MS 929: Xót xa trước ước mong của bé gái 12 tuổi mất đi đôi tay vì bỏng điện

MS 928: Vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hai anh em người dân tộc H’Mông cần sự giúp đỡ GĐXH – Vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì viêm tụy cấp, nang ống mật chủ, hai anh em Chớ Thị Trú – người dân tộc H’Mông đang cần sự giúp đỡ của bạn đọc khi tiếng Kinh hạn chế mà gia đình lại kiệt quệ về kinh tế.

Hình ảnh cô bé có khuôn mặt xinh xắn nhưng đôi tay đã bị cưa mất khiến những người đối diện không khỏi xót xa. Một tháng trước, khi em Lê Việt Chinh, 12 tuổi ở Hải Dương trông lúc trông em nhỏ cho mẹ nấu cơm thấy em trai cầm que inox chơi đùa trên tầng 2. Vì sợ em bị ngã, Chinh đã giật lấy que và không may que inox lại vướng vào dây điện cao thế đi qua ban công.

Sự va chạm đó đã khiến cho Chinh không may bị điện giật. Khi mẹ của Chinh phát hiện ra, lên đến nơi đã thấy con gái nằm bất động, chân tay co quắp và bỏng nặng ở đôi tay. Nhận được tin con bị bỏng nặng, anh Lê Đức Trọng – bố của Chinh đang đi làm thuê, vội về nhà đưa con đi cấp cứu. Sơ cứu ở bệnh viện dưới địa phương, do tình trạng của Chinh quá nặng nên bác sĩ cho chuyển gấp lên Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Vào viện trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ nhận định vết bỏng của Chinh quá sâu, hai bàn tay bị hoại tử. Để cứu tính mạng của Chinh, các bác sĩ buộc phải tiến hành cắt bỏ hai bàn tay em. Lúc hay tin bác sĩ thông báo con gái buộc phải cắt bỏ 2 bàn tay, người cha vốn cứng rắn ấy đã không thể cầm được những giọt nước mắt khi ký vào giấy phẫu thuật. Anh biết rằng tương lai của con sẽ gặp rất nhiều khó khăn và lo lắng không biết con sẽ sống thế nào khi không còn đôi bàn tay.

Bé Chinh đã mất đi 2 bàn tay vì bỏng điện

Những ngày qua, Chinh chịu nhiều đau đớn vì phải trải qua những lần phẫu thuật cấy ghép da liên tiếp. Tỉnh lại sau hôn mê, Chinh ngơ ngác khi không thấy đôi bàn tay của mình. Nghe những lời con hỏi, anh Trọng chỉ vội quay đi, lén lau những giọt nước mắt.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của Chinh, BS Dương Văn Phú cho biết, Chinh bị bỏng điện cao thế, nặng nhất là ở vùng 2 bàn tay. Hiện bệnh nhân đã được phẫu thuật 3 lần để cắt đi vùng tổn thương hoại tử. "Trong quá trình điều trị, chúng tôi đã cố gắng giữ phần tay nhưng bệnh nhân quá bị quá nặng nên phải cắt cụt 2 bàn tay. Thời gian tới, bệnh nhân cần tăng cường sức đề kháng và phục hồi cơ thể, phẫu thuật ghép da. Phần bàn tay cụt cần được lắp tay giả để có thể cử động bình thường" – BS Phú chia sẻ.

Thương con bị đau đớn mỗi ngày, anh Trọng càng lo sợ khi chi phí điều trị của con tốn kém, gia đình không còn xoay sở được nữa. Những ngày đầu nhập viện, dù có bảo hiểm hỗ trợ, tiền thuốc gia đình phải tự chi trả mỗi ngày lên tới 6 triệu đồng. Đến nay, theo chia sẻ của anh Trọng, gia đình đã chi trả lên tới hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được anh vay mượn người thân, bạn bè, thậm chí là có những khoản phải chấp nhận vay lãi để cứu con.

Bé Chinh mong có thể được lắp tay giả để sinh hoạt được trở lại bình thường

Hoàn cảnh gia đình anh Trọng bình thường đã ở trong cảnh khó. Anh Trọng làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Vợ anh sau ngày sinh con thứ 3 sức khỏe yếu nên ở nhà chăm sóc các con. Nguồn thu nhập ít ỏi của anh Trọng gánh vác cả gia đình với 5 miệng ăn. Bởi vậy mà khi con gặp nạn, gia đình càng khó khăn hơn.

Chặng đường điều trị phía trước của Chinh còn dài. Ngoài việc sẽ phải tiếp tục theo dõi và có thể phải ghép da, quá trình phục hồi tốn kém nhiều chi phí. Nhưng lúc này, gia đình anh Trọng không thể xoay sở được nữa.

Nghe thấy thông báo con phải đóng thêm chi phí, lòng anh Trọng càng bấn loạn. Những ngày con nằm viện, vợ anh ở nhà đi gõ cửa từng chỗ thân quen để vay tiền gửi lên nhưng chẳng được bao nhiêu. Anh Trọng nói: "Chỗ nào vay được, mọi người cũng cho vay rồi. Nếu giờ không vay được nữa, gia đình cũng thế chấp căn nhà để có thể điều trị cho con. Nhìn con đau đớn rồi lại nói ước mong có được tay giả mà tôi đau lòng lắm. Giờ viện phí còn lo chưa đủ, lấy tiền đâu để lắp tay cho con bây giờ".

Người cha nghèo mong con được giúp đỡ để tương lai phía trước của con bớt nỗi lo

Cả tương lai phía trước của bé Chinh đã bị ‘cướp’ mất chỉ vì tai nạn bỏng. Cô bé vốn hoạt bát, ham học, giờ phải từng ngày chịu đau đớn và làm quen với cơ thể bị ‘khiếm khuyết’. Nói về ước muốn của mình, Chinh chỉ mong mau khỏe để được đến trường, không phải từ bỏ việc học hành của mình. Nhưng sợ rằng, với tổn thương hiện tại, Chinh sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và hơn lúc nào hết, cô bé đang cần sự chung tay của mọi người.

Xác nhận về hoàn cảnh của gia đình anh Trọng, ông Hồ Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Gia Xuyên cho biết, gia đình anh Trọng khó khăn. Bố mẹ làm nông, các con còn nhỏ. Cháu Chinh vừa rồi không may bị tai nạn bỏng điện nên gặp khó khăn hơn. Ông Tân cũng mong mọi người chia sẻ để cho Chinh điều trị được tốt hơn.