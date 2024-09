Nam thanh niên bị dụ dỗ ra nước ngoài bán thận với giá 900 triệu-1,2 tỉ đồng

2 giờ trước

Ngày 19/9, Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hữu Phước (SN 1993) về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự.