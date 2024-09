Mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản mọi thời đại, U40 vẫn là quốc bảo số 01

Làng giải trí Nhật Bản có không ít mỹ nhân lộng lẫy nhưng để trở thành biểu tượng nhan sắc trường tồn suốt hơn 20 năm, đến mức được bầu chọn là "Mỹ nhân đẹp nhất mọi thời đại" thì chính là Keiko Kitagawa.

Năm 2014, Keiko Kitagawa là 1 trong số 3 mỹ nhân của Nhật Bản được bầu chọn sở hữu vẻ đẹp trường tồn với thời gian.



Nữ diễn viên xinh đẹp sinh năm 1986 tại Kobe - Nhật Bản. Khi còn nhỏ, Keiko có ước mơ trở thành bác sĩ nhưng không thành hiện thực, cuối cùng cô lại may mắn rẽ hướng ra mắt với vai trò người mẫu teen. Từ bệ phóng ấy, Keiko Kitagawa được biết đến nhiều hơn khi tham gia bộ phim nổi tiếng khắp Nhật Bản là "Thuỷ Thủ Mặt Trăng". Được đà tấn tới, người đẹp 8X tiếp tục có mặt trong Phần 3 "The Fast and the Furious", nhan sắc và sự gợi cảm của Keiko trong tác phẩm đình đám này đã nhanh chóng giúp cô vươn lên tầm mỹ nhân top đầu màn ảnh Nhật thập niên 2000.

Keiko Kitagawa ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả với "Thủy Thủ Mặt Trăng" và phần 3 "The Fast and the Furious", ở mỗi bộ phim cô lại mang đến 1 hình tượng khác biệt. Với Thuỷ Thủ Mặt Trăng, nữ diễn viên xuất hiện với vẻ đáng yêu, trong sáng. Mặt khác, ở siêu phẩm Hollywood, cô lại khiến dân tình phát cuồng vì vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ đầy thu hút.

Nhan sắc của Keiko Kitagawa qua những vai diễn cô tham gia những năm 2000 khiến khán giả nhiều năm sau vẫn còn nhung nhớ (Nguồn TikTok @tiktok.nl97).



Có vẻ đẹp trong sáng tựa nữ thần, Keiko thường đảm nhận những vai diễn ngây thơ, đến "The Fast and the Furious" nét tinh nghịch, nổi loạn của mỹ nhân này càng thêm bùng nổ, trở thành era huyền thoại của cô ở độ tuổi 20s.



Không chỉ có nhan sắc rực rỡ, hôn nhân viên mãn của nữ thần Keiko cũng khiến dân tình hết sức ngưỡng mộ. Khi tuyên bố kết hôn với cháu trai cựu Thủ tướng Nhật, Keiko đã được ông xã tặng chiếc nhẫn đính hôn trị giá 10 triệu yên (tương đương 1,6 tỷ đồng) ngay trong buổi họp báo quan trọng.



Suốt nhiều năm qua, nữ diễn viên sinh năm 1986 vẫn giữ được sức nóng ở thị trường giải trí quê nhà. Cuối năm 2023, theo khảo sát của 1 tạp chí Nhật Bản, Keiko Kitagawa ở ngưỡng U40 vẫn đứng đầu danh sách "Gương mặt được khát khao nhất" do khán giả bình chọn, chứng minh vị trí "quốc bảo nhan sắc", mỹ nhân đẹp nhất mọi thời đại của xứ sở hoa anh đào.

Ở U40 Kitagawa Keiko vẫn vượt qua nhiều đồng nghiệp trẻ tuổi để trở thành "bảo vật quốc dân" của Nhật Bản.



Với đường nét gương mặt sắc sảo, phong cách sang trọng và làn da căng mịn - nữ diễn viên vẫn duy trì sức nóng sau 2 thập niên nổi tiếng, là gương mặt đắt show quảng cáo ở nước nhà.

Ngoài đời, "quốc bảo nước Nhật" có phong cách tối giản và quý phái. Khi xuất hiện ở các event, người đẹp thường ưu tiên suit cách điệu thay vì váy dạ hội, hay trong những outfit đời thường Keiko cũng thể hiện sự trẻ trung bằng những set đồ casual cá tính và năng động.