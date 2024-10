Mai Phương Thúy livestream bất thường nói: 'Say mất rồi, hy vọng tôi không là tấm gương xấu'

'Nghiện' khoe chân dài 1m18, Mai Phương Thúy gây tranh luận về phong cách thời trang GĐXH - Không xuất hiện quá thường xuyên trong các sự kiện giải trí nhưng Mai Phương Thúy vẫn luôn nhận sự chú ý và bàn luận của fan bởi phong cách thời trang táo bạo.

Hoa hậu Mai Phương Thúy đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi nói trên sóng livestream: “Say mất rồi, chẳng mấy khi tôi say. Giây phút đặc biệt như thế này, tôi muốn chia sẻ cùng mọi người. Hy vọng tôi không là tấm gương xấu. Tôi phát hiện ra rằng nếu say thì không cần nói chuyện có logic, đầu cuối cũng không cần làm mọi việc thật hợp lý. Thật vui khi bao lâu rồi mới say và có các bạn ở đây chia sẻ cùng mình. Kỷ niệm này tôi sẽ cất ở trong tim, trân trọng từ đáy lòng. Cảm ơn 1.000 người xem tôi say ngày hôm nay. Đối với tôi, đây là trải nghiệm đẹp".

Mai Phương Thúy tự nhận đang say với người hâm mộ trên sóng livestream.

Được biết, sự việc này xảy ra vào đêm muộn 3/10, trong lúc Hoa hậu Việt Nam 2006 livestream thì có hơn 1000 người vào xem. Ngay sau khi có hành động lạ, Mai Phương Thúy đã lên tiếng xin lỗi và tắt livestream.

Trước khi xảy ra việc này, Mai Phương Thúy cũng khiến mọi người ngỡ ngàng khi cắt đi mái tóc dài óng ả nữ tính. Cô chọn tóc ngắn và nhận được phản ứng trái chiều từ khán giả. Nhiều người cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2006 để tóc kiểu cũ đẹp hơn nhưng cũng có người cho rằng Mai Phương Thúy trẻ đẹp hơn với tóc ngắn.

Mai Phương Thúy với tóc ngắn.

Thời gian qua, Hoa hậu Việt Nam 2006 còn vướng tin đồn sắp lấy chồng. Theo nguồn tin của báo Đời sống&Pháp luật, Hoa hậu Mai Phương Thúy và bạn trai sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian ngắn sắp tới. Sau nhiều lần đến chung vui với đồng nghiệp, đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2006 dự báo cũng sẽ quy tụ dàn sao cực khủng.

Thông tin về thời gian làm đám cưới của Mai Phương Thúy khiến mạng xã hội xôn xao về danh tính của chồng sắp cưới. Từ trước đến nay Hoa hậu Việt Nam 2006 là người rất kín tiếng trong chuyện đời tư, thỉnh thoảng mới chia sẻ "nhỏ giọt" về người yêu trước công chúng. Vì thế, danh tính vị hôn phu của Mai Phương Thúy hiện vẫn là ẩn số.

Trong chia sẻ gần nhất với báo chí, Hoa hậu Việt Nam 2006 khá thoải mái khi nhắc đến chuyện tình yêu và hé lộ một vài thông tin của "nửa kia". Mai Phương Thúy gọi người yêu là "anh xã", là người đẹp trai và ngọt ngào nên khi yêu cô không cần phải suy nghĩ nhiều.