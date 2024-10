Nếu cuộc sống không suôn sẻ như mong muốn, bạn hãy làm 9 điều này để 'cải vận'

Bạn nghèo khổ, nhìn thấy người khác ăn sung mặc sướng. Bạn tự mặc định rằng người kia rất may mắn, còn bản thân xui xẻo. Phân tích kỹ hơn, may mắn ở đây chính là cách nghĩ của con người đối với những thứ mà họ thiếu thốn. Thử hỏi, nếu sau này giàu có hơn, vậy bạn còn cho nó là vận may nữa không? Hay lúc nào cũng thể hiện với đời rằng cuộc sống hiện tại có được từ hai bàn tay làm nên?



Vận may được tích lũy từ cách con người hành sự và đối nhân xử thế. Dưới đây là những cách giúp bạn thoát khỏi tình trạng khó khăn và khiến mọi việc trở nên suôn sẻ hơn.

1. Không chần chừ, lưỡng lự

Những trải nghiệm có thể đem đến cho chúng ta nhiều kinh nghiệm, sự giáo dục và nhiều bài học quý báu, nhưng đừng chần chừ, lưỡng lự bởi nó sẽ làm hao mòn ý chí, sự chủ động của bạn.

2. Ra ngoài đón ánh nắng mặt trời

Mặt trời có năng lượng dương lớn nhất. Tắm nắng có thể xua tan ẩm ướt, lạnh lẽo và bổ sung năng lượng dương cho bạn.

Phơi nắng có thể ngăn ngừa trầm cảm và khiến con người dễ chịu hơn. Khi bạn phơi nắng 30 phút mỗi ngày, bạn có thể giữ ấm cơ thể. Đồng thời, giấc ngủ, làn da cũng được cải thiện.

3. Không sợ hãi

Đối với những vấn đề như tương lai, thay đổi, cách đánh giá của người khác, chúng ta ít nhiều đều có sự e ngại, lo lắng, sợ sệt, từ đó cản trở bạn thay đổi, mạo hiểm, sợ hãi thoát ra khỏi vòng an toàn, điều đó chỉ làm cho bạn dậm dân tại chỗ, không thể phát triển được.

Thời gian qua đi không thể lấy lại được, cơ hội cũng không phải lúc nào cũng đến với bạn, vì thế hãy cố gắng, đừng để sự sợ hãi làm cản trở con đường tương lai của bạn.

4. Chăm chút vẻ ngoài

Hãy thay đổi kiểu tóc hoặc cắt đi phần tóc chẻ ngọn và vàng; hoặc tỉa bớt một chút để nó khác so với trước đây.

Hãy đi mua một ít quần áo mới để làm đẹp và tạo tâm trạng vui vẻ, có thể tiếp thêm năng lượng.

Nếu thay đổi từ đầu đến chân, bạn sẽ thấy năng lượng, nghị lực được cải thiện, tâm trạng sẽ tốt hơn và tình trạng chung của bạn ngày càng khấm khá.

5. Không cố chấp, câu nệ

Khi bạn sợ hãi và mất đi cảm giác an toàn,bạn mới dần dần nắm chặt lấy thứ mà bạn không muốn đánh mất, cố chấp, câu nệ, dùng tất cả mọi thủ đoạn, nhưng như vậy cũng không đem lại cho bạn cảm giác an toàn thật sự.

Hãy học cách buông tay, hãy hướng về phía con đường mà trái tim bạn lựa chọn, cho dù có gặp phải thất bại, nhưng hãy trải nghiệm nó, điều đó sẽ đem lại cho bạn sự trưởng thành, thậm chí khiến bạn còn cảm thấy tốt hơn.

6. Kết nối với thiên nhiên

Trong vòng tròn bê tông cốt thép, tầm nhìn sẽ bị cản trở, suy nghĩ dễ bị hạn chế, con người dễ có những suy nghĩ lung tung và trầm cảm.

Vì vậy, chúng ta cần kết nối nhiều hơn với thiên nhiên. Nếu không thể đi dã ngoại, bạn hãy đến công viên và ngắm nhìn bầu trời, cây cối, mặt nước, con người.

6. Không phê bình người khác

Cho dù bạn nhận được sự giáo dục tốt hơn, bạn có kinh nghiệm phong phú hơn điều đó không chứng tỏ được bạn thông minh hơn, ưu tú hơn, sâu sắc hơn người khác, nhưng nó lại làm nên sự khác biệt và đặc biệt ở bạn.

Trên thế giới không ai là giống ai cả, yếu điểm của người này là thế mạnh của người khác. Hiểu được sự khác biệt đó, đừng chăm chăm nhìn vào điểm yếu của họ, cuộc sống của bạn mới thực sự vui vẻ.

7. Gặp những người có năng lượng tích cực

Những người có năng lượng tích cực có thể khiến bạn cảm thấy thoải mái dù họ nói hoặc làm gì. Một người có nghị lực cao sẽ không áp đặt suy nghĩ lên bạn, cũng không rao giảng.

Họ sẽ dành thời gian và sức lực để tập trung vào việc riêng. Việc gặp gỡ họ có thể giúp bạn quên đi những rắc rối, học được điều gì đó để giải quyết một số vấn đề bạn đang gặp phải.

8. Không sống 'ảo'

Không ai vì những thứ như xe, trang phục, đầu tóc,…mà thực sự muốn kết thân với bạn. Đó chỉ là những vật ngoài thân.

Hãy làm chính mình, đừng biến mình thành một người khác, như vậy bạn bè thực sự sẽ ở bên bạn, cùng bạn những lúc vui buồn, mang đến cho bạn những niềm vui bất tận.

9. Từ bỏ bớt đồ đạc

Khi bạn chán nản, bạn sẽ thấy mình có quá nhiều thứ chất đống ở nhà. Lúc này, bạn cần phải từ bỏ một cách hợp lý, tức là vứt bỏ hoặc tặng những món đồ bạn không còn cần đến nữa.

Một số thứ chúng ta không sử dụng thường xuyên, không còn cần thiết hoặc chưa được mở ra.

Trong trường hợp này, không có nghĩa là bản thân món đồ đó không có giá trị, bạn hãy tặng nó cho những người cần và để nó phát huy vai trò.

