Mỹ nhân duy nhất 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam, lấy chồng giáo sư là học trò của bố, đời tư bí ẩn sau cú sốc lớn từ gia đình
GĐXH - Nguyễn Thiên Nga là trường hợp hiếm có trong lịch sử nhan sắc Việt khi 2 lần đăng quang đều ở các cuộc thi mang tên Hoa hậu Việt Nam. Năm 1996, cô trở thành Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam).
Năm 1996, Nguyễn Thiên Nga đăng quang Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) năm 1996 khi đang là sinh viên của Đại học Ngoại thương (TP.HCM).
Tại cuộc thi năm 1996, sự thể hiện của Thiên Nga được ban giám khảo và khán giả đánh giá cao. Không chỉ xuất thân trong gia đình gia giáo, học vấn giỏi, Thiên Nga còn sở hữu ngoại hình sáng. So với các hoa hậu đời đầu, người đẹp có chiều cao vượt trội 1m70 cùng số đo 3 vòng ấn tượng là 84-60-90 cm.
Ba năm sau, vào năm 1999, Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức một cuộc thi khác cũng mang tên Hoa hậu Việt Nam để chọn đại diện tham dự Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế, và Nguyễn Thiên Nga tiếp tục giành vương miện. Nguyễn Thiên Nga đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế. Tại đấu trường này, cô vào đến Top 10 chung cuộc và đạt danh hiệu Á hậu 2 khu vực Đông Nam Á.
Thành tích này không chỉ khẳng định nhan sắc, trí tuệ của Thiên Nga trên đấu trường quốc tế, mà còn là minh chứng cho khả năng tỏa sáng của người đẹp Việt Nam trong giai đoạn đầu hội nhập.
Thiên Nga thường xuyên được nhắc đến như một trong những Hoa hậu thông minh nhất lịch sử Việt Nam. Việc lựa chọn con đường học vấn, du học thạc sĩ tại Mỹ và sau này làm trong lĩnh vực kinh doanh – tài chính cũng khẳng định trí tuệ và sự bản lĩnh của cô. Khác với nhiều Hoa hậu khác theo đuổi showbiz, Thiên Nga chọn cách sống kín tiếng, tập trung vào gia đình và công việc trí thức.
Chính sự thông minh này giúp cô giữ hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, trở thành biểu tượng Hoa hậu trí tuệ, khác biệt so với chuẩn mực gợi cảm thường thấy ở nhiều hoa hậu khác.
Mỹ nhân sinh năm 1975 tại TPHCM, là con gái của cố PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Phương. Cô lựa chọn rút lui khỏi giới giải trí sau khi kết hôn vào năm 2002. "Sau khi kết hôn, tôi nghĩ mình nên tập trung cho gia đình và sự nghiệp, chính vì vậy tôi cũng ít chia sẻ thông tin với báo chí, mọi người gọi tôi là "người bí ẩn" cũng do như vậy. Lúc tôi sang Mỹ gần như là làm lại từ đầu, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam không có vai trò gì cả".
Người chồng quá cố của Nguyễn Thiên Nga là một giáo sư ngành kỹ thuật, được đánh giá là người tài giỏi, từng học tại Đại học Berkeley (Mỹ). Năm 2015, ông qua đời đột ngột vì nhồi máu cơ tim, để lại cú sốc lớn với Thiên Nga và con trai Anthony.
Trải lòng về biến cố chồng qua đời, Hoa hậu Thiên Nga cho biết: "Năm 18 tuổi, mẹ tôi qua đời. 3 năm sau khi mẹ mất, tôi trở thành hoa hậu. Đi từ thiện và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, tôi mới thấy mình còn may mắn lắm, từ đó mạnh mẽ hơn. Vì vậy, tôi hiểu cảm giác của con trai khi mất ba.
Cả 2 mẹ con tôi từng phải đi gặp chuyên viên tâm lý để điều trị. Cuộc đời tôi không màu hồng như mọi người vẫn nghĩ. Tôi đã trải qua 2 mất mát rất lớn, mà lần nào cũng phải 2 - 3 năm mới vượt qua được".
