Mỹ nam gây sốc khi tăng tới 30kg, ngoại hình bặm trợn khiến không một ai nhận ra

Bên cạnh The 8 Show thì phim truyền hình Hàn hiện tại còn một tác phẩm vô cùng thú vị, đó là Dù Tôi Không Phải Người Hùng. Thời gian gần đây, phim bắt đầu được khán giả quan tâm hơn bởi sự nổi tiếng của nữ chính Chun Woo Hee (người vừa có màn lên đời sự nghiệp nhờ The 8 Show). Về nội dung, Dù Tôi Không Phải Người Hùng xoay quanh một gia đình có siêu năng lực thế nhưng họ để mất những năng lực của mình vì các "căn bệnh hiện đại" như trầm cảm, béo phì, mất ngủ. Sự xuất hiện của nữ chính Do Da Hae (Chun Woo Hee) - một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp - đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình này, nhất là người đàn ông trầm cảm vì mất vợ Bok Gui Ju (Jang Ki Yong).

Một cái tên cũng được quan tâm không kém ở Dù Tôi Không Phải Người Hùng, ngoài Chun Woo Hee và nam chính, đó chính là nam diễn viên trẻ Choi Kwang Rok. Trong phim, anh vào vai Noh Hyeong Tae, một thành viên của nhóm lừa đảo Jjimjilbang, người đã cố tình tiếp cận Baek Joo Ju (Jang Ki Yong) và gia đình. Choi Kwang Rok gây ấn tượng mạnh mẽ, mang đến bầu không khí kịch tính mỗi khi xuất hiện với dáng vẻ to lớn, điềm tĩnh và có phần bặm trợn. Trái với vẻ bề ngoài này, mỗi khi anh cất lời, những lời thoại ngắn gọn của anh lại khiến khán giả buồn cười.

Dù chỉ là một diễn viên phụ, thời lượng xuất hiện không nhiều nhưng sự xuất hiện của nam diễn viên họ Choi và nhân vật Noh Hyeong Tae đã giúp cân bằng bầu không khí trong phim. Diễn xuất nhẹ nhàng, tinh tế, khác hẳn với vẻ ngoài thô bạo khiến người xem đổ dồn sự chú ý vào những khía cạnh thú vị mà nhân vật Noh Hyeong Tae sẽ thể hiện trong các tập còn lại.

Được biết, để có được dáng vẻ to lớn trong phim, nam diễn viên Choi Kwang Rok đã phải tăng tới... 30kg. Tuy nhiên, anh không tăng mỡ mà tập trung vào tăng cơ để thân hình trông đô con hơn. Việc tăng quá nhiều cân cộng thêm làn da ngăm đen và bộ râu quai nón khiến cho khán giả hoàn toàn không còn nhận ra Choi Kwang Rok. Cư dân mạng thực sự sốc mỗi lần anh xuất hiện, nhất là khi nhớ lại dáng vẻ thư sinh của mỹ nam họ Choi trong quá khứ.

Dáng vẻ thường thấy của Choi Kwang Rok

Choi Kwang Rok sinh năm 1991, từng là một người mẫu Hàn Quốc có nghệ danh là Roy. Từ năm 2021, anh chuyển hướng sang diễn xuất và sử dụng tên thật. Tới năm 2022, anh mới có bộ phim đầu tiên là Green Mother's Club. Vốn là một người mẫu nên Choi Kwang Rok thường xuất hiện với thân hình cân đối, dáng vẻ điển trai, màn xuất hiện ở Dù Tôi Không Phải Người Hùng đã phá vỡ hoàn toàn hình tượng mà mỹ nam họ Choi xây dựng sau bao năm làm nghề.