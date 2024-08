Mách mẹ tã bỉm chất lượng Nhật cực an toàn cho bé

Làn da trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh nhạy cảm gấp 5 lần so với người trưởng thành. Bởi vậy, trong tiêu chí lựa chọn tã bỉm uy tín cho bé suốt 2,3 năm đầu đời do các chuyên gia chăm sóc trẻ đề cập, yếu tố an toàn, nguồn gốc rõ ràng luôn được đề cao. Lựa chọn được tã bỉm lành tính, làm từ các chất liệu an toàn, mềm mại và có khả năng kháng khuẩn chính là cách để bố mẹ bảo vệ làn da non nớt của trẻ.



Được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, tại các nhà máy khép kín, với dây chuyền sản xuất hiện đại, quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt, tã bỉm Hero Baby được các chuyên gia của đất nước mặt trời mọc tạo ra với sứ mệnh trở thành trợ thủ đắc lực giúp hành trình chăm sóc bé yêu của các bậc phụ huynh trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Hero Baby cũng có nghĩa là mỗi em bé đều là một siêu anh hùng nhỏ với sức mạnh kỳ diệu và trái tim ấm áp. Những em bé này không chỉ thể hiện sự dũng cảm mà còn lan tỏa tình yêu và lòng nhân ái đến mọi người xung quanh. Hero Baby tin rằng mỗi bé đều có khả năng làm thay đổi thế giới theo cách tuyệt vời nhất của riêng mình.

Tã bỉm Hero Baby - trợ thủ đắc lực chăm sóc làn da bé yêu của mẹ

Tã bỉm Hero Baby chỉ mỏng dưới 3mm nhưng lại có khả năng chứa được 300 đến 500 ml nước nhờ lớp lõi chứa 100.000 hạt cao phân tử SAP cùng lớp lưới thần kỳ cố định, vừa giúp thấm hút nhanh nước tiểu và mồ hôi, vừa chống thấm ngược, chống vón cục và đảm bảo tã không bị xô lệch. Bên cạnh đó, tốc độ thấm hút nhanh và cơ chế khoá chặt chất lỏng giúp ngăn ngừa sự thấm ngược trở lại, giữ cho da bé luôn khô ráo và không bị ẩm ướt. Chất lượng thấm hút này cũng giảm thiểu nguy cơ ứ đọng vi khuẩn gây bệnh hoặc gây mùi khó chịu ở vùng mông bé.

Cùng với khả năng thấm hút tuyệt vời, sản phẩm còn được trang bị vách chống tràn ở cả hai bên mép bỉm để ngăn chặn chất lỏng trào ra trong quá trình bé vận động hoặc nằm ngủ nghiêng. Nhờ đó, bố mẹ có thể yên tâm sử dụng cho bé cả ngày lẫn đêm bởi khả năng khoá nước của bỉm lên tới 12 giờ.

Đáng chú ý, Hero Baby được thiết kế với khả năng kháng khuẩn vượt trội, hỗ trợ kháng viêm, giảm thiểu tình trạng mẩn ngứa và hăm đỏ đối với các bé phải sử dụng tã bỉm trong thời gian dài.

Sản phẩm được làm từ vải không dệt, màng đáy thoáng khí và polymer kết dính. Tất cả các thành phần đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đáp ứng được tiêu chí an toàn và nguồn gốc rõ ràng, để đảm bảo không khí lưu thông ở phần đáy tã, hạn chế phát sinh môi trường ẩm khí - điều kiện để vi khuẩn phát triển sẽ khiến bé dễ bị hăm da.

Hero Baby còn được diệt khuẩn bằng tia UV-C, không chứa chất tẩy và không sử dụng mùi hương nhân tạo, giúp làn da bé không bị mẩn ngứa, dị ứng hay hăm đỏ, đồng thời cũng tránh ảnh hưởng đến hệ hô hấp đang còn non nớt của trẻ.

Hero Baby sử dụng nguyên liệu và công nghệ lành tính với làn da non nớt của trẻ

Tã bỉm Hero Baby được nghiên cứu và thiết kế theo thể trạng của em bé và khí hậu Việt Nam, có đầy đủ size từ 4-22kg, phù hợp với cả những bé trộm vía "mông to, đùi ếch", giúp bố mẹ dễ dàng lựa chọn kích cỡ cho phù hợp cho trẻ. Đặc biệt, giá thành của bỉm cực hợp lý cũng giúp bậc phụ huynh bớt đi phần nào nỗi lo kinh tế để yên tâm chăm sóc bé yêu.

Hiện Hero Baby đã có mặt tại các cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc. Hoặc bố mẹ có thể đặt mua sản phẩm này tại website chính hãng.

