Nghệ sĩ duy nhất tham gia đủ 7 phần series 'Lật mặt' hạnh phúc bên vợ kém 26 tuổi, sống trong căn nhà độc đáo

Tiết Cương hiện sống hạnh phúc bên vợ kém 26 tuổi. Nam nghệ sĩ sinh sống ở TP.HCM nhưng thường xuyên đưa vợ về ngôi nhà nhỏ ở Tân An (Long An) tận hưởng niềm vui quê nhà như bắt cá, hái rau, nấu ăn… Tiết Cương tạo một mảnh vườn nhỏ, trồng các loại cây như mía, ổi, đu đủ. Anh thấy thoải mái, bình yên và nhịp sống không nhiều thay đổi so với trước kia, gọi vui đây là “cuộc sống nông dân” mà mình hằng mong ước.