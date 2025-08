Sách giáo khoa năm học 2025 – 2026 có thay đổi không?

Bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Ghi nhận của phóng viên Báo Tuổi trẻ ở TPHCM cho thấy, thời điểm này không ít phụ huynh bắt đầu chuẩn bị SGK cho con để con học tập trong hè và chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026. Trong khi đó, một số trường ký hợp đồng với các công ty đặt mua SGK năm học 2025-2026 để cung cấp cho phụ huynh học sinh.

Phụ huynh, học sinh chạy đôn chạy đáo tìm sách giáo khoa GĐXH - Dù năm học mới đã bắt đầu nhưng nhiều phụ huynh, học sinh phải chạy đôn chạy đáo đi tìm đủ sách giáo khoa. Các đơn vị phát hành sách chỉ biết lắc đầu "không biết khi nào có sách để bán".

Lý do đây đã là năm thứ hai dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018, các đầu sách dùng trong học tập đã được chọn ổn định nên phụ huynh đăng ký SGK sớm hơn năm ngoái. Mặt khác, nhiều phụ huynh thường có nhu cầu mua cho con hai bộ SGK để con thuận tiện trong học tập" - hiệu trưởng một trường THCS tại TP.HCM cho biết.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Văn Tùng (Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) cho biết: "Ngay khi nắm được chủ trương từ Đảng và Nhà nước về sắp xếp lại đơn vị hành chính và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chúng tôi đã chỉ đạo các ban biên tập, đơn vị tổ chức bản thảo phối hợp với các tác giả tiến hành rà soát toàn diện nội dung SGK của các bộ sách như: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, Cùng học để phát triển năng lực".

Năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục tiếp tục sử dụng bộ SGK đã được lựa chọn trước đó.

Trên cơ sở rà soát đó, Nhà xuất bản đã lập danh mục các nội dung cần điều chỉnh và báo cáo Bộ GD-ĐT vào ngày 14/6. Ngay sau đó, Bộ GD-ĐT đã có thông cáo báo chí về việc điều chỉnh một số nội dung trong SGK ở các môn học chịu ảnh hưởng nhiều như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Một số môn khác như Toán, Vật lý, Ngữ văn, Tiếng Việt… cũng sẽ có cập nhật nhỏ liên quan đến địa danh.

Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Công văn 4046/BGDĐT-GDPT

Tại Công văn 4060/BGDĐT-GDPT năm 2025, việc thực hiện chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông: Chỉ đạo Sở GDĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục sử dụng sách giáo khoa đã lựa chọn, giáo viên chủ động rà soát, điều chỉnh ngữ liệu của bài học chủ đề trong sách giáo khoa để phù hợp với thực tiễn sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp.

Đối với các môn học chịu tác động trực tiếp từ việc thay đổi địa giới hành chính, Bộ GDĐT sẽ thực hiện các bước theo quy định để chỉnh sửa chương trình môn học làm căn cứ để thực hiện chỉnh sửa sách giáo khoa.

Đối với tài liệu giáo dục địa phương của các tỉnh/thành phố sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lựa chọn các nội dung chủ đề trong tài liệu giáo dục địa phương được Bộ GDĐT phê duyệt để tổ chức dạy học trong năm học 2025-2026, bảo đảm phù hợp với đặc điểm của đơn vị hành chính sau sắp xếp và đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, sở GD-ĐT 3 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh có buổi làm việc về một số nội dung, trong đó có việc sử dụng SGK tại các cơ sở giáo dục trong năm học 2025-2026. Theo đó, việc lựa chọn SGK sử dụng tại các cơ sở giáo dục vẫn do các nhà trường quyết định, đúng theo quy định tại Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT. Sở GD-ĐT đã yêu cầu các trường học trên địa bàn tỉnh báo cáo về việc lựa chọn SGK cho năm học tới. Kết quả cho thấy, không có cơ sở giáo dục nào thay đổi SGK so với năm học trước. Do đó, phụ huynh, HS có thể yên tâm mua sắm SGK theo bộ sách đã được các trường lựa chọn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sớm có kế hoạch rà soát, điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương để bảo đảm phù hợp với thực tế mới.

NXB Giáo dục Việt Nam khẳng định: Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục chưa có bất kỳ thông báo nào về việc thay đổi bộ SGK được sử dụng trong năm học 2025-2026. Do đó, các đối tác phát hành có thể yên tâm tiếp tục phát hành SGK của NXB Giáo dục Việt Nam để phục vụ năm học 2025-2026 đúng theo kế hoạch và hợp đồng kinh tế đã ký kết.

NXB Giáo dục Việt Nam cam kết bảo đảm cung ứng đầy đủ số lượng, chất lượng SGK phục vụ năm học 2025-2026, theo chương trình đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt. Trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về bộ SGK sử dụng trong năm học 2025-2026 theo chỉ đạo từ các cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam cam kết sẽ thu hồi và hoàn trả toàn bộ kinh phí đã mua đối với SGK của NXB Giáo dục Việt Nam nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người mua.

Đến năm học 2026-2027, Bộ GD&ĐT sẽ chính thức ban hành nội dung điều chỉnh chương trình làm căn cứ cho việc chỉnh sửa SGK. Quan điểm của Nhà xuất bản là "có cập nhật nhưng hạn chế tối đa sửa đổi" nhằm giữ sự ổn định, tránh gây xáo trộn. Trong trường hợp cần thiết, có thể phát hành thêm tờ "hiệu đính" để hiệu chỉnh địa danh, bản đồ mà không phải in lại toàn bộ sách.

Hiện tại, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn tất việc in ấn và đang trong quá trình chuyển sách đến các đại lý, công ty phát hành tại các tỉnh, thành phố. Trong tháng 8 này, đơn vị cam kết cung ứng đầy đủ SGK cho các trường học trên toàn quốc, đảm bảo tiến độ chuẩn bị năm học mới, đặc biệt chú trọng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.