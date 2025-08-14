MS 1027: Xót thương hoàn cảnh chàng trai 28 tuổi chiến đấu với bệnh tật sau ca ghép thận khẩn cấp

MS 1025: Người mẹ đơn thân dân tộc Tày mờ hai mắt vì bệnh nặng cầu xin sự giúp đỡ của cộng đồng GĐXH – 10 năm một mình nuôi con, chị Ngụy Thị Ngát chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày chính mình trở thành gánh nặng, khi đôi mắt dần chìm trong bóng tối, tay chân tê liệt vì u màng não. Giữa lúc kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế, chị chỉ mong có sự trợ giúp từ cộng đồng.

Nguyễn Hồng Sơn, 28 tuổi, ở tổ 32, xã Trường Thi, tỉnh Ninh Bình phát hiện mắc suy thận từ năm 2015. Những năm tháng sau đó, bệnh tình dần trở nặng, kèm theo biến chứng cường cận giáp thứ phát. Trước đó, Sơn đã phải phẫu thuật để xử lý biến chứng này, nhưng sức khỏe vẫn yếu và phải nhập viện cấp cứu.

Đầu tháng 8/2025 vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức xác định nếu không ghép thận kịp thời, tính mạng của Sơn sẽ bị đe dọa. "Ca phẫu thuật ghép thận cho Sơn được tiến hành khẩn trương ngay khi vào cấp cứu. Hiện tại, Sơn đã tỉnh lại, được theo dõi sát sao trong phòng điều trị đặc biệt, sử dụng kháng sinh duy trì để tránh biến chứng sau ghép" - cán bộ phòng CTXH chia sẻ.

Sơn đang được theo dõi sau ca phẫu thuật ghép thận

Ca ghép thận thành công đã mở ra cơ hội sống mới cho Sơn, nhưng phía trước việc điều trị còn dài và tốn kém chi phí. Đằng sau niềm hạnh phúc ấy là hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, khiến việc điều trị của Sơn đang gặp nhiều trở ngại.

Sơn vốn làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh. Bố mẹ đều đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu, chỉ trông vào khoản trợ cấp hàng tháng ít ỏi. Bố của Sơn là ông Nguyễn Văn Minh từng trải qua cơn tai biến, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, không thể lao động. Hai bố con cùng điều trị bệnh, chi phí càng tốn kém hơn.

Để có tiền cho ca ghép thận và nộp viện phí, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi, hiện nợ khoảng 200 triệu đồng. Trong khi đó, sau ghép thận, Sơn sẽ phải dùng thuốc chống thải ghép, tái khám định kỳ. Với gia đình cận nghèo như gia đình Sơn hiện đang là gánh nặng quá sức.

Gia đình Sơn đang rất cần sự chung tay của cộng đồng

Những ai từng chứng kiến những tháng ngày Sơn chống chọi với bệnh tật mới thấy được nghị lực của chàng trai này. Dù sức khỏe suy yếu, Sơn chưa bao giờ thôi ki vọng một ngày được khỏe trở lại để đỡ đần cha mẹ già.

Ngày đêm túc trực bên giường bệnh của con trai, người cha già với mái tóc bạc phơ, gương mặt hiện rõ sự lo âu theo từng nhịp thở của con. Ông Minh chỉ biết năm lấy bàn tay của con trai như sợ buông ra là mất. Ánh mắt dõi theo từng cử động của Sơn, ông lo lắng vừa xen lẫn nỗi bất lực khi không thể làm gì hơn ngoài việc lặng lẽ cầu nguyện.

Nỗi lo lớn nhất không chỉ là khoản nợ chồng chất, mà còn là hành trình điều trị kéo dài trước mắt con trai. Hiện gia đình Sơn rất cần sự sẻ chia từ cộng đồng để có thêm kinh phí điều trị. Mỗi sự hỗ trợ dù nhỏ cũng tiếp thêm cho Sơn sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, sớm trở về cuộc sống bình thường.

Sơn sau phẫu thuật ghép thận vẫn cần được điều trị dài ngày nên rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Sơn - Mã số 1027 xin gửi về: 1. Nguyễn Hồng Sơn, 28 tuổi, ở tổ 32, xã Trường Thi, tỉnh Ninh Bình 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1027 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1027 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 0847881998 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1027



