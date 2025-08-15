Mạnh Trường và dàn diễn viên VFC chúc mừng Trọng Lân 'lên chức'

Nam diễn viên VTV - Trọng Lân mới đây hạnh phúc thông báo bà xã đã hạ sinh em bé. Trong khoảnh khắc đầu tiên chào đón con đầu lòng, Trọng Lân bế và đút sữa cho con trai.

"Gia đình nhỏ của chúng mình vừa chính thức chào đón một chàng trai đáng yêu. Mắt một mí, môi trái tim, có hai má lúm đồng tiền, nặng 3,6kg. Cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời chúc mừng và yêu thương đến gia đình. Sự quan tâm của mọi người là niềm hạnh phúc lớn lao với vợ chồng mình. Thương chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an", Trọng Lân cho biết.

Trước thời khắc đón con đầu lòng, nam diễn viên nhắn nhủ tới bà xã: "Chúng ta đã cùng nhau đi một hành trình dài và hôm nay là đích đến tuyệt vời nhất. Vợ yêu à, cứ coi hôm nay như một cuộc phiêu lưu để mang 'thiên thần nhỏ' về nhà nhé. Anh luôn ở bên em".

Vợ chồng Trọng Lân đón con trai đầu lòng.

Bài đăng của Trọng Lân nhanh chóng thu hút quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đồng nghiệp VFC: Mạnh Trường, Cù Thị Trà, Minh Thu, Maya... gửi lời chúc mừng vợ chồng diễn viên.

Trọng Lân sinh năm 1993 tại Hà Nội, được khán giả biết đến qua các các bộ phim truyền hình như: Quỳnh búp bê, Người phán xử, Cô gái nhà người ta, Lối về miền hoa, Mình yêu nhau bình yên thôi... Anh được nhiều khán giả yêu thích qua vai "thái tử Thiên Thai" trong "Quỳnh búp bê".

Hồi tháng 6, Trọng Lân và vợ khoe bộ ảnh bầu.

Trọng Lân vốn rất kín tiếng về chuyện đời tư. Cho đến tháng 2/2025, Trọng Lân bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi và lễ thành hôn với bạn gái là Huyền Trang - một hot girl nổi tiếng trên TikTok. Ngày vui diễn ra trong không gian ấm cúng với sự tham gia của gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết. Nam diễn viên cho biết cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau.

Bạn đời của Trọng Lân là Huyền Trang, sinh năm 1999, là một hot girl trên TikTok. Các video, hình ảnh cô đăng tải thu hút trăm nghìn lượt xem. Cô từng thi đỗ Đại học Kiến trúc và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Năm 2019, cô bén duyên với công việc streamer và quyết định Nam tiến một thời gian trước khi trở lại Hà Nội làm việc. Theo Trọng Lân, lễ cưới của vợ chồng anh sẽ diễn ra vào năm 2026.