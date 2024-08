Miss Grand Vietnam 2024: Chị gái Nam Em vào top 15, Nguyễn Vĩnh Hà Phương gây tiếc nuối

Chung kết Miss Grand Vietnam 2024 đã diễn ra lúc 20h tại Phan Thiết. Sau tiết mục đồng diễn khiêu vũ của hoa hậu Lê Hoàng Phương và 36 thí sinh, các người đẹp lần lượt hô to tên và quê hương. Phát huy đặc trưng trong cách hô tên ở Miss Grand, nhiều thí sinh gây ấn tượng khi chọn cách hát, đọc thơ để giới thiệu về bản thân.

Phần thi Trình diễn bikini nối tiếp trong chung kết và tìm ra Top 15 chung cuộc gồm: Phạm Liên Anh - Hà Nội, Trần Thị Thuỳ Trâm - Quảng Nam, Lâm Thị Bích Tuyền - An Giang, Phạm Hoàng Kim Dung - Đồng Nai, Nguyễn Đặng Huyền Trang - Ninh Bình, Nguyễn Thị Yến Nhi - Phú Yên, Kim Tú Bình - Hà Nội, Vũ Thị Thu Hiền - Hà Nội, Lê Phan Hạnh Nguyên - Đồng Tháp, Khuất Nguyễn Bảo Châu - Hà Nội, Trần Hồng Ngọc - Long An, Phạm Thị Ánh Vương - Bình Thuận, Võ Lê Quế Anh - Quảng Nam, Nguyễn Thị Lệ Nam - Tiền Giang, Bùi Lý Thiên Hương - An Giang.

Thí sinh được kỳ vọng trước đó là Nguyễn Vĩnh Hà Phương gây tiếc nuối khi trượt top 15. Người đẹp sinh năm 2003 được đánh giá là thí sinh tiềm năng, gây chú ý với màn hát opera và đạt giải Hô tên ấn tượng nhất. Cô từng lọt top 10 Miss Grand Vietnam 2023.

Top15 sẽ trình diễn trang phục dân tộc trước khi công bố Top 10, Top 5 chung cuộc.

Nguyễn Thị Lệ Nam trong Top 15 Miss Grand Vietnam 2024

Vũ Thị Thu Hiền ở phần thi dạ hội.

Nhiều thí sinh gây ấn tượng với trang phục dạ hội.