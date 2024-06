Mua đất vườn 3 năm, chịu lỗ nửa tỉ đồng nhưng nhà đầu tư vẫn trầy trật tìm khách

Sau nhiều lần rao bán thu dòng tiền và hai lần giảm thêm giá để hi vọng bán được, đến nay mảnh đất 60m2 tại khu vực quận 9 của anh M (sống tại quận 7, Tp.HCM) vẫn chưa thể bán ra. So với giá mua vào, lô đất đã giảm hơn 400 triệu đồng nhưng anh M vẫn trầy trật rao bán. Theo anh M, gần như môi giới không có hồi âm về mảnh đất của anh dù đã gửi khá nhiều chỗ bán.

Được biết, lô đất của anh M nằm trong khu dân cư hiện hữu, đã có một số căn nhà gần đó được xây lên. Do vay ngân hàng để mua đất, công việc hiện tại bấp bênh, thu nhập giảm nên vợ chồng anh M quyết định rao bán đất để đỡ gánh nặng tài chính. “Tôi thấy hiện thị trường vẫn khó bán lắm. Dù bán lỗ gần nửa tỉ đồng nhưng rao từ lâu rồi vẫn chưa có người mua”, anh M chia sẻ.

Tương tự, anh V (ngụ quận Gò Vấp) rao bán lỗ 2 tỉ đồng lô đất vườn tại huyện Củ Chi nhưng gần năm nay vẫn chưa thể bán được. Anh V mua lô đất vào đầu năm 2021 với giá 6,5 tỉ đồng. Giữa năm 2023 anh rao bán với giá 5 tỉ đồng nhưng mãi không có người hỏi. Gần cuối năm 2023 anh hạ giá xuống còn 4,5 tỉ đồng nhưng đến hiện tại vẫn chưa bán được.

Do kẹt dòng tiền mặt xoay sở công việc và xử lý khoản vay ngân hàng, anh V rất muốn bán mảnh đất. Được biết, ngoài lô đất này, anh V cũng đầu tư dàn trải một số mảnh đất ở các khu vực khác của Tp.HCM và tỉnh lân cận, song thị trường không có thanh khoản khiến anh kẹt dòng vốn.

“Dù quen biết nhiều môi giới và có mối quan hệ với nhà đầu tư trên thị trường nhưng tôi vẫn khó bán mảnh đất do mình đầu tư. Giảm giá 2 tỉ đồng so với giá mua vào đã là sâu nhưng có thể do thị trường chung khu vực đó chưa có động tĩnh gì chưa thể bán”, anh V cho hay.

Ảnh: Tiểu Bảo

Theo ghi nhận, bên cạnh các nền đất giảm giá bán ra được, thì hiện nay còn khá nhiều nhà đầu tư muốn bán nhưng không dễ. Khi trường khu vực còn im ắng, hoạt động đầu tư chưa quay trở lại, nhà đầu tư rất khó ra hàng.

Anh Hùng, một môi giới bất động sản khu Đông Tp.HCM cho biết, mức độ giảm giá và ép giá từ bên mua dù đã giảm so với năm 2023 nhưng hiện vẫn có những khách hàng ép giá rất căng. Họ biết được chủ nhà/đất đang kẹt dòng tiền nên tìm đủ mọi cách để hạ giá thêm. Tuy nhiên, bản thân nhà đầu tư không muốn giảm giá thêm hay bán ra bằng mọi giá. Vì thế, dù mức giá đã tốt so với thị trường khu vực nhưng giao dịch không diễn ra nhanh.

“Có nhiều khách hàng liên tục gọi điện để mong ra được hàng nhưng giá bên mua và bên bán chưa khớp nhau thì môi giới cũng khó thương lượng. Ngay cả khi có một số chủ đất rất muốn bán ra nhưng họ không thể bán lỗ quá sâu. Mức giảm 20-30% đã là giá rất tốt rồi”, anh Hùng cho hay.

Theo một số môi giới, hiện người mua quan tâm hỏi han về nhà đất khá nhiều nhưng để xuống tiền mua thì tỉ lệ còn ít. Điều này cho thấy, nhiều người chưa sẵn sàng chốt dù hiểu, giá bất động sản có thể tăng trở lại trong thời gian tới. 

Ghi nhận tổng thể thị trường, dù nhà đất phía Nam đã có tín hiệu tốt hơn so với thời điểm cùng kì năm 2023, nhưng nhìn chung giao dịch còn chậm. Một số phân khúc thậm chí bất động giao dịch do giá cao. Cộng với bối cảnh kinh tế chưa hồi phục rõ nét, các Luật chưa chính thức có hiệu lực cũng khiến tâm lý người mua còn e dè, quan sát. Tuy vậy, theo các chuyên gia, giai đoạn này cũng là ngưỡng cuối cùng để bất động sản lấy đà phục hồi đi lên khi mà các điều kiện về chính sách, dòng tiền.. đã tốt hơn rất nhiều. Theo đó, cơ hội sở hữu bất động sản giá tốt cũng không còn kéo dài.