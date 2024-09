Nam ca sĩ đẹp trai, U40 chưa cưới vợ, đã lập sẵn di chúc sau 4 lần thập tử nhất sinh, hiện sống ra sao?

Nhiều năm lăn lộn vào showbiz, Quách Tuấn Du trải qua bốn lần vào sinh ra tử. Theo chia sẻ của ca sĩ, lần thứ nhất anh ngồi sau xe máy của một đồng nghiệp, bị một chiếc taxi tông thẳng khiến anh ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh trong tình trạng hôn mê. Lần thứ hai khi anh đứng gần lò gas phát nổ trong một nhà hàng. Ca sĩ bỏng nặng. Lần chết hụt thứ ba khiến anh nhớ nhất. Thời điểm đó, anh di chuyển từ Trà Vinh về An Giang sau chuyến lưu diễn. Do đường tối, anh loạng choạng mất tay lái và chạy thẳng xuống sông, người và xe cứ thế chìm dần. Thời khắc sinh tử, anh may mắn mở được cửa và bơi lên bờ, thoát chết trong gang tấc. Lần thứ tư là lúc Quách Tuấn Du bị mắc COVID-19. Lúc đầu anh nhường máy thở cho bệnh nhân khác. Đến khi trở nặng, không thở được, anh nghĩ mình không qua khỏi. Ngoài bốn lần thoát chết, nam ca sĩ còn gặp nhiều tai nạn khác. Trải qua nhiều biến cố, Quách Tuấn Du cho biết anh đã viết di chúc và để lại toàn bộ tài sản nhà cửa, đất đai cho gia đình.