Biến cố mất chồng năm 2015 khiến Thiên Nga rơi vào trầm cảm kéo dài. Tuy nhiên, thay vì tìm đến showbiz hay "đi thêm bước nữa", cô chọn cách sống lặng lẽ, tập trung nuôi dạy con trai Anthony.
Những năm gần đây, Hoa hậu Thiên Nga sống rất kín tiếng, gần như không xuất hiện trên truyền thông. Trên trang cá nhân, bài đăng công khai gần nhất của cô là vào tháng 12/2022. Khi đó, cô thông báo PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Phương - tức ba ruột đã qua đời và nhận được nhiều lời an ủi, động viên từ bạn bè thân thiết.
Hoa hậu Ngọc Hân cùng chồng và mẹ đẻ kỷ niệm tháng cuối thai kỳGiải trí - 23 phút trước
GĐXH - Ở tháng cuối thai kỳ, hoa hậu Ngọc Hân cùng chồng và người thân thực hiện bộ ảnh kỷ niệm ngay tại nhà riêng - nơi cô chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ của mình.
Ca sĩ Phương Thanh 'cháy' hết mình trong 'Chuyến xe âm nhạc'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Tập 8 "Chuyến xe âm nhạc" là bữa tiệc âm nhạc với những tiết mục sôi động, đặc biệt là màn trình diễn cuốn hút của ca sĩ Phương Thanh.
Con gái Hà Kiều Anh ở tuổi lên 10, fan trầm trồ 'ăn đứt' mẹ Hoa hậuGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Viann - con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh - dù mới lên 10 nhưng đã trổ mã "nét nào ra nét ấy", fan trầm trồ còn "đẹp hơn mẹ".
Con chung con riêng của Shark Bình và Phương Oanh được nuôi dạy kiểu 'nhà giàu vượt sướng' như thế nào?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi 44, Shark Bình khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có 4 con "đủ nếp, đủ tẻ", gồm Minh Quân - Phương Châu (2 con chung với vợ cũ) và Jimmy - Jenny (2 con song sinh với bà xã Phương Oanh).
Lê Dương Bảo Lâm bị thương ở đầu, rapper Binz kiệt sức suýt ngất xỉuXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Các nghệ sĩ nhập vai chiến sĩ tiếp tục đối diện với những thử thách khắc nghiệt của "lò luyện thép" ở Trung tâm Huấn luyện quốc gia về Phòng, chống khủng bố.
Khán giả dự đoán người đẹp Tây Ninh sẽ là Miss Grand Việt Nam 2025Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Lily Chen - người đẹp sinh năm 1995 quê Tây Ninh được dự đoán sẽ trở thành chủ nhân của vương miện Miss Grand Việt Nam 2025.
Tăng Duy Tân - Bích Phương thắng giải The Best Couple tại 'Em xinh say hi'Giải trí - 8 giờ trước
Nhạc sĩ Tăng Duy Tân và ca sĩ Bích Phương được khán giả bình chọn chiến thắng giải 'The Best Couple' trong concert 'Em xinh say hi', tối 13/9.
Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trước
Quang Tèo và Giang Còi là hai trong số những nghệ sĩ hài miền Bắc được khán giả yêu thích nhất trong "Gặp nhau cuối tuần".
Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi lộ loạt ảnh cưới gây sốtGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Sau hai năm kể từ lễ ăn hỏi và đón con trai đầu lòng, ca sĩ Hồ Quang Hiếu cùng bà xã Tuệ Như sẽ chính thức tổ chức tiệc cưới vào ngày 19/9.
“Ông vua” đắt show hội chợ nhất miền Tây: Vào nghề cát-xê chỉ 20 nghìn đồng/đêm, thời đỉnh cao con số gấp 500 lầnGiải trí - 23 giờ trước
“Ông vua nhạc miền Tây” giữ hình ảnh giản dị thay vì chọn sân khấu hào nhoáng.
Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'Giải trí
GĐXH - "Mưa đỏ" đã cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng và trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Sau những thành công của phim, hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều về các chi tiết lịch sử của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.