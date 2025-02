Từ nay đến tháng 3, hàng triệu người muốn chuyển sang ngành CAND sẽ đón tin vui mới

Những năm gần đây, ngành công an đang trở thành xu hướng 'hot' không chỉ bởi chế độ đãi ngộ hấp dẫn mà còn bởi ý nghĩa sâu sắc của nghề - bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự xã hội và mang lại bình yên cho nhân dân. Đối với những ai mang trong mình lý tưởng cống hiến và tinh thần trách nhiệm cao, đây chắc chắn là một lựa chọn xứng đáng và đầy tự hào.

Dù không phải là con đường dễ dàng, nhưng cơ hội cho người ngoài ngành gia nhập Công an nhân dân vẫn luôn rộng mở, đặc biệt là đối với những người có trình độ chuyên môn cao và tinh thần trách nhiệm đối với đất nước.

Đây là môi trường lý tưởng để phát triển bản thân, rèn luyện phẩm chất đạo đức và cống hiến vì mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội và phụng sự Tổ quốc.

Dưới đây, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin tuyển chọn do Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thông báo tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân năm 2025. Đây là cơ hội tốt cho những người muốn chuyển sang ngành CAND.

Để phục vụ nhu cầu công tác, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thông báo tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

Đối tượng tuyển chọn

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam hoặc công dân Việt Nam tốt nghiệp đại học hệ chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) loại khá trở lên (trừ trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành theo vị trí việc làm.

Số lượng tuyển chọn

(1) Vị trí việc làm Quản trị hệ thống – 02 chỉ tiêu: Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật máy tính; Hệ thống thông tin; Công nghệ kỹ thuật máy tính.

(2) Vị trí việc làm Quản trị cơ sở dữ liệu – 01 chỉ tiêu: Chuyên ngành Khoa học máy tính; Khoa học dữ liệu; Công nghệ kỹ thuật máy tính.

(3) Vị trí việc làm Phân tích dữ liệu – 01 chỉ tiêu: Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo; Khoa học máy tính.

(4) Vị trí việc làm Phần mềm, ứng dụng – 01 chỉ tiêu: Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm; Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ phần mềm.

(5) Vị trí việc làm Vận hành hạ tầng vỏ trạm – 01 chỉ tiêu: Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện.

Tiêu chuẩn tuyển chọn

– Ứng viên dự tuyển có sức khỏe tốt, không có dị tật, bệnh xã hội.

– Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm công tác, có giải thưởng các cuộc thi hoặc các chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực ứng tuyển.

Điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn và chế độ tiền lương, phụ cấp được thực hiện theo các quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân viết tay (ghi rõ vị trí dự tuyển);

– Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) không cần xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú;

– Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh;

– Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm học tập. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

– Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên; Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

– Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Ảnh màu 4cm x 6cm: 04 ảnh chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 17/02/2025 đến hết ngày 31/3/2025 (trong giờ hành chính).

