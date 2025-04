Muốn vào ngành Công an nhân dân 2025, hàng triệu thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này

Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân (CAND) năm 2025 với các trình độ đào tạo đại học chính quy tuyển mới, trung cấp CAND và tuyển sinh văn bằng 2 đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên.

Năm nay việc tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới vào các học viện, trường CAND về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2024. Tuy nhiên, chỉ có một số điều chỉnh nhằm phù hợp với kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018; quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 của Bộ GD&ĐT và tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an.

Đối tượng và điều kiện dự tuyển ngành Công an nhân dân

Đối tượng dự tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân gồm:

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ;

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển;

- Học sinh Trường Văn hóa, Cục đào tạo, Bộ Công an;

- Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

Điều kiện dự tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân gồm:

Ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện về tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an tại Thông tư số 48/2023/TT-BCA ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ chiến sĩ CAND và các hướng dẫn của Cục Tổ chức cán bộ.

Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển. Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên, trong đó có ít nhất 1 (một) năm đạt mức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, học sinh Trường Văn hóa trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên theo kết luận học bạ. Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ công an tại ngũ và thí sinh thuộc đối tượng 1 đạt học lực từ đạt (trung bình) trở lên theo kết luận học bạ.

Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, học sinh Trường Văn hóa từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên; Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên (chiến sĩ nghĩa vụ công an tại ngũ, thí sinh thuộc đối tượng 01 không áp dụng điều kiện này).

Học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật. Tính đến năm dự tuyển, học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi. Đủ sức khỏe tuyển sinh tuyển mới vào CAND theo quy định tại Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng CAND (trừ điều kiện sức khỏe "viêm ruột thừa đã mổ, kết quả tốt" và "thoát vị bẹn đã phẫu thuật tốt, ổn định trên 1 năm"). Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Y khoa có học lực lớp 12 xếp loại từ mức Tốt (loại Giỏi) trở lên.

Theo hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2025, có một số điều chỉnh mới các thí sinh nên nắm rõ quy định khi dự tuyển. Ảnh minh họa: TL

Thành tích vận động của thí sinh được tính đạt hoặc không đạt

Thí sinh đăng ký 2 nội dung kiểm tra khả năng vận động trong các nội dung vận động theo giới tính nam, nữ. Thành tích chỉ tính đạt hoặc không đạt.

Yêu cầu cụ thể như sau:

STT Kiểm tra khả năng vận động Nam Nữ Nội dung Thành tích Nội dung Thành tích 1 Chạy 100m ≤ 16 giây Chạy 100m ≤ 20 giây 2 Chạy 1500m ≤ 7 phút 30 giây Chạy 800m ≤ 5 phút 30 giây 3 Bật xa tại chỗ ≥ 2,2m Bật xa tại chỗ ≥ 1,5m 4 Co tay xà đơn ≥ 12 cái ≥ 2,2m

Phương thức tuyển sinh vào ngành Công an nhân dân

- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập trung học phổ thông và kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo các tổ hợp (chiếm tỷ lệ 40% điểm xét tuyển), kết hợp với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60% điểm xét tuyển)

- Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại một trường CAND.

- Tổ hợp thi Trung học phổ thông gồm:

STT Mã tổ hợp Môn 1 A00 Toán, Vật lý, Hóa học 2 A01 Toán, Vật lý, Ngôn ngữ Anh 3 B00 Toán, Hóa học, Sinh học 4 C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 5 C03 Toán, Ngữ văn, Lịch sử 6 D01 Toán, Ngữ văn, Ngôn ngữ Anh 7 D04 Toán, Ngữ văn, Ngôn ngữ Trung Quốc 8 D07 Toán, Hóa học, Ngôn ngữ Anh 9 D09 Toán, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh 10 D10 Toán, Địa lý, Ngôn ngữ Anh

- Bài thi đánh giá của Bộ Công an: Thí sinh chọn 01 trong 04 mã bài thi để dự thi, cấu trúc bài thi gồm 02 phần, hình thức thi của phần thi tự luận bắt buộc và thi trắc nghiệm: thi viết, tổng thời gian làm bài của 02 phần thi là: 180 phút:

STT Mã bài thi Phần tự luận bắt buộc Phần trắc nghiệm Trắc nghiệm bắt buộc Trắc nghiệm tự chọn 1 CA1 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Vật lý 2 CA2 Hóa học 3 CA3 Sinh học 4 CA4 Địa lý

Tiêu chuẩn chung về sức khỏe cho các thí sinh tham gia tuyển sinh ngành Công an nhân dân

Theo đó, tiêu chuẩn chung đối với công dân tham gia tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn vào CAND, hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong CAND được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp được công nhận đủ điều kiện sức khỏe khi đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Có sức khỏe Loại 1 (một), Loại 2 (hai);

- Chiều cao từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trừ trường hợp cụ thể được giảm tiêu chuẩn về chiều cao.

- Thị lực không kính mỗi mắt đạt 09-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 18/10 trở lên. Nếu mắt bị tật khúc xạ: Cận thị, viễn thị thì mỗi mắt không quá 03 (ba) đi-ốp; nếu loạn thị thì loạn thị sinh lý hoặc mỗi mắt dưới 01 (một) đi-ốp; kiểm tra thị lực một mắt qua kính tối thiểu đạt 09/10, tổng thị lực hai mắt qua kính đạt từ 19/10 trở lên (phải cam kết bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển đối với đối tượng tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn công dân vào CAND, xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp trong CAND), trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư 62/2023/TT-BCA;

- Đáp ứng các chỉ số đặc thù theo quy định.

Thủ tục đăng ký sơ tuyển vào ngành Công an nhân dân

Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến công an cấp xã để đăng ký sơ tuyển;

Mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ, giấy khai sinh kèm theo căn cước/căn cước công dân.

Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ CAND hoặc nghĩa vụ quân sự, ngoài các giấy tờ trên cần mang thêm quyết định xuất ngũ.

Phân vùng tuyển sinh ngành Công an nhân dân

*Về phân vùng tuyển sinh trên toàn quốc đối với: Học viện Chính trị CAND, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Học viện quốc tế và ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Học viện An ninh nhân dân; ngành Công nghệ thông tin (hợp tác đào tạo Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội) của Học viện An ninh nhân dân; ngành Y khoa của Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND gửi đào tạo tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

Tuyển sinh khu vực phía Bắc đối với Học viện Cảnh sát nhân dân, nhóm ngành nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh nhân dân. Tuyển sinh khu vực phía Nam đối với Đại học An ninh nhân dân và Đại học Cảnh sát nhân dân.

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành Công an nhân dân

Năm 2025, các học viện, trường CAND được Bộ Công an giao tuyển sinh hơn 2.300 chỉ tiêu. Trong đó Học viện An ninh nhân dân với 540 chỉ tiêu; Học viện Cảnh sát nhân dân 530 chỉ tiêu; Học viện Chính trị CAND 100 chỉ tiêu; Học viện quốc tế 50 chỉ tiêu; Đại học An ninh nhân dân 260 chỉ tiêu; Đại học Cảnh sát nhân dân 420 chỉ tiêu; Đại học Phòng cháy chữa cháy 200 chỉ tiêu; Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND 250 chỉ tiêu.