MC Diệp Chi xúc động nhớ về ký ức cháy bỏng hồi sinh viên với ban nhạc Bức Tường

Tối 26/3, chương trình "We Are The Wall - 30 năm Bức Tường" đã diễn ra tại Sol 8 (Hà Nội), đánh dấu hành trình 3 thập kỷ của ban nhạc Rock hàng đầu tại Việt Nam.

Chương trình "We Are The Wall" cũng có sự tham dự nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt như BTV Diệp Chi, BTV Trần Quang Minh, nhạc sĩ Hoàng Bách… Họ là những người đồng hành và yêu mến âm nhạc Bức Tường trong nhiều năm qua.

Trong bầu không khí tràn ngập cảm xúc và kỷ niệm, đêm nhạc "We Are The Wall" không chỉ tái hiện lại lịch sử huy hoàng và đáng ngưỡng mộ của Bức Tường mà còn viết lại thanh xuân rực rỡ của nhiều thế hệ khán giả. Ban nhạc sử dụng các bản phối mới, với sự kết hợp cùng Rap, nhạc cụ truyền thống, tạo nên một không gian giàu cảm xúc và đậm chất đương đại.

Bức Tường kỉ niệm 30 năm thành lập nhóm nhạc.

Ở phần mở đầu, ca sĩ Việt Lâm cùng các thành viên thể hiện một loạt ca khúc quen thuộc của Bức Tường tại thời kỳ đầu: "Bông hồng thủy tinh", "Tâm hồn của đá", "Niềm tin cho cát bụi"... Anh đưa người xem về những tháng ngày xưa cũ, với chất giọng ấm, vang, giàu cảm xúc.

Trong số những khán giả có mặt tại đêm diễn, MC Diệp Chi đã chia sẻ những tâm sự về ban nhạc Bức Tường. Cô kể: "Tôi bồi hồi và xúc động khi tới với đêm nhạc này, bởi quá trình ban nhạc "lớn lên" cũng chính là quá trình trưởng thành của tôi và rất nhiều khán giả. Tôi vẫn còn nhớ ngày mình mới là một sinh viên tỉnh lẻ ra Hà Nội, những đêm nhạc của Bức Tường đã trở thành những ký ức vô cùng cháy bỏng và không thể nào quên. Thật không ngờ chúng ta đã đi cùng nhau một chặng đường dài tới vậy, và thật tự hào khi những người thanh - những thành viên của Bức Tường vẫn đang nuôi niềm đam mê và tình yêu dành cho âm nhạc, chinh phục khán giả nhiều lứa tuổi".

Phạm Anh Khoa cũng có mặt tại chương trình.

Đêm diễn cũng có sự xuất hiện của ca sĩ Phạm Anh Khoa - người đồng hành cùng Bức Tường nhiều năm trở lại đây. Anh thể hiện những ca khúc mang lại thành công cho ban nhạc trong thời gian gần đây như "Con đường không tên", "Cân bằng", "Mùa hè đi qua", "Những chuyến đi dài"... Tại ca khúc "Bình yên", Phạm Anh Khoa khuấy động sân khấu với rapper KraziNoyze. Anh cũng thường xuyên có những tương tác thú vị với khán giả và các thành viên trong ban nhạc.

Trong clip phát sóng tại chương trình, nhà báo Lại Văn Sâm khẳng định thành công của chương trình truyền hình SV96 và các năm sau có sự góp sức mạnh mẽ của Bức Tường: "Ở cuốn sách của Trần Lập, Bức Tường có nói tôi là người giúp các bạn bước ra ánh sáng. Tuy nhiên không phải vậy, nếu không có tôi, ban nhạc vẫn sẽ bước ra ánh sáng bình thường. Chỉ có điều đúng dịp đó, chúng tôi đã gặp gỡ và có nhân duyên, tạo nên những "trái ngọt" sau đó".

Guitarist Trần Tuấn Hùng biểu diễn cực sung trong sự reo hò cùng khán giả.

Ông cũng cho rằng điểm nổi bật trong âm nhạc của Bức Tường là tính trí tuệ, trong mỗi ca khúc của họ đều có ý tưởng và thông điệp. "Nhiều thế hệ yêu mến, theo dõi Bức Tường trong suốt ba thập kỷ qua cho thấy đó không chỉ là sự ảnh hưởng từ những người đi trước, mà họ bị hấp dẫn bởi chính những gì ban nhạc này mang lại".

BTV Quang Minh cho biết, với anh, Bức Tường không chỉ là một ban nhạc rock, đó còn là biểu tượng của tinh thần, của tuổi trẻ và những khát khao không bao giờ lụi tắt. Trong khi đó, KTS Nguyễn Hoàng Hải khẳng định âm nhạc Bức Tường là người bạn đồng hành cả ở thời thanh xuân, khi trưởng thành, lúc trung niên.

Chương trình "We Are The Wall" cũng có những giây phút mang lại nhiều cảm xúc khi nhạc sĩ Trần Lập xuất hiện trên màn hình với sự hỗ trợ của công nghệ, cùng các thành viên ban nhạc vui vẻ chuyện trò trong các giai điệu của ca khúc "Ký ức". Hình ảnh cố nghệ sĩ khiến người hâm mộ phía dưới sân khấu hô vang tên anh, một số khán giả rơi nước mắt. Sau gần một thập kỷ "vĩnh biệt trần thế", anh vẫn luôn ở đây, trong tình yêu của người hâm mộ và những thành viên ban nhạc.