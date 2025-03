Mưa nồm kèm rét kéo dài, giá rau xanh tăng cao

Những ngày gần đây, các tỉnh miền Bắc bước vào giai đoạn mưa nồm cộng thêm nhiệt độ giảm sâu kéo dài. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn kéo theo nhiều mặt hàng tăng giá do thiếu nguồn cung, đặc biệt là rau xanh.

Theo khảo sát của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) tại một số siêu thị lớn và chợ dân sinh, giá rau xanh tăng cao hơn so với dịp sau Tết 2025. Nhiều tiểu thương chia sẻ, do thời tiết mưa kèm rét kéo dài, không có mặt trời nên nhiều loại rau ăn lá không thể phát triển, sâu bệnh, dập nát,… Do vậy nguồn hàng đưa ra thị trường giảm dẫn đến giá tăng cao. Tuy nhiên, có nhiều loại củ, quả khác vẫn giữ nguyên giá và dồi dào hàng hóa.

Tại các siêu thị lớn vẫn đảm bảo nguồn cung rau xanh cho người tiêu dùng.

Đa dạng các mặt hàng rau củ phục vụ nhu cầu của người dân.

Giá các loại rau xanh có biến động do thời tiết mưa rét kéo dài.

Chị Nguyễn An (tiểu thương tại chợ Đồng Xa, Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Một số loại rau tăng giá mạnh, đặc biệt là rau ăn lá như: rau thơm, rau cải, súp lơ, rau muống,... Do thời tiết mưa, nồm ẩm cộng thêm rét kèo dài nên nhiều loại rau không phát triển được, sâu bệnh, dập nát,... nhiều hôm chúng tôi không có hàng để lấy hoặc hàng xấu mà giá cao".



Nguồn cung ít, giá nhập vào tăng nên nhiều tiểu thương buộc phải điều chỉnh giá bán.



Các loại củ, quả vẫn giữ giá và dồi dào nguồn cung.

Nhiều người nội trợ mua hàng than phiền vì giá cả thực phẩm tăng cao, trong đó có rau xanh.

Mưa rét kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân mà còn khiến giá cả rau xanh tại Hà Nội tăng mạnh.



Nhiều tiểu thương chia sẻ, rau xanh cung cấp cho các nhà hàng, bếp ăn còn lại mới bán lẻ cho người mua hàng.

Do giá rau xanh cao, nguồn hàng khan hiếm nên nhiều tiểu thương chọn giải pháp nhập các mặt hàng khác để phục vụ người dân.

Chị Bình (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Rau xanh là một trong thực phẩm không thể thiếu trong bữa cơm hàng ngày của mỗi gia đình. Đợt này giá rau tăng mạnh mên tôi chọn thêm một số thực phẩm thay thế khác như khoai tây, cà rốt, su su,nấm tươi... giá phải chăng mà để được lâu".



Ngoài các loại rau được đưa từ các nhà vườn quanh khu vực Hà Nội thì các mặt hàng được nhập từ Đà Lạt hoặc Trung Quốc về tương đối nhiều.

Nhiều khách hàng chọn các loại củ quả thay thế cho rau xanh trong bữa ăn.

Một số tiểu thương dự báo, nếu thời tiết tiếp tục mưa rét, giá rau xanh sẽ còn tăng hơn nữa.

Theo khảo sát, rau cải cúc từ mức 10.000 đồng/bó đã tăng lên 15.000 đồng/bó, rau muống từ 12.000 đồng/kg tăng lên 18.000 đồng/kg, bắp cải cũng tăng từ 14.000 đồng/kg lên 20.000 đồng/kg...