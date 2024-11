Ngắm vẻ điển trai của Á quân 'The Next Gentleman' Kang Chul

Kang Chul tên thật là Nguyễn Văn Phương, sinh năm 2000 tại Hà Nội. Trước khi giành giải Á quân The Next Gentleman, anh hoạt động người mẫu tự do. Tên tuổi của mỹ nam điển trai được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Quý ông đại chiến 2020, Tỏ tình hoàn mỹ 2023