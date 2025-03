MS 990: Xót thương bé trai bị cơ tim phì đại cần sự giúp đỡ của cộng đồng

MS 988: 7 năm chăm vợ ung thư, người chồng giờ lại cần phẫu thuật sớm vì căn bệnh quái ác GĐXH – Nhiều năm nay, ông Khoan phải chạy vạy vay mượn để điều trị cho người vợ bị ung thư dạ dày. Chật vật suốt 7 năm qua, giờ đây ông lại đau đớn khi biết mình bị ung thư biểu mô tế bào gan và có chỉ định phẫu thuật sớm.

Bé Mai Phúc An (SN 2024) là con út của vợ chồng anh chị Mai Văn Thành và Vũ Thị Chuyên ở thôn Minh Hùng, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Những ngày qua, vợ chồng chị Chuyên không thể yên lòng vì tình trạng sức khỏe của con ngày một yếu, trong khi gia đình lại đang bế tắc không biết xoay sở tiền đâu để chữa trị cho con. Con trai chị hiện phải điều trị tích cực ở Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nhìn bé Phúc An bụ bẫm, không ai nghĩ là con đang phải chiến đấu với căn bệnh hiếm - cơ tim phì đại dẫn đến suy tim. Ôm con trong lòng, chị Chuyên kể, trước Tết, bé An có biểu hiện khó thở, được gia đình đưa vào điều trị ở bệnh viện tỉnh.

Sau một thời gian điều trị, bé không những không đỡ mà tình trạng ngày một tăng nặng nên được đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, kết quả siêu âm cho thấy bé bị cơ tim phì đại dẫn tới suy tim. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng bệnh có thể dẫn đến nguy cơ tử vong cao.

Bé An đang nằm điều trị căn bệnh cơ tim phì đại

Vợ chồng chị Chuyên là những người lao động thu nhập thấp, chủ yếu làm nghề phụ hồ. Tuy nhiên, từ khi bé Phúc An bị bệnh, vợ chồng chị phải nghỉ việc để theo con lên bệnh viện. Ngoài bé Phúc An, gia đình chị còn có ba đứa con nhỏ khác đang tuổi ăn học, phải tự chăm sóc lẫn nhau khi bố mẹ đi viện cùng em.

Với thu nhập không ổn định từ công việc phụ hồ trước kia, gia đình chị Chuyên chỉ đủ trang trải bữa ăn qua ngày, chưa kể các chi phí điều trị cho bé Phúc An. Khi con ốm, vợ chồng chị buộc phải vay mượn khắp nơi để có tiền lo cho con. Mỗi khi nghĩ đến chi phí điều trị và tương lai của con trai bé bỏng, vợ chồng chị Chuyên lại thấp thỏm đứng ngồi không yên.

"Khi chưa biết con bị bệnh, gia đình lo lắng một thì khi biết được bệnh, chúng tôi lại lo gấp bội. Bệnh của con cần điều trị lâu dài, tốn kém rất nhiều chi phí. Hiện giờ, việc điều trị bệnh tim phì đại đang được nhà nước hỗ trợ. Tuy vậy, tình trạng của cháu phức tạp nên phải truyền thuốc kháng thể trong vòng 2 tháng. Thuốc này gia đình phải bỏ tiền ra mua vì không có trong bảo hiểm chi trả, trong khi thuốc rất đắt, lên tới hàng trăm triệu đồng. Cháu cũng cần được truyền enzyme thay thế suốt đời, cứ 1 – 2 tuần một lần. Điều này càng khiến chúng tôi thêm phần lo âu' - chị Khuyên đau đớn nói.

Gia đình chị Chuyên đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Căn bệnh của bé Phúc An không chỉ là nỗi đau của riêng gia đình chị Chuyên mà còn là nỗi đau chung của những người nghèo đang phải gồng mình chống chọi với bệnh tật. Đây là căn bệnh còn gọi là ‘bệnh nhà giàu’ với chi phí điều trị đắt đỏ, lâu dài. Người bệnh thường phải chăm sóc theo chế độ riêng nên dù gia cảnh người bệnh không khó khăn thì cũng sẽ khó khăn sau một thời gian điều trị bệnh.

"Chi phí điều trị của con quá tốn kém và kéo dài. Nhìn con quằn quại, đau đớn khóc suốt ngày đêm, chúng tôi không đành lòng. Chúng tôi phải chiến đấu cùng con, phải tiếp tục hi vọng" – chị Chuyên nói.

Giờ đây Phúc An chỉ có một hi vọng duy nhất là sự giúp đỡ từ cộng đồng. Chúng tôi mong rằng sự chung tay của động đồng sẽ giúp cho bé có thêm cơ hội sống. Mỗi sự hỗ trợ dù nhỏ nhất cũng là niềm hi vọng giúp bé Phúc An vượt qua bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Chuyên - Mã số 990 xin gửi về: 1. Vũ Thị Chuyên ở thôn Minh Hùng, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 990 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 990 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0987864289 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287. 6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 990