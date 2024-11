MS 964: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ 70 tuổi tật nguyền nuôi con mắc bệnh não úng thủy nằm liệt một chỗ

Thương cảnh người phụ nữ tật nguyền nuôi con mắc bệnh não úng thủy

Men theo con đường nhỏ bên bờ sông Lam, chúng tôi tìm đến nhà bà Hồng vào một buổi chiều muộn. Căn nhà nhỏ xập xệ nằm cuối đường là nơi trú ngụ của gia đình bà Hồng. Đón tiếp chúng tôi là một người phụ nữ với gương mặt hiền hậu cùng với những bước đi chậm rãi của đôi chân tàn tật.

Mẹ con bà Hồng sống trong căn nhà xập xệ.

Thấy khách lạ đến chơi, bà Hồng vui vẻ mời vào. Khuôn mặt gầy gò, khắc khổ của bà khiến chúng tôi thấu hiểu nỗi vất vả mà bà phải gánh chịu suốt mấy chục năm qua.

Trên chiếc giường cũ kỹ, vừa cho con gái ăn, bà Hồng vừa kể, năm 1990, bà Hồng và ông Nguyễn Văn Trung nên duyên vợ chồng. Sau đó 1 năm, bà sinh được cô con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Hằng nhưng chẳng may khi sinh ra Hằng mắc chứng bệnh não úng thủy phải nằm một chỗ. Đầu con to quá cỡ, khuôn mặt dị dạng, tay chân co quắp, toàn thân bất động. Đến năm 1998, vợ chồng bà sinh người con thứ hai là Nguyễn Văn Hiếu. May mắn thay, em Hiếu lành lặn, không phải chịu di chứng từ bố.

Hàng chục năm nay, bà Hồng chăm sóc người con gái mắc chứng bệnh não úng thủy phải nằm một chỗ.

Nhìn đứa con gái tội nghiệp, bà Hồng tâm sự, sinh ra được 6 tháng, đầu con gái bà bắt đầu phát triển to bất thường trong khi phần thân người không phát triển. Tới bây giờ, Hằng đã hơn 30 tuổi, khối u khiến đầu nặng gần 15kg chiếm 2/3 trọng lượng cơ thể, không thể ngồi dậy được, chỉ nằm yên một chỗ nhờ sự chăm sóc của bà,

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng với hy vọng “còn nước còn tát”, vợ chồng bà Hồng đã bán hết tất cả những gì có thể và vay mượn thêm anh em, bạn bè để đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác chữa bệnh nhưng vẫn vô vọng. Cuối cùng, vợ chồng bà đành phải ngậm ngùi chấp nhận số phận, đưa con về nhà chăm sóc cho đến bây giờ.

Bản thân ông Trung cũng bị căn bệnh não úng thủy từ nhỏ, nhưng vẫn đi lại làm việc được. Thương vợ con cực chẳng đã, ông Trung đi sang chợ Vinh (Nghệ An) rồi lên đền Chợ Củi (Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân)… ăn xin, mong có đồng ra, đồng vào trang trải cuộc sống.

Khi đang phải lo cái ăn từng ngày thì bi kịch tiếp tục xảy đến với gia đình bà. Năm 2010, cơn tai biến khiến ông Trung không còn đi lại được nữa. Cũng từ đó, một mình bà Hồng cáng đáng mọi việc trong gia đình. Bà bươn chải đủ thứ việc, đi nhặt rác để kiếm bữa rau, bữa cháo cho cả nhà. Cuộc sống đói khát cứ bủa vây lấy gia đình bà.

Do nằm một chỗ thời gian dài khiến nhiều chỗ da trên cơ thể ông Trung bị lở loét, nhiễm trùng. Cách đây hơn 2 năm, bệnh tình nặng nề không có tiền chữa trị nên ông Trung qua đời.

Bà Hồng mong muốn được các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bà vượt qua hoàn cảnh khốn cùng.

Gắng gượng để chăm sóc chồng con, nhưng bản thân bà Hồng cũng mang trong mình đủ thứ bệnh, đi lại khó khăn. Người phụ nữ này nhiều đêm khóc một mình, muốn quyên sinh, nhưng vì thương chồng con nên bà cố gắng vượt qua số phận. 30 năm làm vợ, làm mẹ, bà chưa được một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Bà chẳng một giây phút nào thảnh thơi lo nghĩ được cho bản thân mình.

Không còn lối thoát nào hơn, bà Hồng đành phải để đứa con trai đang học hành dang dở sang Thái Lan làm thuê, hy vọng san sẻ bớt gánh nặng cho bà. Vậy nhưng, có khi nhiều tháng liền, Hiếu không có nổi vài trăm ngàn đồng gửi về cho gia đình.

Tạm biệt chúng tôi, bà Hồng gắng gượng chống nạng lê bước chân chậm rãi ra chào khách. Câu nói với của bà khiến lòng chúng tôi như thắt lại: “Tuổi già, sức khỏe ngày càng yếu, tôi chỉ lo đến ngày không còn đủ sức để chăm lo cho con. Các chú cố gắng giúp tôi với!”.

Nói về hoàn cảnh này, ông Cao Xuân Chương - Chủ tịch UBND xã Xuân Hải cho biết, gia đình bà Hồng rất khó khăn. Bản thân bà sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, hằng tháng vẫn được trợ cấp theo chế độ. Ông Chương hy vọng các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bà Hồng để bà vượt qua khó khăn trước mắt.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Hồng - Mã số 964 xin gửi về: 1. Bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, trú thôn Lam Long, xã Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 964 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 964 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 033 5810012 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287. 6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 964