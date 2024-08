Mắc kẹt trong thang máy suốt 42 tiếng, người đàn ông sống sót kỳ diệu

Sự cố đáng sợ xảy ra tại một bệnh viện công lớn ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ. Theo truyền thông nước này, ông Ravindran Nair (59 tuổi), bị mắc kẹt trong thang máy vào ngày 13/7 khi đến bệnh viện nơi vợ mình làm để điều trị. Ông chỉ được phát hiện và giải cứu vào ngày 15/7, khi nhân viên vận hành thang máy trở lại làm việc sau kỳ nghỉ cuối tuần.

Cách đây vài tháng, Ravindran Nair bị ngã trong phòng tắm và đau lưng nên thường xuyên đến bệnh viện nơi vợ làm việc để phục hồi chức năng. Nào ngờ, lần này khi đến thăm khám, ông lại mắc kẹt trong thang máy bệnh viện do thiết bị này không hề có biển cảnh báo bảo trì hay tạm dừng sửa chữa.

Nair kể lại: "Khi bị mắc kẹt, tôi đã cố gọi số điện thoại khẩn cấp trong thang máy nhưng không ai trả lời. Tôi thậm chí còn cố gọi cho vợ tôi, người đang làm việc tại bệnh viện và những người khác mà tôi có thể nghĩ đến, nhưng không thể kết nối được. Khi không thể liên lạc với ai, tôi bắt đầu hoảng sợ và đập cửa thang máy để thu hút sự chú ý. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi rơi xuống sàn và ngừng hoạt động".

Ông Ravindran Nair mắc kẹt trong thang máy bệnh viện nơi vợ làm việc suốt 42 giờ trước khi được giải cứu.

Trong suốt thời gian bị mắc kẹt, Nair phải đối mặt với nhiều thách thức. "Tôi hét lớn để cầu cứu và cố gắng mở cửa bằng tay. Thang máy tối đen như mực, may mắn là vẫn có đủ không khí để thở. Tôi cũng đi đi lại lại trong thang máy, liên tục cố gắng nhấn chuông báo động với hy vọng nó sẽ kêu và thu hút sự chú ý", Nair tiếp tục chia sẻ.

Khi thời gian trôi qua, Nair bắt đầu mất phương hướng. "Tôi không biết là ngày hay đêm vì trong thang máy rất tối. Khi mệt, tôi ngủ ở góc thang máy. Khi cần đi vệ sinh, tôi cố gắng đi gọn ở một góc", ông chua xót kể.

Trong những giờ phút khó khăn, Nair đã tìm được sự an ủi bằng cách đọc thuộc lòng những bài thơ do vợ ông sáng tác. May mắn thay, vào khoảng 6h thứ Hai ngày 15/7, nhân viên vận hành thang máy đã trở lại làm việc và mở cửa, giải cứu Nair sau 42h bị mắc kẹt.

Sau khi được giải cứu, việc đầu tiên ông Nair làm là gọi điện cho vợ, người không hề biết rằng chồng mình đã mất tích và bị mắc kẹt ngay tại nơi mình làm việc. Theo các bác sỹ, tình trạng của Nair đã ổn định sau khi được giải cứu.

Các quan chức địa phương đã ra lệnh điều tra và đình chỉ công tác ba nhân viên phụ trách bảo trì thang máy.