Mỹ nhân duy nhất 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam, lấy chồng giáo sư là học trò của bố, đời tư bí ẩn sau cú sốc lớn từ gia đình

Năm 1996, Nguyễn Thiên Nga đăng quang Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) năm 1996 khi đang là sinh viên của Đại học Ngoại thương (TP.HCM).

Tại cuộc thi năm 1996, sự thể hiện của Thiên Nga được ban giám khảo và khán giả đánh giá cao. Không chỉ xuất thân trong gia đình gia giáo, học vấn giỏi, Thiên Nga còn sở hữu ngoại hình sáng. So với các hoa hậu đời đầu, người đẹp có chiều cao vượt trội 1m70 cùng số đo 3 vòng ấn tượng là 84-60-90 cm.

Ba năm sau, vào năm 1999, Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức một cuộc thi khác cũng mang tên Hoa hậu Việt Nam để chọn đại diện tham dự Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế, và Nguyễn Thiên Nga tiếp tục giành vương miện. Nguyễn Thiên Nga đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế. Tại đấu trường này, cô vào đến Top 10 chung cuộc và đạt danh hiệu Á hậu 2 khu vực Đông Nam Á.

Thành tích này không chỉ khẳng định nhan sắc, trí tuệ của Thiên Nga trên đấu trường quốc tế, mà còn là minh chứng cho khả năng tỏa sáng của người đẹp Việt Nam trong giai đoạn đầu hội nhập.

Thiên Nga thường xuyên được nhắc đến như một trong những Hoa hậu thông minh nhất lịch sử Việt Nam. Việc lựa chọn con đường học vấn, du học thạc sĩ tại Mỹ và sau này làm trong lĩnh vực kinh doanh – tài chính cũng khẳng định trí tuệ và sự bản lĩnh của cô. Khác với nhiều Hoa hậu khác theo đuổi showbiz, Thiên Nga chọn cách sống kín tiếng, tập trung vào gia đình và công việc trí thức.

Chính sự thông minh này giúp cô giữ hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, trở thành biểu tượng Hoa hậu trí tuệ, khác biệt so với chuẩn mực gợi cảm thường thấy ở nhiều hoa hậu khác.

Mỹ nhân sinh năm 1975 tại TPHCM, là con gái của cố PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Phương. Cô lựa chọn rút lui khỏi giới giải trí sau khi kết hôn vào năm 2002. "Sau khi kết hôn, tôi nghĩ mình nên tập trung cho gia đình và sự nghiệp, chính vì vậy tôi cũng ít chia sẻ thông tin với báo chí, mọi người gọi tôi là "người bí ẩn" cũng do như vậy. Lúc tôi sang Mỹ gần như là làm lại từ đầu, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam không có vai trò gì cả".

Người chồng quá cố của Nguyễn Thiên Nga là một giáo sư ngành kỹ thuật, được đánh giá là người tài giỏi, từng học tại Đại học Berkeley (Mỹ). Năm 2015, ông qua đời đột ngột vì nhồi máu cơ tim, để lại cú sốc lớn với Thiên Nga và con trai Anthony.

Trải lòng về biến cố chồng qua đời, Hoa hậu Thiên Nga cho biết: "Năm 18 tuổi, mẹ tôi qua đời. 3 năm sau khi mẹ mất, tôi trở thành hoa hậu. Đi từ thiện và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, tôi mới thấy mình còn may mắn lắm, từ đó mạnh mẽ hơn. Vì vậy, tôi hiểu cảm giác của con trai khi mất ba.

Cả 2 mẹ con tôi từng phải đi gặp chuyên viên tâm lý để điều trị. Cuộc đời tôi không màu hồng như mọi người vẫn nghĩ. Tôi đã trải qua 2 mất mát rất lớn, mà lần nào cũng phải 2 - 3 năm mới vượt qua được".

Biến cố mất chồng năm 2015 khiến Thiên Nga rơi vào trầm cảm kéo dài. Tuy nhiên, thay vì tìm đến showbiz hay "đi thêm bước nữa", cô chọn cách sống lặng lẽ, tập trung nuôi dạy con trai Anthony.

Những năm gần đây, Hoa hậu Thiên Nga sống rất kín tiếng, gần như không xuất hiện trên truyền thông. Trên trang cá nhân, bài đăng công khai gần nhất của cô là vào tháng 12/2022. Khi đó, cô thông báo PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Phương - tức ba ruột đã qua đời và nhận được nhiều lời an ủi, động viên từ bạn bè thân thiết.



