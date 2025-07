Xe ga giá 26 triệu đồng trang bị xịn như Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 32,2 triệu đồng của Honda trang bị xịn ngang SH Mode, Air Blade, rẻ như Vision GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới vừa chính thức ra mắt, thu hút sự chú ý nhờ thiết kế thể thao và loạt trang bị hiện đại.

Xe ga chạy điện mới có tên gọi Vida VX2.

Nhà sản xuất xe 2 bánh lớn nhất Ấn Độ là Hero MotoCorp vừa công bố mẫu xe ga chạy điện mới có tên gọi Vida VX2. Trong dải sản phẩm cùng thương hiệu, Hero Vida VX2 được nhà sản xuất định vị thấp hơn so với dòng V2 cả về mặt trang bị và tính năng. Màn ra mắt của Hero Vida VX2 là bước đi táo bạo nhất mà Hero MotoCorp đã thực hiện nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Ola S1 X, Ather Rizta, Chetak 3001 và TVS iQube.

Hero Vida VX2 được nhà sản xuất trang bị 2 pin có thể tháo rời.

Hero Vida VX2 được nhà sản xuất trang bị 2 pin có thể tháo rời, cả 2 đều nằm bên dưới yên xe. Người dùng có thể tháo những bộ pin này ra và sau đó tự sạc trong nhà hoặc căn hộ của mình, không giống như Activa e của Honda vốn được xây dựng xung quanh trạm hoán đổi pin của họ và không cho phép người dùng sạc pin tại nhà.

VX2 Go được trang bị pin 2,2 kWh

VX2 Go được trang bị pin 2,2 kWh, hứa hẹn cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 92 km cho một lần sạc đầy. Trong khi pin 3,4 kWh trên phiên bản VX2 Plus cho phép chiếc xe di chuyển được tới 142 km với một lần sạc.

Vida VX2 có khả năng thống kê hành trình theo thời gian thực.

Vida VX2 có khả năng thống kê hành trình theo thời gian thực, cập nhật dữ liệu từ xa và cập nhật phần mềm OTA (Over The Air). Tuy nhiên, chỉ có phiên bản VX2 Plus được trang bị cụm đồng hồ LCD 4,3 inch hỗ trợ kết nối Bluetooth và ứng dụng điện thoại thông minh với các tính năng như dẫn đường từng chặng. Yếu tố nổi bật của VX2 là khả năng sạc 3 chiều, tùy chọn sạc nhanh từ 0-80% chỉ trong 60 phút.

Mẫu xe VX2 sử dụng lốp rộng nhất được bọc trên bánh xe 12 inch.

Mẫu xe VX2 sử dụng lốp rộng nhất được bọc trên bánh xe 12 inch và dung tích cốp chứa đồ dưới yên xe 33,2L với phiên bản VX2 Go. Trong khi đó, tùy thuộc vào từng phiên bản mà các tính năng bao gồm đèn LED chiếu sáng xung quanh, theo dõi GPS, khóa từ xa, kết nối đám mây, cụm đồng hồ LCD hoàn toàn kỹ thuật số, cốp chứa đồ rộng rãi dưới yên xe có thể để mũ bảo hiểm, tựa lưng cho người ngồi sau, vành bánh xe hợp kim cắt kim cương, phanh đĩa trước, bộ chuyển mạch tinh vi để điều khiển cụm đồng hồ không chạm và nhiều tính năng khác sẽ được cung cấp. Có thể thấy, Vida VX2 dù giá rẻ hơn Honda Vision, nhưng những trang bị mà mẫu xe này sở hữu lại vượt trội hoàn toàn so với “Tiểu SH”.

Tại sự kiện ra mắt, Hero Vida VX2 đã được nhà sản xuất giới thiệu với 7 tùy chọn màu sắc.

Hero Vida VX2 đã được nhà sản xuất giới thiệu với 7 tùy chọn màu sắc, bao gồm Xanh Nexus Blue, Xám Metallic Grey, Trắng Matte White, Cam Autumn Orange, Xanh lá Matte Lime, Đen Pearl Black và Đỏ Pearl Red.

Giá xe ga Hero Vida VX2

Hero Vida VX2 sẽ được phân phối với 2 phiên bản gồm VX2 Go và VX2 Plus. Mức giá mà hãng đưa ra Hero Vida VX2 Go được đánh giá là rất hấp dẫn, chỉ 99.490 Rupee (tương đương khoảng 26 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt). Trong khi đó, phiên bản VX2 Plus có giá cao hơn một chút, ở mức 109.990 Rupee (tương đương khoảng 29 triệu đồng) Mức giá này rẻ hơn nhiều so với Honda Vision – mẫu xe tay ga vẫn được người hâm mộ gán cho biệt danh là "Tiểu SH".

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.