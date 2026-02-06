Năm 2026 có phải là năm nhuận Dương lịch không?
GĐXH - Bước sang năm 2026, nhiều người thắc mắc liệu đây có phải là năm nhuận hay không, bởi khái niệm "nhuận" trong Dương lịch và Âm lịch không hoàn toàn giống nhau.
Năm 2026 có phải năm nhuận Dương lịch?
Với Dương lịch, việc xác định năm nhuận dựa trên chu kỳ vận động của Trái đất quanh Mặt trời.
Theo quy ước quốc tế, một năm Dương lịch thông thường có 365 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian để Trái đất hoàn thành một vòng quay quanh Mặt trời vào khoảng 365,25 ngày. Phần dư 0,25 ngày này, nếu không được điều chỉnh, sẽ khiến lịch Dương dần lệch so với chu kỳ tự nhiên.
Chính vì vậy, khái niệm năm nhuận ra đời. Cứ sau mỗi 4 năm, lịch Dương sẽ thêm một ngày vào tháng 2, tạo thành ngày 29/2. Năm có ngày 29/2 được gọi là năm nhuận Dương lịch.
Cách xác định năm nhuận Dương lịch khá đơn giản. Một năm được coi là năm nhuận nếu chia hết cho 4.
Tuy nhiên, với những năm tròn thế kỷ, tức chia hết cho 100, thì chỉ được coi là năm nhuận khi đồng thời chia hết cho 400.
Áp dụng quy tắc này cho năm 2026, có thể thấy 2026 chia cho 4 dư 2, tức không chia hết cho 4. Ngay từ điều kiện cơ bản, năm 2026 đã không đáp ứng tiêu chí của năm nhuận Dương lịch.
Vì vậy, có thể khẳng định 2026 không phải là năm nhuận Dương lịch, và tháng 2/2026 chỉ có 28 ngày.
Năm 2026 có phải là năm nhuận Âm lịch không?
Khác với Dương lịch, Âm lịch được xây dựng dựa trên chu kỳ vận động của Mặt trăng quanh Trái đất. Do đó, cách xác định năm nhuận Âm lịch phức tạp hơn, đặc biệt là trong việc xác định tháng nhuận.
Theo lịch pháp Á Đông, một năm Âm lịch thông thường có 12 tháng, tương ứng với khoảng 354 ngày.
Trong khi đó, một năm theo chu kỳ Mặt trời lại dài hơn khoảng 11 ngày. Nếu không điều chỉnh, Âm lịch sẽ dần lệch xa so với các mùa trong năm.
Để cân bằng sự chênh lệch này, người xưa quy định cứ trong một chu kỳ 19 năm sẽ có 7 năm nhuận, tức 7 năm có thêm một tháng Âm lịch. Tháng nhuận không có tên riêng mà trùng với tên của một tháng chính trong năm, ví dụ như nhuận tháng 2, nhuận tháng 7…
Theo hệ thống lịch Âm – Dương đang được sử dụng tại Việt Nam và Trung Quốc, năm 2026 (tức năm Bính Ngọ) không có tháng nhuận. Điều này có nghĩa là 2026 không phải là năm nhuận Âm lịch, và trong năm sẽ chỉ có 12 tháng Âm như thông thường.
Năm Bính Ngọ 2026: Không nhuận nhưng giàu ý nghĩa văn hóa
Xét theo Can – Chi, năm 2026 là năm Bính Ngọ, tức năm con Ngựa, mang nạp âm Thiên Hà Thủy. Tuy nhiên, cả thiên can Bính và địa chi Ngọ đều thuộc hành Hỏa, nên trong dân gian còn gọi đây là năm "song Hỏa".
Đáng chú ý, năm 2026 là năm không nhuận theo cả Dương lịch lẫn Âm lịch – điều không phải năm nào cũng gặp.
Dù các khái niệm như Can – Chi, ngũ hành hay năm nhuận mang đậm màu sắc văn hóa, biểu trưng, chúng vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhiều người Á Đông.
Những hệ thống lý giải truyền thống ấy không chỉ giúp con người định vị thời gian, mà còn mở ra một lăng kính để suy ngẫm về sự vận động của tự nhiên, của xã hội và của chính đời sống con người.
Bước sang năm Bính Ngọ 2026, dù nhìn nhận dưới góc độ khoa học hay văn hóa, đây vẫn là thời khắc mở đầu cho một chu kỳ mới, nơi nhiều người gửi gắm kỳ vọng về sự chuyển động, sinh khí và những thay đổi đang chờ phía trước.
Phú Thọ: Những vi phạm tại các trang trại gia công cho C.P. nhìn từ kết quả kiểm tra?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Ngoài trang trại của ông Nguyễn Thành Công, cơ quan chức năng xã Cao Đương, tỉnh Phú Thọ xác định thêm các trang trại khác cũng vi phạm các quy định về đất đai, môi trường và tài nguyên nước, trong đó có những cơ sở chăn nuôi gia công cho Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.
Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều nămĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Được kỳ vọng trở thành không gian công cộng hiện đại góp phần cải thiện môi trường sống tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, thế nhưng sau nhiều năm, dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng) vẫn chỉ là một khu vực nhếch nhác, hoang hóa...
Cụ bà ‘hốt hoảng’ khi nhận 2 tỷ đồng từ tài khoản lạĐời sống - 5 giờ trước
Trong 1 ngày, tài khoản bà Châu bất ngờ nhận được 4 lượt chuyển khoản từ một tài khoản lạ, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, bà hốt hoảng đi trình báo công an.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà NộiĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 33 điểm với 34 trận địa.
Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'Đời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang "phúc khí bền lâu", người sinh ra sống hiền lành, nhân hậu, đặc biệt con cái cũng được hưởng lộc từ đức độ của cha mẹ.
Hạn Thái Tuế năm 2026: Vận mệnh con giáp nào xoay chuyển mạnh nhất?Đời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình của nhiều con giáp có sự xáo trộn mạnh, trong đó có một con giáp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hạn Thái Tuế.
Mức thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo hệ số lương mớiĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là danh hiệu cao nhất trong xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm, dành cho những cá nhân có thành tích nổi bật, hoàn thành 100% nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng. Người đạt được danh hiệu này sẽ nhận được mức thưởng thế nào?
Không mang giấy tờ xe, lái xe thực hiện điều này không lo bị phạtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay các loại giấy tờ xe đã được tích hợp trên VNeID và có giá trị như giấy tờ giấy. Theo đó, khi cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ xe, lái xe có thể xuất trình giấy tờ tích hợp trên VNeID.
Hà Nội: Trạm trộn bê tông 'hành' dân bằng khói bụi, ngang nhiên xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bụi xi măng trắng xóa bao phủ cây cối, những dòng nước thải trắng đục xả thẳng ra môi trường... Đó là thực trạng đang diễn ra tại trạm trộn bê tông ở thôn Phương Trạch (xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội) khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng nặng nề.
Không phải ai cũng gặp may: 3 con giáp dễ trả giá vì quyết định tiền bạc vội vàng năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, dòng năng lượng Hỏa mạnh mẽ được cho là sẽ khuấy đảo nhịp sống và thói quen tài chính của một số con giáp.
Không phải ai cũng gặp may: 3 con giáp dễ trả giá vì quyết định tiền bạc vội vàng năm 2026Đời sống
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, dòng năng lượng Hỏa mạnh mẽ được cho là sẽ khuấy đảo nhịp sống và thói quen tài chính của một số con giáp.