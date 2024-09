Ma túy 'nước vui' núp bóng thực phẩm

Ngày 9/9, Công an Nghệ An cho biết, vừa triệt phá đường dây ma túy từ nước ngoài vào Nghệ An, bắt 2 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin, 10 bịch ma túy dạng "nước vui", 3kg ma túy dạng đá, 2kg ma túy dạng ketamin và một số vật chứng liên quan khác.



Hai đối tượng Tùng và Trung tại cơ quan công an.

Hai đối tượng gồm: Cao Văn Tùng (SN 1974, trú tại khối 12, phường Bến Thủy, TP Vinh) là đối tượng chủ mưu, móc nối với các đối tượng người nước ngoài để vận chuyển ma túy về Nghệ An rồi đưa đi tiêu thụ, chủ yếu ngoại tỉnh và Bùi Hải Trung (SN 1987, ở khối Yên Trường, phường Trung Đô, TP Vinh).

Tổng số vật chứng cơ quan công an thu giữ gồm: 10 bánh heroin, 10 bịch ma túy dạng "nước vui", 3kg ma túy dạng đá, 2kg ma túy dạng ketamin, 1 xe ô tô, 1 xe máy, 3 điện thoại di động và nhiều vật chứng quan trọng khác.

Tang vật ma túy, trong đó có ma túy “nước vui” (màu hồng) trong chuyên án vừa được Công an Nghệ An triệt phá.

Cơ quan chức năng cho biết, loại ma túy "nước vui", "nước sướng" là những loại ma túy mới được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như Methylenedioxyl - Methamphetamine (MDMA) hay còn được gọi là thuốc lắc hay ecstasy; Ketamine; Diazepam.

Phần lớn ma túy loại "nước vui" đều ở dạng bột, được đóng gói trà trộn dưới hình thức các loại chai nước đóng sẵn dạng sirô với nhiều loại vị hoa quả hoặc dưới dạng các túi bột hòa tan…

Bởi vậy, loại ma túy này hòa tan được như nước giải khát, rất khó để phân biệt với những loại nước uống thông thường khác và rất khó bị phát hiện. Khi uống sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần, thậm chí có thể đe dọa tính mạng nếu sử dụng quá nhiều.

"Nước vui" tác động lên hoạt động của não, gây ức chế trung tâm thần kinh vận động và hô hấp, loạn trương lực cơ, lú lẫn, co giật, hôn mê. Đặc biệt với những người trẻ, nghiện ma túy mới này sẽ làm giảm khả năng nhận thức và học tập. Giảm quá trình hồi phục trí nhớ, giảm khả năng tập trung, giảm chức năng điều hành (giảm kiểm soát nhận thức và hành vi).

Đáng quan ngại hơn, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là trà trộn các loại ma túy này vào các quán bar, quán net, thậm chí là cổng trường học để tiêu thụ, gây rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy và để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội.

Mặc dù lực lượng chức năng và các phương tiện truyền thông đã liên tục cảnh báo, tuy nhiên, đây là một dạng ma túy mới khiến nhiều người chưa có đủ kiến thức cũng như hiểu biết để phòng tránh. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận giới trẻ hiện nay còn rất mơ hồ, cho rằng các sản phẩm này không gây nghiện. Mẫu mã của những loại ma túy núp bóng này rất bắt mắt, mùi vị quyến rũ giới trẻ. Đặc biệt, tâm lý của giới trẻ là thích khám phá, tìm tòi và muốn thể hiện mình, sử dụng để thể hiện độ "sang chảnh".

Người dân cần chủ động phối hợp với lực lượng công an phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định những hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác; thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin tuyên truyền về tác hại của ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng tội phạm ma túy để chủ động phòng ngừa, tránh các nguy cơ, rủi ro liên quan đến ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Cùng với đó, các bậc phụ huynh cần sát sao, quan tâm hơn nữa tới con em mình, không để các em sử dụng những loại thực phẩm, đồ uống, chất kích thích… không rõ nguồn gốc và có biện pháp ngăn chặn kịp thời nếu con em mình sa ngã.

