Ngang cỡ Mazda CX-5, SUV hạng C công nghệ hybrid, nâng cấp trang bị, giá 620 triệu đồng

Cạnh tranh Mitsubishi Xforce, SUV cỡ B giá 247 triệu đồng động cơ điện, sở hữu LiDAR, phạm vi 510 km/lần sạc GĐXH - SUV cỡ B Leapmotor A05 2027 sở hữu chiều dài 4,2 m, màn hình 14,6 inch cùng tùy chọn cảm biến LiDAR, được xem là ‘đối thủ xứng tầm’ của Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross.

SUV hạng C công nghệ hybrid, nâng cấp trang bị

Hongqi HS3 PHEV 2026

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Hongqi HS3 PHEV 2026 được giới thiệu tại Trung Quốc với hai phiên bản Jinwei và Jinwei Plus.

So với những mẫu xe quen thuộc như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, mẫu SUV này tạo điểm nhấn nhờ hệ thống truyền động PHEV. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh kết hợp mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Động cơ xăng sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 225 Nm, trong khi mô-tơ điện đạt 228 mã lực và 340 Nm.

Hệ thống truyền động sử dụng hộp số DHT và dẫn động cầu trước. Xe có tốc độ tối đa 190 km/h, tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 7,6 giây. Người lái có thể lựa chọn ba chế độ Eco, Comfort và Sport, trong khi hệ thống hybrid cung cấp bốn chế độ gồm Hybrid thông minh, ưu tiên điện thuần túy, ưu tiên nhiên liệu và mở rộng phạm vi.

Hệ thống truyền động sử dụng hộp số DHT và dẫn động cầu trước.

Cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện là bộ pin lithium sắt phosphate (LFP) dung lượng 18,4 kWh. Nhờ đó, Hongqi HS3 PHEV có thể di chuyển tối đa 125 km bằng điện và đạt phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.435 km. Khả năng này giúp xe có lợi thế về tính linh hoạt khi sử dụng hàng ngày, đồng thời vẫn duy trì khả năng di chuyển đường dài nhờ động cơ xăng.

Mẫu SUV có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.655 x 1.900 x 1.668 mm, chiều dài cơ sở 2.770 mm. Xe được định vị trong phân khúc SUV 5 chỗ cỡ nhỏ, với góc tiếp cận 20 độ và góc thoát 24 độ. Cả hai phiên bản đều có cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở, rèm che nắng chỉnh điện và giá nóc.

Trang bị ngoại thất cũng khá đầy đủ với đèn LED ban ngày, đèn pha LED chiếu xa và chiếu gần, đèn pha tự động, chuyển đổi đèn pha thông minh và chức năng tắt đèn pha trễ. Gương chiếu hậu hỗ trợ chỉnh điện, sưởi, gập điện và tự động gập khi khóa xe. Bản Jinwei Plus có thêm khả năng tự động nghiêng gương bên phụ khi lùi và đèn chào mừng.





Hongqi HS3 PHEV có thể di chuyển tối đa 125 km bằng điện

Bên trong cabin, xe sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 12,3 inch cùng màn hình cảm ứng trung tâm 12,6 inch. Vô-lăng bọc da microfiber, chỉnh cơ bốn hướng. Nội thất có đèn viền 253 màu và hệ thống âm thanh 8 loa. Ghế lái chỉnh điện 12 hướng, ghế phụ phía trước chỉnh điện 6 hướng. Đáng chú ý, ghế trước được trang bị sưởi, thông gió và massage toàn lưng cho ghế lái. Bản Jinwei Plus bổ sung nhớ vị trí ghế lái và các chức năng hỗ trợ ra vào xe.

Hàng ghế sau có thể điều chỉnh góc tựa lưng và gập độc lập, đi kèm tựa tay trung tâm, giá để cốc và cửa gió điều hòa. Xe còn có sạc điện thoại không dây 40W, cổng USB Type-A và Type-C, ổ cắm 12V cùng đèn chiếu sáng khoang hành lý.

Bản Jinwei Plus bổ sung nhớ vị trí ghế lái và các chức năng hỗ trợ ra vào xe.

Hệ thống kết nối thông minh FAW OS sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155P, hỗ trợ Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói đa vùng, định vị trực tuyến, radio, video, âm nhạc trực tuyến và cập nhật OTA. Xe tương thích Apple CarPlay, Huawei HiCar và Carlink, đồng thời có Wi-Fi trong xe, điều khiển phương tiện từ xa và hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp E-CALL.

Giá SUV hạng C Hongqi HS3 PHEV

Hai phiên bản Jinwei và Jinwei Plus, có giá bán lẻ đề xuất lần lượt 159.800 Nhân dân tệ và 161.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 620 triệu đồng và 627 triệu đồng. C

Với mức giá quy đổi khoảng 620 triệu đồng, Hongqi HS3 PHEV tạo sự khác biệt khi sở hữu công nghệ PHEV và khả năng chạy điện 125 km. Khi đặt cạnh Mazda CX-5 và Hyundai Tucson, mẫu xe này đáng chú ý chủ yếu ở hệ thống truyền động điện hóa cùng danh sách trang bị tiện nghi. Hệ thống treo trước MacPherson độc lập và treo sau đa liên kết độc lập cũng được sử dụng nhằm hướng tới sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát thân xe và độ êm ái khi vận hành.

Theo Báo Quốc tế, tại Việt Nam, Hongqi hướng đến những khách hàng yêu thích sự khác biệt, mong muốn sở hữu một chiếc xe sang có thiết kế nổi bật, nhiều tiện nghi và mang đến trải nghiệm sử dụng cao cấp.

Trên đây là bảng giá xe hãng Hongqi mới nhất tháng 8/2026 tại thị trường Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



