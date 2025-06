Nam diễn viên quê Hưng Yên - Giám đốc công an tài trí trong 'Cảnh sát hình sự', tuổi U80 cuộc sống bình yên bên người vợ thứ hai

NSƯT Văn Báu sinh năm 1952, quê Hưng Yên. Bén duyên với nghề diễn khá muộn khi đã ở tuổi 40, dù vậy, ông vẫn hóa thân hoàn hảo vào vai chiến sĩ cảnh sát Chu Văn Hòa. Qua mỗi tập phim, người chiến sĩ công an ngày càng trưởng thành, bản lĩnh trở thành Trưởng phòng Cảnh sát điều tra. Cuối cùng là một Giám đốc Công an tỉnh Chu Văn Hòa trong "Chạy án". Người hâm mộ thấy được vị lãnh đạo công an bản lĩnh, trách nhiệm, cương quyết và cũng rất tình người.