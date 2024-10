'Mỹ nam không tuổi' từng bị từ chối vì đẹp lạ: Tuổi 42 nổi tiếng, giàu có khó ai sánh kịp

‘Chàng hề’ nổi danh khắp châu Á

Lee Jun Ki sinh ngày 17/4/1982 tại Busan, là diễn viên thực lực của Hàn Quốc. Anh được mệnh danh là “mỹ nam đời đầu” với lượng fan hâm mộ đông đảo.

Trong một lần xem vở diễn Hamlet thời trung học, Lee Jun Ki bắt đầu say mê nghệ thuật. Sau khi thi trượt chuyên ngành lập trình ở đại học, anh rời Busan đến Seoul để theo đuổi diễn xuất, lăn lộn đủ nghề để mưu sinh trong căn gác xép nhỏ.

Đầu những năm 2000, Lee Jun Ki làm người mẫu và casting phim. Tuy nhiên, anh từng bị hơn 200 đoàn phim từ chối vì vẻ đẹp phi giới tính, trong bối cảnh làng giải trí ưa chuộng vẻ đẹp nam tính như Hyun Bin, Jo In Sung, Jang Dong Gun…

Năm 2005, việc trúng tuyển vai chính trong dự án điện ảnh Nhà vua và Chàng hề đã thay đổi cuộc đời Lee Jun Ki. Sau khi ra rạp, tác phẩm trở thành hiện tượng, một trong những bộ phim cổ trang ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Trong phim, Lee Jun Ki vào vai kép hát Gong Gil, chịu nhiều đấu tranh nội tâm khi đối diện với tình cảm từ nhà vua và người bạn diễn. Vẻ đẹp mới lạ cùng diễn xuất có chiều sâu của anh đã chinh phục công chúng, đưa tên tuổi chàng diễn viên 23 tuổi lan rộng khắp châu Á.

Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Lee Jun Ki còn thử sức với vai trò ca sĩ. Năm 2006, anh ra mắt 2 album My Jun, My Style và One & Only ( hợp tác với Nam Hyun Joon). Mặc dù giọng hát chưa thực sự xuất sắc, nhưng nỗ lực và đam mê nghệ thuật của anh được công chúng ghi nhận.

Nổi tiếng với sự kỹ lưỡng trong việc chọn vai, nam diễn viên ưu tiên những kịch bản có chiều sâu và nhân vật phức tạp. Lee Jun Ki đặc biệt yêu thích thể loại phim hành động, trinh thám, thường tự thực hiện các cảnh hành động mà không cần diễn viên đóng thế.

Sự nghiệp thăng trầm, tuổi 42 lẻ bóng

Trên thực tế, Lee Jun Ki gặp không ít thăng trầm sau khi nổi tiếng. Anh từng lâm vào cảnh "cháy túi" khi bị quản lý thân cận lừa hết số tiền tiết kiệm hơn 10 năm. Nam tài tử cũng từng dính kiện cáo với công ty chủ quản Mentor Entertainment, bị yêu cầu bồi thường 1,5 tỷ won nhưng cuối cùng đôi bên đã hoà giải.

Vì lịch làm việc dày đặc, Lee Jun Ki từng nộp đơn xin hoãn nhập ngũ. Tuy nhiên, vì bị từ chối, anh đã tạm gác mọi dự án để hoàn thành nghĩa vụ đất nước. Sau khi xuất ngũ, nam diễn viên từng mất một khoảng thời gian để quay lại diễn xuất.

Lee Jun Ki là một người kín tiếng về chuyện đời tư. Lần hiếm hoi ngôi sao Tuyết đầu mùa công bố chuyện hẹn hò là với nữ diễn viên Jeon Hye Bin năm 2014. Nhưng đến tháng 8 trong năm, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi. Đến hiện tại, anh vẫn đơn côi lẻ bóng. Dù thường xuyên được ghép cặp với các bạn diễn, song anh lên tiếng phủ nhận.

Xuất hiện trong chương trình Quiz on the block , Lee Jun Ki tiết lộ một trong những lý do độc thân là vì đang sống chung với em gái: “Lý do cả hai không thể kết hôn là vì chúng tôi luôn ở bên nhau”. Nam diễn viên bày tỏ sự biết ơn đối với em gái vì đã hỗ trợ anh trong cuộc sống hàng ngày và công việc. Anh cũng thừa nhận sẽ rất buồn nếu em gái kết hôn.

Ở tuổi 42, Lee Jun Ki vẫn giữ được hình tượng nam thần đầy phong độ. Anh thậm chí còn thành công với vai diễn nam sinh 18 tuổi trong một bộ phim gần đây, khiến nhiều người trầm trồ trước ngoại hình trẻ trung.

Lee Jun Ki duy trì lối sống lành mạnh và thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc tập luyện trên mạng xã hội. Ngoài ra, anh còn sở hữu thành tích võ thuật ấn tượng như: Đai Nhất đẳng Hapkido và Taekyon, Tam đẳng Taekwondo. Hiện tại, anh đang theo học thêm môn võ Jujutsu (võ thuật Nhật Bản) như một cách để giải tỏa stress và áp lực công việc.

Ngoại hình hiện tại của Lee Jun Ki được nhận xét không khác gì so với vai diễn Chàng hề năm 23 tuổi của anh. Ảnh: Instagram





Năm 2023, Lee Jun Ki lọt top 15 diễn viên nam có tài sản ròng cao nhất xứ Hàn, với con số 5 triệu USD (hơn 120 tỷ đồng). Anh tiếp tục là một trong những gương mặt được yêu thích nhất làng giải trí Hàn Quốc, không chỉ bởi tài năng diễn xuất mà còn bởi vẻ ngoài “không tuổi” của mình.

Hơn 20 năm hoạt động sôi nổi, Lee Jun Ki sở hữu gia tài nghệ thuật đồ sộ với những vai diễn khó ai có thể thay thế. Từ một ‘chàng hề’ bị đánh giá là ‘bình hoa di động’, nam diễn viên đã phá vỡ nhiều định kiến, chứng minh được tài năng diễn xuất và sức hút bền bỉ với khán giả.