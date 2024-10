Áp dụng quy tắc 3 phút sẽ rút ngắn con đường đến thành công của bạn

"Quy tắc 3 phút" có nghĩa là thực hành từng bước để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.



Nghĩ 3 phút trước khi nói, nói 3 phút thay vì nói dài

Giao tiếp là một nghệ thuật, một câu nói ra có thể khiến người khác bật cười hoặc tức giận. Do đó, việc bạn nói gì cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Ảnh minh họa

Người xưa có câu "Nước sâu chảy chậm, người tôn quý ăn nói từ tốn", ý khuyên con người nên nghĩ kỹ trước khi nói, bởi lời nói ra giống nước đã đổ, không thể lấy lại.

Quy tắc ba phút cũng từng được đề cập đến trong cuốn "The 3 minute rule - Say Less to Get More" (Quy tắc 3 phút - Nói ít được nhiều) của Brant Pinvidic, đạo diễn, diễn giả nổi tiếng người Canada, trong đó khuyến khích bạn chỉ truyền đạt những gì cần nói một cách rõ ràng và ngắn gọn, trong vòng ba phút hoặc ít hơn. Tác giả cho rằng nghĩ trước khi nói, nói ít và lắng nghe nhiều hơn là cách để bạn nhận được nhiều hơn.

Giao tiếp là một nghệ thuật, một câu nói ra có thể khiến người khác bật cười hoặc tức giận. Do đó, việc bạn nói gì cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Nếu bạn có thể nói ít hơn, đừng bao giờ nói nhiều thêm. Nếu bạn có thể nói chậm, đừng bao giờ nói nhanh. Nếu bạn có thể nói lời nhẹ nhàng, đừng bao giờ nói lời khó nghe.

Làm ngay những việc muốn làm trong 3 phút

Họa sĩ Leonardo da Vinci là một người thích trì hoãn điển hình. Do thói quen này mà cuối cùng ông chỉ để lại không quá 20 bức tranh cho hậu thế. Ông từng thất vọng nói: "Rốt cuộc ta đã làm được cái gì".

Có một "quy tắc 3 phút" nổi tiếng trong tâm lý học rằng, tốt nhất là hãy làm những gì bản thân muốn trong vòng 3 phút, nếu không bạn sẽ tiếp tục trì hoãn hoặc thậm chí bỏ cuộc.

Vì vậy, đừng sợ thất bại, cũng đừng trì hoãn, làm điều mình nghĩ đến là cách tốt nhất để biến những suy nghĩ trở thành hiện thực sớm nhất. Chỉ bằng cách bắt đầu bước đầu tiên, bạn mới có thể thoát khỏi sự trì hoãn và tiếp tục hành động.

Khi tức giận, hãy dành 3 phút để bình tĩnh

Quy tắc "3 phút" này cũng giúp bạn tự luyện tập, rèn giũa bản thân, đưa bạn gần hơn đến thành công. Ảnh minh họa

Có một câu chuyện: Ngày xưa, có một người đàn ông vô tình nhặt được một chiếc ấm trà bằng đất sét màu tím quý giá và vô cùng yêu thích nó.

Không ngờ, một đêm nọ, ông trở mình trong lúc ngủ, vô tình làm đổ ấm trà, nắp ấm trà rơi xuống đất. Sau khi tỉnh dậy, ông rất khó chịu, tưởng nắp đã mất, giữ ấm có ích gì? Ông chộp lấy ấm trà và ném nó ra ngoài cửa sổ.

Không ngờ, buổi sáng, anh phát hiện nắp ấm rơi xuống đôi giày bông của mình mà không hề bị hư hại gì. Người đàn ông cảm thấy rất tiếc nuối, sau đó tưởng ấm trà đã mất rồi, giữ nắp lại có ích gì nên đã dẫm lên nắp và đập vỡ nó thành từng mảnh.

Sau khi bước ra khỏi cửa, người đàn ông ngẩng đầu lên thì bất ngờ nhìn thấy chiếc ấm trà vứt đi đêm qua vẫn còn nguyên vẹn trên cành cây…

Những người thực sự trưởng thành biết cách giải quyết mọi việc một cách có suy nghĩ kỹ càng, biết tính toán.

Trong một trường hợp nào đó, khi bạn cảm thấy khó chịu, tức giận, hãy thử hít thở sâu vài lần và đếm từ 0 đến 100. Cố gắng để bình tĩnh lại chính là để lại lối thoát cho chính mình.

Người làm việc gì cũng có sự chuẩn bị trước thì dễ được số phận ưu ái hơn. Đừng đánh giá thấp những phút giây đó, nó không chỉ thể hiện quan niệm về thời gian của một người mà còn phản ánh thái độ đối với cuộc sống.

Hầu hết những người làm mọi việc sớm 3 phút đều có ý thức rõ ràng về thời gian và nguyên tắc. Quy tắc "3 phút" này cũng giúp họ tự luyện tập, rèn giũa bản thân, đưa bạn gần hơn đến thành công.

Cách người EQ cao trả lời khi muốn từ chối cho người khác vay tiền GĐXH - Khi ai đó vay tiền bạn, nếu không muốn đồng ý, người EQ cao sẽ nói 3 câu này để tránh những phiền phức không đáng có.