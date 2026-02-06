Năm 2026 có phải là năm nhuận Dương lịch không?

Năm 2026 có phải năm nhuận Dương lịch?

Với Dương lịch, việc xác định năm nhuận dựa trên chu kỳ vận động của Trái đất quanh Mặt trời.

Theo quy ước quốc tế, một năm Dương lịch thông thường có 365 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian để Trái đất hoàn thành một vòng quay quanh Mặt trời vào khoảng 365,25 ngày. Phần dư 0,25 ngày này, nếu không được điều chỉnh, sẽ khiến lịch Dương dần lệch so với chu kỳ tự nhiên.

Chính vì vậy, khái niệm năm nhuận ra đời. Cứ sau mỗi 4 năm, lịch Dương sẽ thêm một ngày vào tháng 2, tạo thành ngày 29/2. Năm có ngày 29/2 được gọi là năm nhuận Dương lịch.

Cách xác định năm nhuận Dương lịch khá đơn giản. Một năm được coi là năm nhuận nếu chia hết cho 4.

Tuy nhiên, với những năm tròn thế kỷ, tức chia hết cho 100, thì chỉ được coi là năm nhuận khi đồng thời chia hết cho 400.

Áp dụng quy tắc này cho năm 2026, có thể thấy 2026 chia cho 4 dư 2, tức không chia hết cho 4. Ngay từ điều kiện cơ bản, năm 2026 đã không đáp ứng tiêu chí của năm nhuận Dương lịch.

Vì vậy, có thể khẳng định 2026 không phải là năm nhuận Dương lịch, và tháng 2/2026 chỉ có 28 ngày.

2026 không phải là năm nhuận Dương lịch, và tháng 2/2026 chỉ có 28 ngày. Ảnh minh họa

Năm 2026 có phải là năm nhuận Âm lịch không?

Khác với Dương lịch, Âm lịch được xây dựng dựa trên chu kỳ vận động của Mặt trăng quanh Trái đất. Do đó, cách xác định năm nhuận Âm lịch phức tạp hơn, đặc biệt là trong việc xác định tháng nhuận.

Theo lịch pháp Á Đông, một năm Âm lịch thông thường có 12 tháng, tương ứng với khoảng 354 ngày.

Trong khi đó, một năm theo chu kỳ Mặt trời lại dài hơn khoảng 11 ngày. Nếu không điều chỉnh, Âm lịch sẽ dần lệch xa so với các mùa trong năm.

Để cân bằng sự chênh lệch này, người xưa quy định cứ trong một chu kỳ 19 năm sẽ có 7 năm nhuận, tức 7 năm có thêm một tháng Âm lịch. Tháng nhuận không có tên riêng mà trùng với tên của một tháng chính trong năm, ví dụ như nhuận tháng 2, nhuận tháng 7…

Theo hệ thống lịch Âm – Dương đang được sử dụng tại Việt Nam và Trung Quốc, năm 2026 (tức năm Bính Ngọ) không có tháng nhuận. Điều này có nghĩa là 2026 không phải là năm nhuận Âm lịch, và trong năm sẽ chỉ có 12 tháng Âm như thông thường.

2026 không phải là năm nhuận Âm lịch, và trong năm sẽ chỉ có 12 tháng Âm như thông thường. Ảnh minh họa

Năm Bính Ngọ 2026: Không nhuận nhưng giàu ý nghĩa văn hóa

Xét theo Can – Chi, năm 2026 là năm Bính Ngọ, tức năm con Ngựa, mang nạp âm Thiên Hà Thủy. Tuy nhiên, cả thiên can Bính và địa chi Ngọ đều thuộc hành Hỏa, nên trong dân gian còn gọi đây là năm "song Hỏa".

Đáng chú ý, năm 2026 là năm không nhuận theo cả Dương lịch lẫn Âm lịch – điều không phải năm nào cũng gặp.

Dù các khái niệm như Can – Chi, ngũ hành hay năm nhuận mang đậm màu sắc văn hóa, biểu trưng, chúng vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhiều người Á Đông.

Những hệ thống lý giải truyền thống ấy không chỉ giúp con người định vị thời gian, mà còn mở ra một lăng kính để suy ngẫm về sự vận động của tự nhiên, của xã hội và của chính đời sống con người.

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, dù nhìn nhận dưới góc độ khoa học hay văn hóa, đây vẫn là thời khắc mở đầu cho một chu kỳ mới, nơi nhiều người gửi gắm kỳ vọng về sự chuyển động, sinh khí và những thay đổi đang chờ phía trước.