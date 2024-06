Lý do thanh niên cầm hung khí "hổ báo" xông vào trụ sở công an phường gây rối

Ngày 31-5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin về vụ việc nam thanh niên xăm trổ cầm hung khí xông vào trụ sở Công an phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) gây rối.

Đào Đức Cường xông vào trụ sở công an gây rối chiều 30-5

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 30-5, Đào Đức Cường (SN 1989, ngụ số 02/787 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn) cầm hung khí (dạng tuýp sắt) đến trụ sở Công an phường Phú Sơn chửi bới, la hét, đập vỡ các cửa kính phía trước, sau phòng làm việc của công an phường và ném vào người một cán bộ công an đang trực tiếp dân.

Trước sự manh động, coi thường pháp luật của đối tượng, Công an phường Phú Sơn đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Đào Đức Cường, thu giữ gậy sắt.

Về lý lịch, nam thanh niên này đã có 2 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và 1 lần đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; hiện nay, Công an phường Phú Sơn đang quản lý đối tượng theo diện nguy cơ trộm cắp tài sản.

Qua xác minh, công an xác định trước đó Cường đã cầm gạch ném vỡ kính chắn gió của một xe ôtô đậu tại MBQH 73 (phường Phú Sơn) sau đó tiếp tục cầm tuýp sắt đến trụ sở Công an phường Phú Sơn để thực hiện hành vi nêu trên.

Tiến hành test nhanh ma túy với đối tượng cho kết quả âm tính; nguyên nhân ban đầu xác định do đối tượng Cường đã uống rượu say, mất kiểm soát về hành vi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối với Đào Đức Cường về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.