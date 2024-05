MS 926: Bị bỏng điện cao thế, người đàn ông dân tộc liệt hai chân, lo lắng khi điều trị không có bảo hiểm y tế

MS 925: Bé trai dân tộc Mông bị tai nạn ‘nát’ một bên chân cần gấp sự cứu giúp của cộng đồng GĐXH – Không may bị tai nạn, cẳng bàn chân phải của bé Bùi Văn Hoàn, 7 tuổi, dân tộc Thái chấn thương nặng. Bố mẹ con lúc này chỉ biết cầu xin sự cứu giúp của mọi người bởi không thể vay mượn được ở đâu nữa.

Đã hơn tháng qua, anh Lù Văn Thim, SN 1996, dân tộc Thái ở Bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vẫn đau đớn vì những di chứng bỏng nặng nề. Nằm trên giường bệnh, cơ thể anh Thim vẫn còn chằng chịt những vết sẹo, quấn băng trắng hai cánh tay. Những cơn đau rát kéo tới liên hồi, anh Thim lại gồng mình để chống chọi.

Nhớ lại tai nạn bỏng, anh vẫn còn rùng mình. Khoảng 1 giờ chiều ngày 30/3/2024, trong lúc đi lấy củi, tay anh Thim vướng phải dây điện cao thế. Cú giật bất ngờ khiến anh Thim ngã từ trên cây cao chừng 3m xuống. Ngay sau khi được người dân phát hiện, anh được mọi người đưa vào sơ cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Vì tình trạng quá nặng, các bác sĩ cho chuyển tuyến anh xuống điều trị ở Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội).

Anh Thim phải cắt đi nhiều chi ở tay và bị liệt hai chân sau tai nạn bỏng điện cao thế

Diện tích bỏng trên cơ thể anh Thim rộng, kéo dài từ đầu xuống tới bụng và nhiều nơi bị hoại tử. BS Vũ Hoàng Anh, Điều dưỡng trưởng Viện Bỏng quốc gia cho biết, bệnh nhân Lù Văn Thim bị bỏng điện cao thế 24%, trong đó bỏng 14% độ III, IV, V đầu mặt cổ, cổ, thân, chi. Do ngã từ trên cao xuống, bệnh nhân chấn thương thêm cột sống dẫn tới hạ liệt từ thắt lưng xuống và 2 chi dưới. Ngoài 2 lần phẫu thuật ghép da, anh còn phải cắt 3 ngón tay đã hoại tử.

Theo chia sẻ của bác sĩ, việc điều trị của anh Thim còn lâu dài do bỏng sâu và rộng. Trước tiên, các bác sĩ sẽ điều trị chấn thương cột sống, bổ sung dinh dưỡng và phục hồi chức năng. Về sau này, những tổn thương da bị co kéo sẽ phải điều trị thẩm mỹ. Những di chứng do bỏng này để lại ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người bệnh. Hằng ngày, cơn đau buốt từ các vết thương hành hạ, người đàn ông dân tộc này không thể nào ngủ yên giấc.

Anh Thim bị tai nạn khi vợ anh – chị Lò Thị Thoa lại đang trong thời kì ở cữ. Bởi vậy, việc trông nom ở bệnh viện đành phải nhờ cậy cả vào người em trai Lù Văn Tân (SN 1998). Ở nhà, vừa lo cho con nhỏ, chị Thoa lại tất tả lo từng đồng gửi xuống cho chồng điều trị. Bán từng cân lúa, cân ngô chẳng đáng được bao, chị vay mượn khắp nơi gom góp được 80 triệu đồng đóng viện phí cho chồng.

Việc điều trị của anh Thim còn dài do di chứng sau tai nạn bỏng nặng nề

Đến thời điểm hiện tại, số tiền vay mượn của gia đình đã cạn kiệt. Anh Thim không có bảo hiểm y tế, kinh phí điều trị càng tốn kém hơn. Mọi thứ gia đình anh Thim phải tự túc, trong khi việc điều trị của anh cần nhiều loại thuốc đắt tiền.

"Giờ của cải trong nhà đã bán sạch rồi, anh tôi còn phải chữa lâu nữa mà gia đình không biết vay tiếp ở đâu để cứu anh. Mỗi lần gọi về bảo người nhà xoay tiền, các cháu nghe thấy lại khóc đòi gặp bố. Chị dâu không làm được gì ra tiền vì con còn quá nhỏ", anh Tân nói.

Đứng trước gánh nặng viện phí quá lớn, gia đình anh Thim không thể xoay sở nổi nên chỉ biết cúi xin mọi người giúp đỡ. Ở nơi điều kiện khó khăn, quanh năm chỉ làm nương rẫy, gia đình anh đã cố gắng hết sức song lực bất tòng tâm. Gánh nặng kinh tế có thể sẽ ‘cướp đi’ sự hồi phục sức khỏe của anh Thim nếu không được điều trị.

Xác nhận về hoàn cảnh của anh Lù Văn Thim, ông Lo Vằn Pành, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Kim cho biết, anh Thim là công dân ở địa phương. Vào ngày 30/3 vừa qua, anh Thim đi lao động trên nương đã không may bị điện cao thế giật. Hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, đang nuôi 3 con nhỏ nên ông Pành cũng mong các nhà hảo tâm và cộng đồng sẽ quan tâm, hỗ trợ để anh Thim được điều trị tốt nhất.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Thim - Mã số 926

Đề gửi: Mã số 926

Đề gửi Mã Số 926