Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc

Chủ nhật, 06:45 15/02/2026 | Thế giới showbiz

Trong nhiều phiên bản Na Tra từng xuất hiện trên màn ảnh, nhân vật do nữ diễn viên Ngải Kim Mai thủ vai (Tây du ký 1986) để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Tây du ký 1986 của đạo diễn Dương Khiết có 2 người đảm nhận vai Na tra thái tử. So với nam diễn viên Dương Bân, nữ diễn viên Ngải Kim Mai được đánh giá cao hơn. Dù xuất hiện không nhiều nhưng vai diễn của bà vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Mỹ nhân vào vai nam chiến thần

Ngải Kim Mai sinh năm 1957 tại Giang Tô, Trung Quốc. Từ năm 13 tuổi, bà theo học kinh kịch ở quê nhà, 20 tuổi được nhận vào Viện Kinh kịch Giang Tô. Một năm sau đó, bà tiếp tục học tại trường dạy kinh kịch của tỉnh.

Năm 27 tuổi, bà có cơ duyên nhận vai Na Tra trong Tây du ký. Trong hình dung của dân gian Trung Quốc, Na Tra là vị tướng nhà trời có pháp lực cực lớn, sức mạnh vô song, tính tình nóng nảy, thẳng thắn thích can thiệp vào những chuyện bất bình, tuy nhiên ngoại hình lại rất mê người. Nhân vật này thường được mô tả là mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, môi đỏ như môi thiếu nữ.

Tạo hình của Na Tra trong Tây du ký 1986 cũng nghiêng về yếu tố “đẹp như thiếu nữ” này. Vì thế đạo diễn Dương Khiết đã chọn nữ diễn viên Ngải Kim Mai đảm nhận vai diễn này.

Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc - Ảnh 1.

Tạo hình Na Tra của Ngải Kim Mai trong "Tây du ký" 1986.

Dù có vẻ ngoài rất nữ tính nhưng trên phim, Na Tra do Ngải Kim Mai rất dũng mãnh. Mặc dù nhân vật này không có nhiều đất diễn nhưng Na Tra của Ngải Kim Mai khắc sâu vào ký ức khán giả của Tây du ký nhiều thế hệ, được đánh giá là vai diễn kinh điển.

Sau thành công của Tây du ký , Ngải Kim Mai tham gia thêm phim truyền hình Bạch Xà truyện (vai Thanh Xà) rồi giải nghệ với phim ảnh. Sau đó dù được mời tham gia nhiều dự án nghệ thuật nhưng bà nhất quyết từ chối. Nữ diễn viên dồn tập huyết vào đam mê bộ môn Hí kịch - đam mê mà bà muốn cống hiến.

"Cây đại thụ" của kịch cổ trang

Trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Ngải Kim Mai nhiều lần cùng đoàn nghệ thuật gồm toàn các nghệ sĩ xuất sắc nhất lưu diễn tại Italy, Canada, Chicago, Đan Mạch, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển…

Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc - Ảnh 2.

Nữ diễn viên từ giã màn ảnh để theo đuổi đam mê sân khấu.

Ở lĩnh vực sân khấu, bà đã giành nhiều giải thưởng quan trọng như giải Diễn viên xuất sắc do Hiệp hội Kinh kịch Trung Quốc và Hiệp hội Kinh kịch Giang Tô trao tặng, 2 lần giành Giải thưởng Nghệ thuật Văn học của tỉnh. Nhiều năm liền, bà nằm trong danh sách 10 người kiệt xuất của Giang Tô. Bà từng là Đại biểu Đại hội Nhân dân Toàn quốc 2 khóa, Đại biểu Đại hội Phụ nữ Toàn quốc . Năm 2006, bà đảm nhận chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Hí kịch Giang Tô.

Sống sung túc ở tuổi U70

Sau khi về hưu, Ngải Kim Mai ít xuất hiện trước công chúng trừ vài dịp tham gia sự kiện gặp mặt đoàn làm phim Tây du ký.

Về đời tư, Ngải Kim Mai cực kỳ kín tiếng. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc vẫn khai thác được ít nhiều. Được biết, bà kết hôn với một doanh nhân giàu có và cuộc sống êm ấm suốt nhiều năm qua. Ở tuổi U70, bà vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, thỉnh thoảng tham gia các sự kiện gặp mặt đoàn phim.

Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc - Ảnh 3.

Ngải Kim Mai vẫn trẻ đẹp ở tuổi U70.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nữ diễn viên từng cho biết: “Hơn 30 năm chúng tôi khác nhiều, mỗi người trong đoàn phim đều có cuộc sống và sự nghiệp riêng. Thành công hay thất bại cũng khó mà đánh giá. Tôi thấy hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại. Với người phụ nữ, hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất".


Ngọc Thanh
GĐXH - Diễn viên Nhã Phương (vợ diễn viên Trường Giang) vừa sinh con thứ ba ở tuổi 36 tuổi.

