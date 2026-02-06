Mới nhất
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội

Thứ sáu, 15:59 06/02/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 33 điểm với 34 trận địa.

Theo Kế hoạch số 49/KH-UBND của UBND TP Hà Nội, Thủ đô tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 33 điểm với 34 trận địa. Trong đó 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật, cùng 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp, phân bố đều tại các xã, phường bảo đảm người dân ở nhiều khu vực có thể thưởng thức pháo hoa trong đêm Giao thừa.

Thời điểm bắn: Từ 00 giờ 00 đến 00 giờ 15 phút ngày 17 tháng 02 năm 2026 (tức đêm Giao thừa Tết nguyên đán Bính Ngọ) với thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút.

Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 7.700 quả pháo hoa tầm cao (11 trận địa, mỗi trận địa 700 quả); 3.420 giàn pháo hoa tầm thấp (11 trận địa pháo hoa tầm cao mỗi trận địa 60 giàn; 23 trận địa pháo hoa tầm thấp mỗi trận địa 120 giàn); cùng 360 giàn phun hoa các loại và 90 mạch phun hoa các loại.

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội - Ảnh 1.

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 33 điểm với 34 trận địa. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là danh sách các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội

Danh sách 11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật

- Trận địa số 1: Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, phường Hoàn Kiếm;

- Trận địa số 2: Trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm;

- Trận địa số 3: Tại Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng;

- Trận địa số 4: Tại khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm;

- Trận địa số 5: Tại Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ;

- Trận địa số 6: Tại Hồ Văn Quán, phường Hà Đông;

- Trận địa số 7: Thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây;

- Trận địa số 8: Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Thanh Trì;

- Trận địa số 9: Trung tâm TDTT, xã Đông Anh;

- Trận địa số 10: Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh;

- Trận địa số 11: Công viên Gia Lâm, xã Gia Lâm.

Danh sách 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp

- Trận địa số 12: Đông Nam Hồ Ngọc Khánh, phường Giảng Võ;

- Trận địa số 13: Công viên Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai;

- Trận địa số 14: Công viên Long Biên, phường Việt Hưng;

- Trận địa số 15: Hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa;

- Trận địa số 16: Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy;

- Trận địa số 17: Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân;

- Trận địa số 18: Sân thượng tầng 5, trụ sở UBND xã Quang Minh;

- Trận địa số 19: Sân vận động xã Quảng Oai;

- Trận địa số 20: Sân vận động xã Đan Phượng;

- Trận địa số 21: Sân vận động xã Thạch Thất;

- Trận địa số 22: Sân vận động phường Chương Mỹ;

- Trận địa số 23: Khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic thuộc xã Thượng Phúc;

- Trận địa số 24: Sân thượng tầng 6, Trụ sở cơ sở 3, Ban CHPTKV2 - Phúc Thọ, xã Quốc Oai;

- Trận địa số 25: Tại Tiểu khu thao Chính, xã Phú Xuyên (trung tâm khu đô thị Nam Chính);

- Trận địa số 26: Công viên Hồ sinh thái, xã Mỹ Đức;

- Trận địa số 27: Sân vận động xã Vân Đình;

- Trận địa số 28: Sân vận động xã Sóc Sơn;

- Trận địa số 29: Sân vận động xã Phúc Thọ;

- Trận địa số 30: Công viên cây xanh, xã Thanh Oai;

- Trận địa số 31: Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã Sơn Đồng;

- Trận địa số 32: Khu Trạm bơm, xã Minh Châu;

- Trận địa số 33: Công viên Kid Bằng Lăng, khu đô thị Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi;

- Trận địa số 34: Công viên Phùng Khoang, phường Đại Mỗ.

