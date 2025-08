Mưa lũ ở Điện Biên khiến 10 người chết, thiệt hại 300 tỷ đồng

Mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở tỉnh Điện Biên.

Từ 31/7 đến 2/8, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở tỉnh Điện Biên, khiến 10 người thiệt mạng, 7 người bị thương nặng và hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính lên tới 300 tỷ đồng.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên cho biết, mưa lớn kéo dài từ ngày 31/7 đến 2/8 đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn các huyện cũ của tỉnh như Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tuần Giáo và một số xã vùng cao.

Hai xã chịu thiệt hại nặng nề nhất về người là Tìa Dình và Xa Dung, trong đó, xã Tìa Dình có 3 em nhỏ tử vong, 5 người khác bị thương nặng. Xã Xa Dung ghi nhận 7 trường hợp tử vong và 2 người bị thương do lũ quét và sạt lở đất. Các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, sinh sống ở các bản vùng sâu, vùng xa.

Mưa lũ đã làm gần 320 hộ dân bị thiệt hại, trong đó có nhiều hộ bị cuốn trôi hoàn toàn tài sản và nhà cửa. Xã Na Son có đến 144 hộ dân bị ngập lụt, sạt lở, xã Phình Giàng có 52 nhà bị thiệt hại, Mường Luân có 31 hộ bị ảnh hưởng, nhiều xã khác như Mường Ảng, Tuần Giáo, Tìa Dình cũng ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng.

Hầu hết các tuyến đường từ trung tâm xã đi bản ở Tìa Dình, Na Son, Xa Dung… đều bị sạt lở, cây đổ, sụt lún nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Nhiều điểm không thể tiếp cận bằng phương tiện cơ giới, buộc lực lượng cứu hộ phải di chuyển bộ đến hiện trường. Trên Quốc lộ 12, đoạn qua xã Mường Luân, khoảng 200 m đường bị lũ cuốn trôi.

Hàng chục điểm trường tại các xã vùng lũ bị sạt lở, ngập lụt, hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều trang thiết bị phục vụ giảng dạy như máy tính, máy in, bàn ghế học sinh, sách vở… bị cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn. Các công trình thủy lợi tại xã Mường Luân, Na Son cũng bị phá hủy, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Hệ thống điện lưới bị hư hỏng, hơn 8.900 hộ dân mất điện, 46 trạm phát sóng bị ngừng hoạt động. Tỉnh Điện Biên hiện đang tập trung huy động các lực lượng quân đội, công an, y tế… để ứng cứu, hỗ trợ người dân sơ tán, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các bộ ngành liên quan sớm hỗ trợ kinh phí 300 tỷ đồng để khôi phục cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Tại cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh, ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh tinh thần "cứu người là trên hết," yêu cầu các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn diện công tác cứu hộ, cứu nạn tại địa bàn được phân công.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng chỉ đạo khẩn trương đưa người và phương tiện tiếp cận các bản mất liên lạc hoặc liên lạc không ổn định, bằng mọi phương án, kể cả sử dụng điện thoại vệ tinh, bộ đàm cự ly ngắn, quyết tâm thông đường tới các xã trọng điểm như Tìa Dình và Xa Dung ngay trong ngày 2/8.

Về việc di dời dân cư, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu bố trí chỗ ở an toàn cho 76 hộ dân không còn nhà ở, đưa đến các điểm như trường học, trạm y tế, trụ sở xã, cơ sở của quân đội, công an; 189 hộ khác có nhà hư hỏng nặng cũng phải được chuyển đến nơi an toàn, đồng thời đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nước uống cho người dân vùng lũ.

Ông Trần Quốc Cường cũng lưu ý qua sự việc xảy ra tại 10 xã, 34 địa phương còn lại cần rút kinh nghiệm sâu sắc, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác phòng chống thiên tai, cần tăng cường tuyên truyền cảnh báo sớm, giúp người dân chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh được giao điều phối các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng nhiệm vụ, chung tay hỗ trợ các địa phương hoàn thành cứu hộ, cứu nạn hiệu quả nhất.

Phó Thủ tướng đến Điện Biên, chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét

Sáng 2/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tới bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên), bản chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản do lũ quét gây ra.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh Điện Biên báo cáo cụ thể các khu vực còn chưa tiếp cận được, lập danh sách các bản đang mất liên lạc, huy động các phương tiện, lực lượng để sớm kết nối trở lại. Những bản vùng sâu, vùng xa, nếu cần thiết sẽ được hỗ trợ bằng phương tiện chuyên dụng và thiết bị liên lạc vệ tinh.

Điện Biên cần tập trung tổng hợp thiệt hại ban đầu, đặc biệt là về người mất tích, người bị thương, nhà cửa bị sập, hệ thống giao thông, điện, viễn thông... để báo cáo Chính phủ xem xét, hỗ trợ khẩn cấp.

"Chúng ta phải hành động nhanh, quyết liệt, không được để người dân thiếu đói, bị cô lập kéo dài, không có thông tin. Trong mọi tình huống, phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ và người dân vùng lũ. Các cấp, ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ phải coi đây là trận tuyến bảo vệ dân bằng mọi giá", Phó Thủ tướng đề nghị.