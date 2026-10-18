Mẹ đảm gợi ý 8 mâm cơm cho ngày 'bí' món

2 ngày trước

GĐXH - Nhìn những mâm cơm gia đình với thực đơn món ăn ngon mỗi ngày được bày biện đẹp mắt và "xong bữa là trên mâm không còn gì", ít ai biết người đứng bếp từng có gần một năm nằm liệt giường vì căn bệnh K máu. Với chị Hoàng Thanh (55 tuổi, Hà Nội), mỗi bữa ăn nấu nhanh trong 30 phút chính là cách chị trao gửi yêu thương và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên người thân.