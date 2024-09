Mâu thuẫn với người con, nhóm thanh niên đánh người cha tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 20/9, trên đường đi làm về, Đinh Ngư (15 tuổi, trú tại làng Tơ Ver, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) gặp Đinh Tuân (20 tuổi, trú làng Klên, cùng xã). Tại đây Ngư bị Tuân chửi bới.

Tối cùng ngày, trong khi đang uống rượu tại nhà một người dân trong làng, nhớ lại chuyện bị Đinh Tuân chửi bới, cơn bực tức trong người Đinh Ngư nổi lên. Đối tượng liền rủ thêm 5 thanh niên trú cùng làng là Đinh Hoa (17 tuổi), Đinh Kưk (18 tuổi), A Vương (21 tuổi), Đinh Ting (14 tuổi), Đinh Lăk (22 tuổi) đi tìm Đinh Tuân để đánh.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh CACC

Sẵn hơi men trong người, nhóm thanh niên mang theo vỏ chai bia và nhặt cành cây khô dọc đường tìm đến nhà Tuân. Tại đây, Ngư và Vương cầm theo vỏ chai bia vào nhà gọi Tuân ra hỏi chuyện.

Thấy con bị uy hiếp, ông A Ý (52 tuổi, bố của Tuân) cầm cành cây ra xua đuổi và quơ trúng vỏ chai bia mà Vương đang cầm, khiến mảnh vỡ găm vào ngực của Vương.

Thấy bạn bị thương, Đinh Hoa và Đinh Kưk cầm cành cây lao vào đánh ông Ý dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Păh đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cho Công an tỉnh Gia Lai triển khai lực lượng truy bắt nhóm đối tượng. Đến trưa ngày 21/9, nhóm thanh niên đã bị lực lượng Công an tỉnh bắt giữ.

Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.