung sơ cấp Hạng C đã giảm bình quân 28% mỗi năm và dự kiến chỉ còn đóng góp khoảng 15% trong tổng nguồn cung tương lai.

"Tháng Cô Hồn" và tác động tới tâm lý người mua nhà, chung cư

Bên cạnh các yếu tố diễn biến của thị trường, yếu tố tâm lý mùa vụ cũng đóng vai trò lớn trong đà chững lại của bất động sản thời điểm này.

Theo quan niệm dân gian truyền thống, tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn, tháng xá tội vong nhân) là thời điểm Diêm Vương mở Cửa Quỷ Môn để các cô hồn lang thang, vất vưởng trở về dương thế, khiến âm khí trở nên nặng nề. Vì lý do đó, đây được coi là khoảng thời gian cấm kỵ, người dân thường hạn chế triển khai các công việc trọng đại trong năm.

Bên cạnh các phong tục như làm lễ cúng, ăn chay hay làm việc thiện, người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng trì hoãn giao dịch hoặc mua sắm các tài sản giá trị cao. Nhóm sản phẩm thường được cân nhắc kỹ và hạn chế xuống tiền trong tháng này bao gồm: bất động sản, ô tô, xe máy, điện thoại, đồ điện tử, trang sức và hàng hiệu đắt tiền. Dù đây chủ yếu là quan niệm tín ngưỡng dân gian chứ không phải kết luận khoa học, nhưng thực tế nó vẫn tạo ra sức ép không nhỏ lên tâm lý và hành vi tiêu dùng.

Trong số các tài sản lớn, bất động sản luôn là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất bởi tâm lý kiêng kỵ tháng 7 âm lịch. Quan niệm "âm khí mạnh" khiến nhiều người lo ngại việc mua nhà, đất, đặt cọc hay nhập trạch trong thời điểm này có thể ảnh hưởng không tốt đến tài lộc, sự nghiệp và vận khí gia đình sau này.

Chia sẻ về thực tế thị trường, chị Vũ Thị Thu Hiền, một môi giới bất động sản lâu năm tại Hà Nội nhận định: "Thường cứ vào thời điểm tháng 7 âm lịch hàng năm, lượng giao dịch và thanh khoản bất động sản trên thị trường đều giảm sút đáng kể. Thậm chí có những khách hàng dù đã ưng ý dự án nhưng vẫn chủ động trì hoãn quyết định, chấp nhận chờ qua hết tháng 7 âm lịch mới chính thức xuống tiền giao dịch."

Mặc dù giá thứ cấp bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh hạ nhiệt, nhưng sự lệch pha cung - cầu cùng sự mất cân đối phân khúc vẫn đang là thách thức lớn của thị trường chung cư Hà Nội. Kết hợp cùng yếu tố tâm lý kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch, thị trường bất động sản nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái trầm lắng và nhịp giao dịch chậm trong ngắn hạn.