Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gái

Thứ sáu, 11:22 13/02/2026 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 10 "Không giới hạn", Lam Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái ngược trước bố là Thượng tướng Hà Đình Quân về lựa chọn của bản thân cô.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 10 "Không giới hạn", Linh bắt gặp Lợi nấu canh cá ngần món anh vốn không thích ăn. Hóa ra, đó là món khoái khẩu của Trung tá Minh Kiên, lại đang vào cuối mùa nên rất hiếm. 

Sự "chăm chút" kín đáo của Lợi nhanh chóng bị Linh tinh ý nhận ra và trêu chọc không ngừng.

Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gái - Ảnh 1.

Lợi bị phát hiện đang nấu món ăn mà Trung tá Minh Kiên rất thích. Ảnh VTV

Lợi liên tục tìm cách thanh minh rằng mình chỉ nấu cho mẹ và đồng chí Tùng, song càng nói càng lộ vẻ lúng túng. Linh cố tình nói to, nửa đùa nửa thật, đẩy Lợi vào thế khó... Điều này cho thấy mối quan hệ giữa Lợi và Kiên đang dần tốt lên.  

Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gái - Ảnh 2.

Trung tá Minh Kiên và Lợi đã dần xóa bỏ ác cảm về nhau. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác trong tập phim, mâu thuẫn giữa Lam Anh và bố (Thượng tướng Hà Đình Quân) lại khá căng thẳng. Khi biết Lam Anh lại đi công tác, ông tỏ ra không hài lòng và yêu cầu con gái không được lấy bố làm "bình phong" cho công việc. 

Lam Anh thẳng thắn đáp lại, cho rằng bố không nên định kiến, bởi cô luôn nghiêm túc và có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Dù yêu thương và lo lắng con nhưng hai cha con khó tránh khỏi va chạm quan điểm. Là những người lính, cả hai đều thẳng thắn, quyết liệt.

Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gái - Ảnh 3.

Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gái - Ảnh 4.

Thượng tướng Hà Đình Quân và con gái bất đồng quan điểm liên quan đến việc chuyển công tác của Lam Anh. Ảnh VTV

Tập 10 "Không giới hạn" phát sóng lúc 21h ngày 13/2 trên VTV1.

Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gái - Ảnh 5.Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) lọt vào 'mắt xanh' nữ doanh nhân Phương Trang (Maya)

GĐXH - Nữ giám đốc công ty du lịch Phương Trang tò mò về Trung tá Minh Kiên, người trực tiếp tham gia cứu hộ tàu du lịch bị cháy.

Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gái - Ảnh 6.G-Dragon xác nhận tin vui về BIGBANG

GĐXH - Ngôi sao K-pop G-Dragon khiến người hâm mộ vui mừng khi chính thức xác nhận nhóm BIGBANG sẽ trở lại vào cuối năm 2026.

