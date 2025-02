Mua vàng trước ngày Vía Thần Tài có được không?

Vàng Thần Tài là gì, ngày Thần Tài năm Ất Tỵ 2025 vào ngày nào? GĐXH - Vàng Thần Tài là vàng được mua vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch). Mua vàng ngày Thần Tài đã trở thành một nét đẹp văn hoá của người dân Việt Nam, đặc biệt là những người làm nghề kinh doanh, buôn bán.

Mua vàng trước ngày thần tài có được không?

Các hiệu vàng thường đông kín khách ngày Thần Tài.

Từ lâu ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) đã được coi là một trong những ngày quan trọng nhất của năm, đặc biệt đối với những người làm kinh doanh và buôn bán.

Vào ngày Thần Tài, người dân trên cả nước lại đổ xô đi mua vàng cầu may. Người ta tin rằng, vàng tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý "buôn may, bán đắt" trong năm mới, vì thế, càng mua nhiều vàng trong ngày Thần Tài sẽ càng tài lộc, sung túc.

Năm nay, tính theo lịch Vạn Niên, ngày vía Thần Tài sẽ rơi vào ngày 07/02/2025. Theo giới chuyên gia nhận định, qua các năm, vào ngày này, giá vàng thường bị đẩy lên cao chót vót rồi lại đột ngột hạ xuống thấp. Mức chênh lệch mua vào – bán ra trong ngày cũng được đẩy lên ngưỡng rất cao, dẫn đến nhiều nhà đầu tư vàng lướt sóng hoặc mua làm của để dành có thể bị thua lỗ.

Việc mua vàng ngày Thần Tài mang ý nghĩa đón lộc, cầu phúc vào nhà. Do đó, bạn không nhất thiết phải chen lấn khi mua vàng.

Lúc này, bạn có thể mua vàng sớm hơn, ngay sau khi các cửa hàng vừa mở cửa trở lại sau Tết. Điều này sẽ giúp bạn vừa mua vàng thoải mái đảm bảo chất lượng mà giá cả lại không bị tăng.

Cách mua vàng thuận tiện trước ngày Thần Tài

Nhiều cửa hàng vàng giờ nhận mua bán online, khách hàng có thể thương lượng trước việc thanh toán.

Một trong những cách mua vàng ngày thần tài không sợ chen lấn đó là khách hàng có thể liên hệ với cửa hàng, chuyển khoản trước để nhân viên chọn sản phẩm phù hợp, sau đó ngày Thần Tài, khách hàng có thể qua lấy bất cứ lúc nào. Như vậy vừa thuận tiện cho khách hàng có thể chọn giờ đẹp đi mua vàng ngày thần tài vừa giúp nhân viên phục vụ tốt nhất trong ngày có lượng khách cao điểm.

Mua vàng trước ngày thần tài có được không còn tùy thuộc vào suy nghĩ, niềm tin của mỗi người. Nếu bạn tự tin vào khả năng của mình có thể mua bất cứ ngày nào hoặc là giao dịch mua bán đầu tiên của năm (đầu năm mua vàng, cả năm mua vàng, may mắn thuận lợi) hoặc cùng có thể lựa chọn phương án thanh toán trước, lấy vàng đúng mùng 10 để lấy may nếu lo sợ việc mua vàng đầu năm mà không đúng ngày thần tài sẽ kém may.

Đầu tư vàng ngày Thần Tài thế nào để không thua lỗ?

Nên mua vàng nhẫn, vàng miếng thay vì vàng trang sức để tránh mất tiền gia công.





Nếu coi vàng là công cụ đầu tư thì nên có góc nhìn thận trọng, cần theo dõi sát sao thị trường vàng qua các kênh chính thống, chọn địa chỉ giao dịch chính thống và không nên theo trào lưu mua vàng "lướt sóng" bởi dễ gặp rủi ro" - chuyên gia tư vấn.

Ngoài yếu tố giá cả, người mua vàng nên chú ý đến phí chế tác, nguồn gốc sản phẩm, chất lượng vàng và lựa chọn các cửa hàng kinh doanh vàng uy tín, hoá đơn đầy đủ.

Nếu chọn mua nhẫn tròn trơn thì nên chọn loại nhẫn tròn trơn ép vỉ để được đảm bảo về chất lượng và thiết kế. Còn nếu chọn mua dòng vàng miếng thì nên chọn mua dòng sản phẩm có số seri, kiểm tra tuổi của vàng và số hóa đơn chứng từ để tránh trường hợp mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng.

Ở góc nhìn về văn hoá, việc mua vàng vào ngày vía Thần Tài không có gì là sai trái, nhiều người dùng tiền lì xì để mua một chiếc nhẫn nho nhỏ vừa làm của để dành cho con cái vừa lấy may đầu năm cũng có thể xem là một trong những phong tục vui vẻ đầu xuân. Tuy nhiên, để không rơi vào tình trạng mất tiền ngày Thần Tài vì thua lỗ, tuyệt đối không nên lướt sóng, đầu tư ngắn hạn. Coi vàng là tài sản tích lũy lâu dài.

Nên mua mấy chỉ vàng vào ngày vía Thần Tài?

Trong ngày Thần Tài, người dân không cần phải tiêu tốn quá nhiều tiền để sắm vàng. Từ trước đến nay, các gia đình thường mua vàng Thần Tài với quan niệm lấy may nên thường bỏ két mà không mấy khi dùng đến. Do đó, bạn không nên quá bận tâm vấn đề nên mua vàng nhiều hay ít. Bạn chỉ cần mua một ít vàng cũng có thể lấy may cho cả năm mới. Bạn có thể tham khảo mua vàng với số lượng dưới đây:

Đối với mong muốn cầu Tài bạn hãy mua 5 chỉ vàng.

Đối với mong muốn cầu Phát hãy mua 2 chỉ vàng.

Đối với mong muốn cầu Lộc thì mua 1 chỉ vàng.

